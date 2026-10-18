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Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

06:31 | 18/10/2026
Giá heo hơi hôm nay (18/10) tiếp tục giảm, kéo giá heo tại nhiều địa phương hạ thêm một nấc giá mới. Theo ghi nhận mới nhất, heo hơi trên toàn quốc hiện được mua bán với giá trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.
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Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm giá tại nhiều địa phương, khiến mặt bằng thu mua toàn khu vực lùi xuống mức thấp hơn so với phiên trước.

Theo khảo sát, có 6 địa phương cùng giảm 1.000 đồng/kg, gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ. Đáng chú ý, Cao Bằng, Thái Nguyên và Điện Biên đều giảm từ 53.000 đồng/kg xuống còn 52.000 đồng/kg.

Diễn biến này khiến mức giá 53.000 đồng/kg chính thức không còn xuất hiện tại thị trường miền Bắc.

Trong khi đó, Tuyên Quang và Phú Thọ cùng giảm xuống 51.000 đồng/kg. Ninh Bình cũng ghi nhận mức thu mua 51.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh giảm.

Cùng với Lạng Sơn và Lào Cai, hiện có 5 địa phương tại miền Bắc giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Các tỉnh, thành phố còn lại duy trì giá thu mua 52.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hiện chỉ còn dao động trong khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg, thu hẹp đáng kể so với mức 51.000 - 53.000 đồng/kg của ngày hôm trước.

Đây là diễn biến đáng chú ý khi mức giá cao nhất khu vực tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, phản ánh áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu tại thị trường phía Bắc.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương, đưa số tỉnh, thành giao dịch ở mức thấp nhất cả nước lên 4.

Cụ thể, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Đáng chú ý, giá heo hơi tại Đà Nẵng giảm xuống còn 50.000 đồng/kg.

Với diễn biến này, Đà Nẵng gia nhập nhóm địa phương có giá thu mua thấp nhất cả nước, cùng với Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Như vậy, miền Trung - Tây Nguyên hiện có 4 địa phương cùng giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg, cho thấy vùng giá thấp đang tiếp tục mở rộng.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Quảng Trị và Huế cùng giảm xuống mức 51.000 đồng/kg. Sau các điều chỉnh mới nhất, mức giá 52.000 đồng/kg không còn xuất hiện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, duy trì ở mức 53.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố còn lại giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Đáng chú ý, sự phân hóa giá giữa các địa phương vẫn tương đối rõ rệt khi Lâm Đồng cao hơn nhóm có giá thấp nhất tới 3.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng điều chỉnh giảm, tập trung tại một số địa phương thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Theo khảo sát, Vĩnh Long, Cà Mau và Đồng Tháp cùng giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Trong đó, Vĩnh Long giảm từ 51.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg, trở thành địa phương đầu tiên tại miền Nam xuất hiện mức giá thấp nhất cả nước trong phiên giao dịch này.

Đồng Tháp và Cà Mau cùng điều chỉnh về mức 51.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức giá cao nhất miền Nam, đạt 53.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm An Giang và Cần Thơ giữ mức 51.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Nam hiện dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Đáng chú ý, mức giá 50.000 đồng/kg đã xuất hiện tại miền Nam sau nhiều phiên khu vực này duy trì ngưỡng thấp nhất 51.000 đồng/kg.

Tính chung cả nước, giá heo hơi hôm nay giảm tại 13 địa phương, gồm 6 địa phương miền Bắc, 4 địa phương miền Trung - Tây Nguyên và 3 địa phương miền Nam.

Mức giảm tại các địa phương đều là 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, cả nước hiện có 5 địa phương cùng ghi nhận giá heo hơi 50.000 đồng/kg, gồm Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Vĩnh Long.

Trong khi đó, mức giá cao nhất 53.000 đồng/kg chỉ còn được duy trì tại một số địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.

So với ngày 17/10, biên độ giá chung cả nước vẫn giữ nguyên ở mức 50.000 - 53.000 đồng/kg, nhưng số địa phương giao dịch tại vùng giá thấp tiếp tục gia tăng. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá đang lan rộng hơn, dù mức điều chỉnh tại từng địa phương không lớn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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