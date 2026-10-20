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Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

06:26 | 20/10/2026
Sau một tuần giá thu mua đi xuống, nhịp ổn định trong sáng nay (20/10) đã giúp thị trường tạm ngắt đà giảm. Tuy nhiên, mặt bằng giá còn khá thấp, mức 53.000 đồng/kg chỉ xuất hiện tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.
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Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống
Giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ổn định tại toàn bộ 15 tỉnh, thành phố được khảo sát. Theo đó, giá thu mua heo hơi tại khu vực này tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 52.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại 10 địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên.

Trong khi đó, 5 địa phương còn lại gồm Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ cùng giữ mức thu mua 51.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, không còn địa phương nào tại miền Bắc ghi nhận mức giá 53.000 - 54.000 đồng/kg như những phiên trước đó.

Bước sang phiên giao dịch ngày 20/10, xu hướng giảm đã tạm thời chững lại khi toàn bộ các địa phương đều giữ nguyên mức thu mua. Diễn biến này cho thấy thị trường đang có dấu hiệu ổn định hơn sau giai đoạn điều chỉnh liên tiếp.

Dù vậy, việc giá heo hơi đi ngang trong một phiên chưa đủ để khẳng định xu hướng giảm đã kết thúc. Trong ngắn hạn, mặt bằng giá tại miền Bắc vẫn phụ thuộc vào lượng heo đến kỳ xuất chuồng, nhu cầu tiêu thụ thịt heo và hoạt động thu mua của thương lái, doanh nghiệp.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không ghi nhận bất kỳ điều chỉnh mới nào.

Theo khảo sát, giá heo hơi tại khu vực này tiếp tục dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, 4 địa phương gồm Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng duy trì mức thu mua 50.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất được ghi nhận trên thị trường heo hơi cả nước.

Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức giá cao nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, nhóm địa phương có giá thu mua 50.000 đồng/kg vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đến phiên giao dịch ngày 20/10 cho thấy đà giảm đã tạm thời dừng lại khi toàn bộ địa phương giữ nguyên mức giá.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận trạng thái ổn định tương tự. Theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là 3 địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, cùng đạt 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Vĩnh Long duy trì mức 50.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam. Các địa phương còn lại gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giữ mức thu mua 51.000 đồng/kg.

Tính chung cả ba miền, giá heo hơi hôm nay 20/10 tiếp tục dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg, với 5 địa phương cùng giao dịch ở mức thấp nhất 50.000 đồng/kg.

Nhóm này gồm Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Vĩnh Long. Trong khi đó, mức giá cao nhất 53.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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