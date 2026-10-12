Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Ngày 12/10/2026, Bộ Tài chính vừa có Công văn số 16148/BTC-DNTN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký giải thể.

Tại Công văn số 16148/BTC-DNTN, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp theo quy định.

Đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện xử lý hồ sơ và gửi thông tin cho cơ quan thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang trạng thái “Đã giải thể” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Trường hợp không nhận được ý kiến của cơ quan thuế trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện chuyển trạng thái pháp lý theo quy định.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể hoặc thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể, hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và không có ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang trạng thái “Đã giải thể” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi thông tin khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời, bảo đảm cơ quan thuế phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin và cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ đúng thời hạn quy định.

Việc triển khai nghiêm túc các quy định về thời hạn tiếp nhận, phối hợp và xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế./.