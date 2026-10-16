Chứng khoán

Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
13:10 | 16/10/2026
(TBTCO) - Báo cáo tài chính quý III/2026 của Chứng khoán Việt Thành ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 10 tỷ đồng, còn PBSV đạt lợi nhuận trước thuế gần 14 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ.
aa

Tiếp nối bức tranh kết quả kinh doanh quý III/2026 của lĩnh vực chứng khoán, báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán tiếp tục được công bố. Trong đó, Công ty CP Chứng khoán Việt Thành (VTS) ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ, trong khi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PBSV) báo lãi tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Chứng khoán Việt Thành ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 7,2 tỷ đồng, giảm 83% so với mức 42 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Sự sụt giảm doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, trong bối cảnh các khoản thu từ cho vay và môi giới chứng khoán cũng giảm đáng kể.

Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026
Kết quả kinh doanh quý III của Chứng khoán Việt Thành.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 5,3 tỷ đồng, giảm 86% so với mức 37,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu nguồn thu này, lãi bán tài sản tài chính FVTPL đóng góp khoảng 2,1 tỷ đồng, còn cổ tức và tiền lãi phát sinh từ danh mục tài sản tài chính đạt gần 3,2 tỷ đồng.

Cùng với sự suy giảm của khoản lãi từ tài sản tài chính FVTPL, Chứng khoán Việt Thành ghi nhận lỗ từ bán tài sản tài chính FVTPL hơn 11,8 tỷ đồng, tăng so với mức 8,2 tỷ đồng trong quý III/2025. Khoản lỗ này góp phần khiến tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp tăng 36%, lên hơn 12,2 tỷ đồng, cao hơn mức doanh thu hoạt động ghi nhận trong kỳ.

Đối với hoạt động cho vay, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của công ty chỉ đạt gần 1,5 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán còn khoảng 254 triệu đồng, tương ứng mức giảm hơn 83%.

Với doanh thu hoạt động giảm mạnh trong khi chi phí gia tăng, Chứng khoán Việt Thành ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 10 tỷ đồng trong quý III/2026. Kết quả này đánh dấu sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước, khi doanh nghiệp báo lãi trước thuế khoảng 29 tỷ đồng.

Diễn biến kinh doanh trong quý III cũng ảnh hưởng đến kết quả lũy kế của doanh nghiệp. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán Việt Thành ghi nhận doanh thu hoạt động gần 51,9 tỷ đồng, giảm khoảng 39% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế chuyển từ mức lãi 41,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm trước sang lỗ hơn 2 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay.

Đối với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PBSV), báo cáo tài chính quý III/2026 ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu của doanh nghiệp trong kỳ chủ yếu đến từ hoạt động cho vay và các khoản phải thu.

Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 25,5 tỷ đồng, tăng 71% so với quý III/2025. Đây cũng là khoản mục đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động của PBSV, chiếm khoảng 85% tổng doanh thu trong quý.

Trong khi đó, nghiệp vụ môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu khoảng 3,6 tỷ đồng, giảm gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sự gia tăng nguồn thu từ cho vay và phải thu là yếu tố đóng góp chủ yếu vào mức tăng doanh thu hoạt động của PBSV trong kỳ báo cáo.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PBSV ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của PBSV đạt hơn 85 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 37,8 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2025.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, lợi nhuận 9 tháng của PBSV đạt hơn 30,3 tỷ đồng, tăng khoảng 87% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh kết quả kinh doanh, dư nợ cho vay của công ty cũng ghi nhận quy mô vượt 1.000 tỷ đồng.

