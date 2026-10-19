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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

15:54 | 19/10/2026
(TBTCO) - Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10/2026.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu. Ảnh: TTXVN

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Copenhagen. Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón.

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Quân nhạc Đội cận vệ Hoàng gia cử hành khúc Danh dự, tiếp đó là thực hiện nghi thức chào cờ. Trưởng Nghi lễ Hoàng gia mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch cùng duyệt đội danh dự và giới thiệu quan chức hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm ở Thủ đô Copenhagen.

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1971 và trong hơn nửa thế kỷ qua đã luôn là một trong những người bạn đồng hành quan trọng của Việt Nam. Quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và nâng lên những tầm mức mới, trong đó có quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013 và Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023.

Chuyến thăm góp phần củng cố và nâng cao hơn nữa sự tin cậy chính trị, xác định các phương hướng và ưu tiên hợp tác lâu dài, đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu.

Chuyến thăm tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với những ưu tiên và yêu cầu phát triển của mỗi nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây là những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh. Hai nước có nhiều tiềm năng bổ trợ, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác từ chia sẻ kinh nghiệm, chính sách sang đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những sản phẩm, giải pháp và động lực tăng trưởng mới.

Ngày nay, Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Các dự án của nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để cả hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu./.

Theo TTXVN
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