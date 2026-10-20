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Ngày 20/10: Giá cà phê có tín hiệu tích cực, hồ tiêu ổn định

06:36 | 20/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (20/10) tăng 200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.300 - 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg.
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Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê dao động trong khoảng 92.300 - 93.200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ tại toàn bộ các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên. Theo khảo sát, giá cà phê Robusta nhân xô đồng loạt tăng 200 đồng/kg so với hôm qua, hiện dao động trong khoảng 92.300 - 93.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê tăng từ 93.000 đồng/kg lên 93.200 đồng/kg. Đây tiếp tục là địa phương có mức giá thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 200 đồng/kg, lên mức 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng tương ứng, đưa giá thu mua từ 92.100 đồng/kg lên 92.300 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất tại Tây Nguyên đã tăng lên 93.200 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Gia Lai cùng quay trở lại ngưỡng 93.000 đồng/kg. Khoảng chênh lệch giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 900 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chính đồng loạt tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 70 USD/tấn (+2,05%) lên 3.484 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 1/2027 tăng 75 USD/tấn (+2,2%) lên 3.480 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 tăng 10,1 US cent/pound (+3,3%) lên 315,7 US cent/pound; kỳ hạn giao giao tháng 3/2027 tăng 7,75 US cent/pound (+2,36%) lên 302,25 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay ổn định tại toàn bộ các vùng sản xuất trọng điểm, không có địa phương nào điều chỉnh giá so với ngày hôm trước.

Theo khảo sát, giá tiêu tại các khu vực sản xuất chính hiện dao động trong khoảng 137.500 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Đây là địa phương có mức giá cao nhất trong các khu vực được khảo sát, đồng thời là nơi duy nhất duy trì ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giữ ổn định ở mức 139.000 đồng/kg, thấp hơn Đắk Nông 1.000 đồng/kg. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá hồ tiêu tiếp tục giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (nay thuộc Đồng Nai) cùng duy trì mức thu mua 137.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất vẫn được duy trì tại ngưỡng 140.000 đồng/kg, trong khi không có địa phương nào ghi nhận mức thu mua vượt ngưỡng này. Khoảng cách giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất tiếp tục ở mức 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng duy trì trạng thái tương đối ổn định.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.769 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Tại Malaysia, giá tiêu đen tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.268 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn, còn tiêu trắng Malaysia tiếp tục được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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