Thu Hương
Từ khóa:
chứng khoán công ty chứng khoán kết quả kinh doanh quý iii Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam chứng khoán Việt Thành

Bài liên quan

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, mở cơ hội tiếp cận vốn quốc tế

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, mở cơ hội tiếp cận vốn quốc tế

Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 15/10: Sắc đỏ áp đảo, chênh lệch đảo chiều âm trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 15/10: Sắc đỏ áp đảo, chênh lệch đảo chiều âm trong phiên đáo hạn

Dành cho bạn

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 652.125,4 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 652.125,4 tỷ đồng

Sunlife ra mắt nhận diện thương hiệu mới trên toàn cầu

Sunlife ra mắt nhận diện thương hiệu mới trên toàn cầu

Muốn vào nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp Việt phải bán giải pháp chứ không chỉ bán hàng

Muốn vào nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp Việt phải bán giải pháp chứ không chỉ bán hàng

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý thu từ dữ liệu và phân tích rủi ro

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý thu từ dữ liệu và phân tích rủi ro

Đọc thêm

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

(TBTCO) - PVcomBank vừa thông qua danh sách 7 nhà đầu tư dự kiến chi đậm mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ với mức giá cao hơn 64% thị giá. Sau phát hành, nhóm này dự kiến nắm 32,37% vốn điều lệ ngân hàng. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp trong danh sách vừa tăng vốn mạnh, chuyển đổi loại hình và thay đổi cơ cấu quản lý trước đợt chào bán.
UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tiếp tục triển khai hợp tác kỹ thuật, tập trung vào giám sát thị trường, quản lý tổ chức trung gian và tăng cường công bố thông tin, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp, MBB ngược dòng hút vốn

Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp, MBB ngược dòng hút vốn

(TBTCO) - Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn trong phiên 15/10, đánh dấu phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp. Trong khi VIC và nhiều cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán, MBB tiếp tục dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 100 tỷ đồng.
Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và năng lượng. Tuy nhiên, dòng tiền trở lại một số cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và đầu tư công giúp thu hẹp đà giảm, mở ra kỳ vọng về nhịp hồi phục ngắn hạn.
S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

(TBTCO) - Mức xếp hạng thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và đánh dấu bước tiến mới của SHB trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao vị thế trên thị trường tài chính khu vực.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với thông tin chứng khoán trên mạng xã hội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với thông tin chứng khoán trên mạng xã hội

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khuyến cáo nhà đầu tư không tin theo, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Việc đưa thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
8 ngân hàng dồn dập muốn chào bán cổ phiếu quy mô 144.000 tỷ đồng, áp lực tăng vốn chưa hạ nhiệt

8 ngân hàng dồn dập muốn chào bán cổ phiếu quy mô 144.000 tỷ đồng, áp lực tăng vốn chưa hạ nhiệt

(TBTCO) - Theo SSI Research, 8 ngân hàng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu, chủ yếu chào bán riêng lẻ, với tổng giá trị khoảng 144.000 tỷ đồng nhằm củng cố bộ đệm vốn, đáp ứng tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, quy mô huy động vẫn khiêm tốn so với nhu cầu giai đoạn 2026 - 2030, khiến áp lực tăng vốn kéo dài.
Khối ngoại nối chuỗi bán ròng

Khối ngoại nối chuỗi bán ròng

(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 785 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên 14/10, trong đó VIC và VHM chịu áp lực bán mạnh nhất. Áp lực bán ròng của khối ngoại kéo giảm cổ phiếu Vingroup giữa lúc VN-Index tiếp tục giảm sâu, lùi sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Công tác huy động vốn và quản lý nợ công

Infographics: Công tác huy động vốn và quản lý nợ công

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư nội đô Hà Nội đạt trung bình 102 triệu đồng/m2

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư nội đô Hà Nội đạt trung bình 102 triệu đồng/m2

Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Đồng chịu áp lực kép, giảm phiên thứ ba liên tiếp

Đồng chịu áp lực kép, giảm phiên thứ ba liên tiếp

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Giá nông sản cơ bản ổn định, chủ động ứng phó áp lực tăng cuối năm

Giá nông sản cơ bản ổn định, chủ động ứng phó áp lực tăng cuối năm

Bộ Tài chính điều chỉnh cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính điều chỉnh cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Chính thức triển khai xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam

Chính thức triển khai xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam

Việt Nam tích cực đàm phán hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế cân bằng, minh bạch

Việt Nam tích cực đàm phán hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế cân bằng, minh bạch

