Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Tiếp nối bức tranh kết quả kinh doanh quý III/2026 của lĩnh vực chứng khoán, báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán tiếp tục được công bố. Trong đó, Công ty CP Chứng khoán Việt Thành (VTS) ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ, trong khi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PBSV) báo lãi tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Chứng khoán Việt Thành ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 7,2 tỷ đồng, giảm 83% so với mức 42 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Sự sụt giảm doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, trong bối cảnh các khoản thu từ cho vay và môi giới chứng khoán cũng giảm đáng kể.

Kết quả kinh doanh quý III của Chứng khoán Việt Thành.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 5,3 tỷ đồng, giảm 86% so với mức 37,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu nguồn thu này, lãi bán tài sản tài chính FVTPL đóng góp khoảng 2,1 tỷ đồng, còn cổ tức và tiền lãi phát sinh từ danh mục tài sản tài chính đạt gần 3,2 tỷ đồng.

Cùng với sự suy giảm của khoản lãi từ tài sản tài chính FVTPL, Chứng khoán Việt Thành ghi nhận lỗ từ bán tài sản tài chính FVTPL hơn 11,8 tỷ đồng, tăng so với mức 8,2 tỷ đồng trong quý III/2025. Khoản lỗ này góp phần khiến tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp tăng 36%, lên hơn 12,2 tỷ đồng, cao hơn mức doanh thu hoạt động ghi nhận trong kỳ.

Đối với hoạt động cho vay, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của công ty chỉ đạt gần 1,5 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán còn khoảng 254 triệu đồng, tương ứng mức giảm hơn 83%.

Với doanh thu hoạt động giảm mạnh trong khi chi phí gia tăng, Chứng khoán Việt Thành ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 10 tỷ đồng trong quý III/2026. Kết quả này đánh dấu sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước, khi doanh nghiệp báo lãi trước thuế khoảng 29 tỷ đồng.

Diễn biến kinh doanh trong quý III cũng ảnh hưởng đến kết quả lũy kế của doanh nghiệp. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán Việt Thành ghi nhận doanh thu hoạt động gần 51,9 tỷ đồng, giảm khoảng 39% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế chuyển từ mức lãi 41,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm trước sang lỗ hơn 2 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay.

Đối với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PBSV), báo cáo tài chính quý III/2026 ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu của doanh nghiệp trong kỳ chủ yếu đến từ hoạt động cho vay và các khoản phải thu.

Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 25,5 tỷ đồng, tăng 71% so với quý III/2025. Đây cũng là khoản mục đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động của PBSV, chiếm khoảng 85% tổng doanh thu trong quý.

Trong khi đó, nghiệp vụ môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu khoảng 3,6 tỷ đồng, giảm gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sự gia tăng nguồn thu từ cho vay và phải thu là yếu tố đóng góp chủ yếu vào mức tăng doanh thu hoạt động của PBSV trong kỳ báo cáo.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PBSV ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của PBSV đạt hơn 85 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 37,8 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2025.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, lợi nhuận 9 tháng của PBSV đạt hơn 30,3 tỷ đồng, tăng khoảng 87% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh kết quả kinh doanh, dư nợ cho vay của công ty cũng ghi nhận quy mô vượt 1.000 tỷ đồng.