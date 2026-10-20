Ngày 20/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 giờ ngày 20/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.974.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.035.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 31.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 32.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.974.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.035.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.974.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.322.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 52.639.868 đồng/kg (mua vào) và 54.266.531 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 20/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 56,66 USD/ounce, giảm 0,80% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới quay đầu đi xuống sau nhịp tăng trước đó, được thúc đẩy bởi tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động trên thị trường tài chính. Áp lực bán tháo cổ phiếu từng khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản được xem là kênh trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ giá bạc.

Trong khi đó, những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố được thị trường quan tâm, có khả năng tác động đến tâm lý nhà đầu tư và nhu cầu nắm giữ kim loại quý.

Bạc có đặc điểm khác biệt so với nhiều kim loại quý khác khi vừa được sử dụng như một tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Kim loại này được ứng dụng trong các lĩnh vực như điện tử, năng lượng mặt trời và nhiều thiết bị công nghệ. Vì vậy, giá bạc không chỉ phản ứng với biến động của đồng USD, lãi suất hay tâm lý phòng vệ rủi ro mà còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nguyên liệu.

Diễn biến trên cho thấy, việc giá bạc tăng trở lại trong một phiên chưa đủ để khẳng định thị trường đã bước vào chu kỳ phục hồi bền vững. Sau một đợt điều chỉnh sâu, giá có thể xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật do hoạt động mua vào khi giá giảm, nhưng xu hướng tiếp theo vẫn cần được xác nhận bằng các yếu tố kinh tế cơ bản.

Trong thời gian tới, diễn biến lạm phát Mỹ sẽ là một trong những thông tin quan trọng cần theo dõi. Nếu áp lực giá tiếp tục gia tăng, thị trường có thể điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed. Ngược lại, nếu các chỉ số kinh tế cho thấy lạm phát hạ nhiệt và lợi suất thực giảm, kim loại quý có thể được hỗ trợ nhờ chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi thấp hơn./.