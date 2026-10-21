Ngày 21/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tiếp tục phân hóa

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay tiếp tục phân hóa. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 448 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 445 Yên/kg, tăng 0,63%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,34 Baht (0,4%) về mức 96,39 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.105 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,47%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.780 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,38%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE giảm 280 Nhân dân tệ, tương đương 1,73%, xuống 15.870 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 256,50 Cent/kg, tăng 0,04%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 252,00 Cent/kg, giảm 0,67%.

Giá cao su thế giới hôm nay ghi nhận xu hướng giảm chiếm ưu thế, đặc biệt tại sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE). Điều này cho thấy áp lực bán đang hiện diện trên thị trường Trung Quốc, đồng thời đặt ra thách thức đối với khả năng duy trì đà tăng của giá cao su trong ngắn hạn.

Tại Nhật Bản và Singapore giá cao su biến động trái chiều. Sự phân hóa giữa các kỳ hạn phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn giá cao su tăng mạnh trong những tuần đầu tháng 10.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp được khảo sát tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.