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Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

06:22 | 23/10/2026
Giá heo hơi hôm nay (23/10) tiếp tục giảm mạnh ở cả 3 miền trên cả nước, mức giao dịch thấp nhất ở mức 46.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số tỉnh miền Trung. Hiện giá heo dao động trong khoảng 46.000 - 52.000 đồng/kg.
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Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm mạnh ở cả 3 miền trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm trên diện rộng. Theo khảo sát, 14 trong tổng số 15 tỉnh, thành phố đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, chỉ riêng Ninh Bình giữ nguyên mức thu mua.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi toàn khu vực dao động từ 48.000 - 49.000 đồng/kg, thấp hơn 1.000 đồng/kg so với khung giá của phiên trước.

Mức 49.000 đồng/kg hiện được ghi nhận tại Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên. Trong khi đó, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Lai Châu cùng giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng giảm tại 7 địa phương, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg. Riêng Quảng Ngãi ghi nhận mức giảm mạnh nhất khu vực, lên tới 2.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá heo hơi thấp nhất được ghi nhận trên cả nước trong sáng nay.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Khánh Hòa giảm xuống 47.000 đồng/kg, bằng với mức thu mua tại Nghệ An, Quảng Trị và Huế. Tại Đắk Lắk, giá heo hơi duy trì ổn định ở mức 49.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 51.000 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tiếp tục ghi nhận những điểm giảm giá, dù số địa phương điều chỉnh ít hơn so với hai khu vực còn lại. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và An Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó.

Sau điều chỉnh, TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh cùng giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, trong khi An Giang giảm xuống 47.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì giá thu mua của phiên trước. Đồng Nai tiếp tục giữ mức 52.000 đồng/kg, trở thành địa phương duy nhất tại miền Nam còn giao dịch ở ngưỡng này.

Trong khi đó, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long ổn định ở mức 48.000 đồng/kg; Cần Thơ duy trì mức 47.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Nam hiện dao động từ 47.000 - 52.000 đồng/kg, với mức thấp nhất xuất hiện tại An Giang và Cần Thơ.

Nhìn chung, sắc đỏ bao trùm gần như toàn bộ bản đồ giao dịch, kéo dải giá sàn toàn quốc rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới 46.000 đồng/kg trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi toàn quốc đang dao động trong khoảng 46.000 - 52.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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