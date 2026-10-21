Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê chạm mốc 94.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi giá thu mua đồng loạt tăng từ 800 - 900 đồng/kg so với ngày hôm trước. Theo khảo sát tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê Robusta nhân xô hiện dao động trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê tăng thêm 800 đồng/kg, từ 93.200 đồng/kg lên 94.000 đồng/kg. Đây tiếp tục là địa phương có mức giá thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 800 đồng/kg, lên mức 93.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 900 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 93.200 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 70 USD/tấn, tương đương 2,05%, lên mức 3.484 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 75 USD/tấn, tương đương 2,20%, đạt 3.480 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 10,1 US cent/pound, tương đương 3,3%, lên mức 315,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 7,75 US cent/pound, tương đương 2,63%, đạt 302,25 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Giá thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 137.500 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giữ mức 140.000 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực được khảo sát. Tại Đắk Lắk, giá thu mua ổn định ở mức 139.000 đồng/kg, thấp hơn Đắk Nông 1.000 đồng/kg.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu tiếp tục được giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 137.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu trong nước tiếp tục giữ nguyên mặt bằng 137.500 - 140.000 đồng/kg, với khoảng chênh lệch giữa địa phương cao nhất và thấp nhất là 2.500 đồng/kg. Đây là phiên ổn định thứ ba liên tiếp, sau khi giá tiêu đồng loạt giảm 500 đồng/kg trong ngày 18/10.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng không có sự điều chỉnh mới.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.769 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu đen tiếp tục được chào bán ở mức 9.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ nguyên mức 9.268 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam ổn định tại 8.450 USD/tấn./.