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +25.12
16/10 | +25.12 (7,744.06 +25.12 (+0.33%))
DJI +556.20
16/10 | +556.20 (52,177.70 +556.20 (+1.08%))
IXIC +20.16
16/10 | +20.16 (26,713.03 +20.16 (+0.08%))
NYA +201.22
16/10 | +201.22 (24,066.65 +201.22 (+0.84%))
XAX +43.63
16/10 | +43.63 (8,363.41 +43.63 (+0.52%))
BUK100P -3.07
16/10 | -3.07 (1,072.73 -3.07 (-0.29%))
RUT +37.74
16/10 | +37.74 (2,767.27 +37.74 (+1.38%))
VIX 0.00
16/10 | 0.00 (16.46 0.00 (0.00%))
FTSE -30.02
16/10 | -30.02 (10,810.33 -30.02 (-0.28%))
GDAXI +131.51
16/10 | +131.51 (25,514.13 +131.51 (+0.52%))
FCHI -7.85
16/10 | -7.85 (7,926.85 -7.85 (-0.10%))
STOXX50E +26.85
16/10 | +26.85 (6,195.11 +26.85 (+0.44%))
N100 +6.33
16/10 | +6.33 (1,869.05 +6.33 (+0.34%))
BFX -3.79
16/10 | -3.79 (5,587.98 -3.79 (-0.07%))
MOEX.ME -0.11
16/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +99.09
16/10 | +99.09 (24,161.81 +99.09 (+0.41%))
STI +28.25
16/10 | +28.25 (5,431.75 +28.25 (+0.52%))
AXJO +87.00
16/10 | +87.00 (8,806.70 +87.00 (+1.00%))
AORD +100.00
16/10 | +100.00 (8,940.40 +100.00 (+1.13%))
BSESN +377.24
16/10 | +377.24 (74,692.85 +377.24 (+0.51%))
JKSE -624.78
16/10 | -624.78 (5,239.00 -624.78 (-10.65%))
KLSE -13.94
16/10 | -13.94 (1,609.76 -13.94 (-0.86%))
NZ50 -79.07
16/10 | -79.07 (13,753.73 -79.07 (-0.57%))
KS11 +113.83
16/10 | +113.83 (5,668.05 +113.83 (+2.05%))
TWII +141.39
16/10 | +141.39 (47,111.26 +141.39 (+0.30%))
GSPTSE +552.64
16/10 | +552.64 (36,137.10 +552.64 (+1.55%))
BVSP -2,181.72
16/10 | -2,181.72 (204,324.27 -2,181.72 (-1.06%))
MXX +872.94
16/10 | +872.94 (67,663.29 +872.94 (+1.31%))
MERV +23,208.25
16/10 | +23,208.25 (2,859,051.25 +23,208.25 (+0.82%))
TA125.TA +71.36
16/10 | +71.36 (4,093.59 +71.36 (+1.77%))
CASE30 +780.50
16/10 | +780.50 (52,273.30 +780.50 (+1.52%))
JN0U.JO +43.22
16/10 | +43.22 (6,706.79 +43.22 (+0.65%))
FPACEPE-USD-TR.FGI +23.67
16/10 | +23.67 (10,023.39 +23.67 (+0.24%))
DX-Y.NYB -0.23
16/10 | -0.23 (101.83 -0.23 (-0.22%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI +14.10
16/10 | +14.10 (10,942.28 +14.10 (+0.13%))
125904-USD-STRD +19.76
16/10 | +19.76 (2,752.83 +19.76 (+0.72%))
XDB +0.79
16/10 | +0.79 (132.70 +0.79 (+0.60%))
XDE +0.66
16/10 | +0.66 (112.19 +0.66 (+0.59%))
FPCPEXVM-USD-TR.FGI +13.86
16/10 | +13.86 (10,600.54 +13.86 (+0.13%))
000001.SS +8.81
16/10 | +8.81 (3,716.28 +8.81 (+0.24%))
N225 +898.34
16/10 | +898.34 (65,324.29 +898.34 (+1.39%))
XDN +0.14
16/10 | +0.14 (63.30 +0.14 (+0.22%))
XDA -0.52
16/10 | -0.52 (69.20 -0.52 (-0.74%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -65.73
16/10 | -65.73 (6,924.52 -65.73 (-0.94%))