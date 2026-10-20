Thị trường

Ngày 20/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

09:02 | 20/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/10) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 827.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 853.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,80% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
aa
Ngày 20/10: Giá bạc thế giới và trong nước tăng giảm đan xen
Giá bạc hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 giờ ngày 20/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.974.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.035.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 31.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 32.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.974.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.035.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.974.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.322.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 52.639.868 đồng/kg (mua vào) và 54.266.531 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 20/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 20/10: Giá bạc thế giới và trong nước tăng giảm đan xen

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 56,66 USD/ounce, giảm 0,80% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới quay đầu đi xuống sau nhịp tăng trước đó, được thúc đẩy bởi tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động trên thị trường tài chính. Áp lực bán tháo cổ phiếu từng khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản được xem là kênh trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ giá bạc.

Trong khi đó, những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố được thị trường quan tâm, có khả năng tác động đến tâm lý nhà đầu tư và nhu cầu nắm giữ kim loại quý.

Ngày 20/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Bạc có đặc điểm khác biệt so với nhiều kim loại quý khác khi vừa được sử dụng như một tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Kim loại này được ứng dụng trong các lĩnh vực như điện tử, năng lượng mặt trời và nhiều thiết bị công nghệ. Vì vậy, giá bạc không chỉ phản ứng với biến động của đồng USD, lãi suất hay tâm lý phòng vệ rủi ro mà còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nguyên liệu.

Diễn biến trên cho thấy, việc giá bạc tăng trở lại trong một phiên chưa đủ để khẳng định thị trường đã bước vào chu kỳ phục hồi bền vững. Sau một đợt điều chỉnh sâu, giá có thể xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật do hoạt động mua vào khi giá giảm, nhưng xu hướng tiếp theo vẫn cần được xác nhận bằng các yếu tố kinh tế cơ bản.

Trong thời gian tới, diễn biến lạm phát Mỹ sẽ là một trong những thông tin quan trọng cần theo dõi. Nếu áp lực giá tiếp tục gia tăng, thị trường có thể điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed. Ngược lại, nếu các chỉ số kinh tế cho thấy lạm phát hạ nhiệt và lợi suất thực giảm, kim loại quý có thể được hỗ trợ nhờ chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi thấp hơn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 19/10: Giá bạc sáng đầu tuần đồng loạt tăng

Ngày 19/10: Giá bạc sáng đầu tuần đồng loạt tăng

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 16/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 57,234 USD/ounce

Ngày 16/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 57,234 USD/ounce

Dành cho bạn

Định vị thương hiệu “Gạo Việt xanh, phát thải thấp”

Định vị thương hiệu “Gạo Việt xanh, phát thải thấp”

Ngày 20/10: Giá cà phê có tín hiệu tích cực, hồ tiêu ổn định

Ngày 20/10: Giá cà phê có tín hiệu tích cực, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 20/10: Vàng thế giới giảm về 4.143 USD/ounce, trong nước biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 20/10: Vàng thế giới giảm về 4.143 USD/ounce, trong nước biến động trái chiều

Đầu tư 40.372 tỷ đồng xây tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An

Đầu tư 40.372 tỷ đồng xây tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An

Hà Nội đặt mục tiêu kết nối 500 chủ thể vào mô hình tiêu dùng số

Hà Nội đặt mục tiêu kết nối 500 chủ thể vào mô hình tiêu dùng số

Hà Nội thí điểm chấm điểm giải ngân đầu tư công, gắn với đánh giá cán bộ

Hà Nội thí điểm chấm điểm giải ngân đầu tư công, gắn với đánh giá cán bộ

Đọc thêm

Ngày 20/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Ngày 20/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Giá lúa gạo hôm nay (20/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định ở hầu hết các mặt hàng, duy nhất giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam cũng đứng giá.
Ngày 20/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 20/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (20/10) sắc xanh chiếm ưu thế, với mức tăng cao nhất đạt 0,74% tại sàn SGX và 0,63% trên sàn TOCOM. Các hợp đồng trên sàn SHFE và thị trường Thái Lan đồng loạt tăng, góp thêm tín hiệu tích cực cho thị trường dù một số kỳ hạn vẫn giảm nhẹ hoặc đi ngang.
Từ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ đến cơ hội nâng tầm doanh nghiệp Việt

Từ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ đến cơ hội nâng tầm doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Hợp tác với Thụy Sĩ mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội hội nhập, doanh nghiệp cần nâng chất nguồn nhân lực và từng bước gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng.
FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

(TBTCO) - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu EFTA mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả hiệp định, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, chủ động kết nối đối tác và chuyển ưu đãi thương mại thành những kết quả kinh doanh cụ thể.
Nguồn cung áp đảo, kéo giá đậu tương đi xuống

Nguồn cung áp đảo, kéo giá đậu tương đi xuống

(TBTCO) - Thời tiết thuận lợi tại Mỹ hỗ trợ hoạt động thu hoạch, qua đó gây sức ép lên giá nhóm đậu tương trong nhiều phiên của tuần qua. Kết tuần, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 2,38% xuống 463,43 USD/tấn, mức thấp nhất trong 7 tuần; giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 2,32% xuống 393,63 USD/tấn; giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 1,31%, lùi về gần 1.480 USD/tấn.
58 thông báo SPS trong nửa đầu tháng 10: Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý yêu cầu mới của các thị trường

58 thông báo SPS trong nửa đầu tháng 10: Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý yêu cầu mới của các thị trường

(TBTCO) - Từ ngày 1 - 15/10/2026, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới đã công bố 58 thông báo liên quan đến các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS), gồm 28 thông báo dự thảo lấy ý kiến và 30 thông báo có hiệu lực. Các nội dung liên quan trực tiếp đến nhiều nhóm hàng nông sản, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp theo dõi sát quy định của từng thị trường, đặc biệt về kiểm dịch, dư lượng hóa chất, tiêu chuẩn sản phẩm và điều kiện nhập khẩu.
Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ

(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 19/10 giảm nhẹ, dầu WTI về dưới 98 USD/thùng, dầu Brent giao dịch ở mức 107,98 USD/thùng.
Ngày 19/10: Giá cà phê ít biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 19/10: Giá cà phê ít biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (19/10) tương đối ổn định so với tuần trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/10 đạt 945,07 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/10 đạt 945,07 tỷ USD

Cơ hội khơi thông dòng vốn dài hạn qua kênh trái phiếu

Cơ hội khơi thông dòng vốn dài hạn qua kênh trái phiếu

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ và chuyển đổi số

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ và chuyển đổi số

Hải quan khu vực II tăng kiểm soát hàng hóa rủi ro cao dịp cuối năm

Hải quan khu vực II tăng kiểm soát hàng hóa rủi ro cao dịp cuối năm

Ngày 20/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 20/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (20/10): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY đi ngang trước thềm cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (20/10): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY đi ngang trước thềm cuộc họp Fed

Urban Development và Taseco Land “bắt tay” hợp tác phát triển Khu đô thị 115ha tại miền Bắc

Urban Development và Taseco Land “bắt tay” hợp tác phát triển Khu đô thị 115ha tại miền Bắc

Miền Trung: Nỗ lực “giải nén” vốn đầu tư công

Miền Trung: Nỗ lực “giải nén” vốn đầu tư công

Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

Đã rõ hình hài đại công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đã rõ hình hài đại công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ Tài chính đã khẩn trương hoàn thiện cơ chế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ Tài chính đã khẩn trương hoàn thiện cơ chế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống