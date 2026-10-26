Thị trường

Ngày 26/10: Giá cà phê xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

06:39 | 26/10/2026
Giá cà phê hôm nay (26/10) dao động 89.000 - 89.500 đồng/kg, giảm tới 3.500 đồng/kg sau một tuần. Trong khi đó, giá tiêu dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg sau một tuần biến động trái chiều.
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Ngày 26/10: Giá cà phê xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê tuần qua giảm trên diện rộng. Ảnh minh họa

Giá cà phê Tây Nguyên giảm tới 3.500 đồng/kg

Khảo sát thị trường ngày sáng nay cho thấy, giá cà phê Robusta nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 89.000 - 89.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm mạnh nhất xuống còn 89.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai hiện giao dịch ở mức 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ở mức 89.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta khép lại tuần giao dịch với mức giảm đáng kể. Theo dữ liệu sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 11/2026 đóng cửa ở mức 3.228 USD/tấn, giảm 186 USD/tấn, tương đương 5,4% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 163 USD/tấn, tương đương 4,8%, xuống còn 3.242 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York có sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng nhẹ 1,8 US cent/pound, tương đương 0,6%, lên 307,45 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,1 US cent/pound, tương đương 0,4%, xuống còn 293,40 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước phân hóa

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Giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk là địa phương duy nhất ghi nhận mức tăng, đưa giá thu mua lên 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu duy trì ổn định ở mức 140.000 đồng/kg, cùng Đắk Lắk dẫn đầu cả nước. Ở chiều ngược lại, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) xuống còn 137.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai), giá tiêu cùng giảm 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn được khảo sát.

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu chưa có biến động lớn, hoạt động thu mua tại từng địa phương tiếp tục là yếu tố quyết định diễn biến giá ngắn hạn.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu trong tuần qua nhìn chung ổn định, chỉ một số quốc gia ghi nhận điều chỉnh nhẹ. Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 81 USD/tấn, tương đương 1,2% so với tuần trước, lên mức 6.850 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ở mức 9.100 USD/tấn, cao nhất trong các thị trường được khảo sát. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu không thay đổi, với loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn và loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tăng 86 USD/tấn, tương đương 0,93%, lên mức 9.354 USD/tấn.

Tại Malaysia và Việt Nam, giá tiêu trắng lần lượt giữ mức 12.000 USD/tấn và 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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