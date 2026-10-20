Ngày 20/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay sắc xanh chiếm ưu thế. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 448 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 445 Yên/kg, tăng 0,63%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,12 Baht (0,12%) lên mức 96,85 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.280 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,21%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.925 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,10%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 258,30 Cent/kg, tăng 0,74%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 253,50 Cent/kg, giảm 0,08%.

Đà tăng thể hiện rõ nhất tại SHFE, trong khi TOCOM và SGX có sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Biên độ tăng cao hơn mức giảm trên cả ba sàn, nhưng vẫn dưới 1%, cho thấy xu hướng nhích lên còn khá thận trọng.

Cán cân cung - cầu cao su tự nhiên toàn cầu trong năm 2026 được dự báo tiếp tục nghiêng về phía thiếu hụt khi sản lượng tăng chậm hơn nhu cầu. Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên toàn cầu (ANRPC), sản lượng năm nay ước đạt 15,039 triệu tấn, tăng 0,6% so với năm 2025, trong khi tiêu thụ dự kiến đạt 15,356 triệu tấn, tăng 0,4%. Chênh lệch giữa hai mức này tương đương khoảng 317.000 tấn.

Báo cáo tháng 10 của Nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG) cũng ghi nhận giá tăng mạnh trong năm 2026.

Theo ANRPC và IRSG, thời tiết thất thường, nguy cơ El Niño, giá dầu cao cùng nhu cầu từ ngành lốp xe và xe điện sẽ tiếp tục chi phối thị trường. Tuy nhiên, triển vọng vẫn phụ thuộc vào doanh số ô tô và sức khỏe kinh tế toàn cầu.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn cơ bản ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.