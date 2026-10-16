Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý thu từ dữ liệu và phân tích rủi ro

Việt Dũng

Việt Dũng

dungvv@taichinhdautu.vn
10:20 | 16/10/2026
(TBTCO) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời tăng cường quản lý thu, kiểm soát rủi ro và triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước.
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Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thông tin về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội, cơ quan báo chí và các kênh hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến.

Lũy kế, cơ quan thuế đã hỗ trợ trên 970.000 cuộc gọi, gửi gần 430.000 tin nhắn qua Zalo và trả lời trên 2.100 văn bản đề nghị giải đáp chính sách. Đồng thời, ngành Thuế đã thực hiện trên 270 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về hoạt động của ngành và các chính sách thuế liên quan.

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý thu từ dữ liệu và phân tích rủi ro
Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh đến tận nơi để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Việt Dũng.

Bên cạnh đó, công tác đối thoại, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người nộp thuế tiếp tục được chú trọng. Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp lớn và đại diện các hiệp hội nhằm lắng nghe, giải đáp khó khăn, vướng mắc, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế với cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cơ quan Thuế tập trung đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của từng nhóm. Các nội dung trọng tâm gồm hướng dẫn đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế điện tử; sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán; ghi chép sổ sách, minh bạch doanh thu; sử dụng ứng dụng eTax Mobile và các dịch vụ thuế điện tử.

Cơ quan thuế cũng tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm giúp hộ kinh doanh từng bước nâng cao kỹ năng số, chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Song song đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phổ biến kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế theo quy định của Quốc hội và Chính phủ; hướng dẫn người nộp thuế tiếp cận chính sách đúng đối tượng, đúng điều kiện. Công tác hỗ trợ được triển khai đồng bộ với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách

Cùng với việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng tăng cường quản lý thu, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Theo ông Dũng, công tác quản lý được triển khai theo hướng dựa trên dữ liệu, phân tích rủi ro và tập trung vào những lĩnh vực, đối tượng có nguy cơ thất thu cao. Trọng tâm là tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hóa đơn; kiểm soát rủi ro trong kê khai và nộp thuế; rà soát doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai lỗ nhiều năm, tỷ suất lợi nhuận thấp bất thường, phát sinh giao dịch liên kết hoặc có dấu hiệu chuyển giá.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng đẩy mạnh quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số và các lĩnh vực có nguy cơ kê khai chưa đầy đủ doanh thu. Công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được tăng cường.

Đại diện Thuế Thành phố cho biết, đã tập trung phân loại nợ, xác định nguyên nhân và khả năng thu hồi; kịp thời đôn đốc các khoản nợ phát sinh, thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với trường hợp chây ỳ, không chấp hành nghĩa vụ thuế. Đồng thời, rà soát doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và triển khai các biện pháp quản lý phù hợp nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng việc thành lập, giải thể hoặc ngừng hoạt động để trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Đối với lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng, Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giải quyết hồ sơ đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kiểm tra sau hoàn, kiểm soát rủi ro và xử lý nghiêm các hành vi gian lận khi phát hiện.

Trong lĩnh vực đất đai, cơ quan thuế phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát nguồn thu, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ đủ điều kiện.

Trong thời gian tới, Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế với tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác dự báo và quản lý rủi ro; nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan chức năng./.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước khoảng 538.000 tỷ đồng, đạt 85,8% dự toán Chính chủ giao, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh đạt 304.000 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Dũng
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Thuế TP. Hồ Chí Minh doanh nghiệp người nộp thuế thu ngân sách Hồ Chí Minh

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