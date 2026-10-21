Thời sự

Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027

Minh Đức

Minh Đức

11:09 | 21/10/2026
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) năm 2026, chiều ngày 20/10/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã tiếp và hội đàm song phương với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Paschal Donohoe, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tri thức của Nhóm Ngân hàng Thế giới, làm Trưởng đoàn.
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Cuộc làm việc tập trung thảo luận về các định hướng hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và WB, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, cũng như công tác phối hợp chuẩn bị cho Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Hợp tác chiến lược và định hướng cho Năm APEC 2027

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ quý báu mà Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) đã dành cho Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Bộ trưởng khẳng định, các nguồn vốn vay ưu đãi cùng những chương trình hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách chuyên sâu từ WBG luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thiết thực vào quá trình cải cách kinh tế, hiện đại hóa hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và ông Paschal Donohoe, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tri thức của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG). Ảnh: Quy Anh

Hướng tới sự kiện đối ngoại quan trọng - Năm APEC 2027 do Việt Nam làm chủ nhà, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc chuẩn bị chu đáo, toàn diện về mọi mặt.

Bộ trưởng đề nghị WB tiếp tục phát huy vai trò đối tác phát triển hàng đầu, hỗ trợ thực chất và đồng hành chặt chẽ cùng Bộ Tài chính Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện các nội dung, định hướng ưu tiên của nghị sự tài chính APEC 2027, bảo đảm bám sát các mục tiêu cốt lõi của Kế hoạch Hành động Incheon và Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Trao đổi về các động lực tăng trưởng bền vững của nền kinh tế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ, Việt Nam đặc biệt coi trọng vai trò then chốt của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) - lực lượng giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm và đóng góp lớn vào nền kinh tế.

Nhằm phát huy tiềm năng của khu vực này, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, cắt giảm thủ tục hành chính...

Bộ trưởng cho biết thêm, tại kỳ họp đang diễn ra, Quốc hội Việt Nam thảo luận về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự thảo đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về tiếp cận đất đai, nguồn vốn tài chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa tiêu chí phân loại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với WBG để nghiên cứu, khảo sát và tích hợp các sáng kiến, giải pháp quốc tế hiệu quả vào hệ thống chính sách phát triển quốc gia.

WB đánh giá cao vị thế và triển vọng kinh tế Việt Nam

Thay mặt Đoàn công tác WB, ông Paschal Donohoe chúc mừng Việt Nam vừa đạt được bước tiến quan trọng khi được các tổ chức quốc tế nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Đại diện WBG đánh giá cao những nỗ lực và kết quả ấn tượng của Việt Nam trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố nền tảng tài khóa vững chắc - cơ sở quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đánh giá cao đề xuất của phía Việt Nam, ông Paschal Donohoe nhấn mạnh, việc giải quyết triệt để bài toán tiếp cận tài chính cho khu vực MSMEs có ý nghĩa lớn nhằm tạo bệ phóng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đại diện WBG đề xuất Việt Nam nghiên cứu đưa nội dung tài chính cho MSMEs vào vị trí trọng tâm trong các chủ đề ưu tiên của Năm APEC 2027, gắn kết hài hòa với Chiến lược hỗ trợ MSMEs toàn cầu mà WBG vừa công bố.

Ông Paschal Donohoe khẳng định, WBG sẵn sàng huy động đội ngũ chuyên gia hàng đầu và cung cấp các gói hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu tương ứng để đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này.

Tăng cường hợp tác song phương và hiện thực hóa Khung Đối tác Quốc gia

Bên cạnh các nội dung hợp tác đa phương trong khuôn khổ APEC, hai bên đã trao đổi sâu rộng về tiến độ xây dựng Khung Đối tác Quốc gia (CPF) giữa Việt Nam và WBG giai đoạn 2027 - 2032.

Nhằm nâng cao hiệu quả các dự án hợp tác trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị WBG tiếp tục nghiên cứu thiết kế các gói tài chính ưu đãi linh hoạt, cải tiến phương thức giải ngân và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam trong việc hài hòa hóa, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giúp các chương trình, dự án sớm được triển khai trên thực địa.

Bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các định hướng phát triển của Bộ Tài chính Việt Nam, ông Paschal Donohoe khẳng định, WBG cam kết cung cấp tối đa sự hỗ trợ về mặt tri thức, tư vấn chính sách và nguồn lực kỹ thuật cần thiết để đảm bảo sự thành công chung của chuỗi sự kiện APEC 2027 cũng như các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng gửi lời mời Lãnh đạo WB sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hội nghị quan trọng trong khuôn khổ Năm APEC 2027. Ông Paschal Donohoe đã vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ đích thân dẫn đầu đoàn đại biểu WBG tới Việt Nam tham dự các sự kiện quan trọng này./.

Minh Đức
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Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027

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