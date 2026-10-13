Ngày 13/10: Giá heo hơi tại miền Trung tăng giảm trái chiều

Giá heo hơi hôm nay ở một số địa phương điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương sau phiên phục hồi cuối tuần trước.

Cụ thể, Thái Nguyên và Bắc Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 53.000 đồng/kg. Trước đó, hai địa phương này đã tăng lên mức 54.000 đồng/kg, trở thành những điểm phục hồi hiếm hoi của thị trường sau nhiều phiên giảm liên tiếp.

Tuy nhiên, việc giá quay đầu đi xuống ngay cho thấy lực mua chưa đủ mạnh để duy trì xu hướng tăng.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, Hải Phòng và Điện Biên là hai địa phương duy nhất duy trì mức thu mua cao nhất 54.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất khu vực, đạt 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức 53.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay xuất hiện diễn biến trái chiều giữa Nghệ An và Đắk Lắk. Theo đó, Nghệ An tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi từ mức 51.000 đồng/kg lên 52.000 đồng/kg.

Đây là tín hiệu phục hồi đáng chú ý sau khi địa phương này cùng Hà Tĩnh ghi nhận mức giảm tới 4.000 đồng/kg trong tuần trước. Ngược lại, Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 51.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đắk Lắk cùng Hà Tĩnh trở thành hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức thu mua 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Những địa phương còn lại giao dịch phổ biến ở mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất trong ba miền.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang. Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh cùng duy trì mức thu mua 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

An Giang và Cần Thơ giao dịch ổn định ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Vĩnh Long giữ mức thấp nhất 52.000 đồng/kg. Theo đó, giá heo hơi miền Nam tiếp tục dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tính chung cả nước, giá heo hơi hôm nay vẫn duy trì mặt bằng giá từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Sau một tuần giảm mạnh, giá heo hơi đã có dấu hiệu chững lại, nhưng những biến động trái chiều cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự rõ ràng./.