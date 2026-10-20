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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

21:00 | 20/10/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch và chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của hai nước.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Đan Mạch
Lễ trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X chứng kiến lễ trao 16 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của hai nước.

Các văn kiện gồm:

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) và Bệnh viện Đại học Aalborg (Đan Mạch) về khoa học đời sống, y sinh học tiên tiến, chuyển đổi số trong y tế, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần Du lịch Vietravel và Công ty Nordic Travel Associates (NTA) về chiến lược và phát triển sản phẩm.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VinaCapital Logistics Holdings Ltd và A.P. Moller Capital trong lĩnh vực logistics hàng không.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), và Tập đoàn Topsoe về thúc đẩy các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và năng lượng bền vững.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 giữa Công ty PTSC M&C và Công ty Semco Maritime A/S về tăng cường nguồn lực, phát triển thị trường các dự án trạm biến áp phục vụ điện gió ngoài khơi trên thế giới.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietjet và Satair nhằm mở rộng hợp tác chiến lược về vật tư, chuỗi cung ứng và dịch vụ hàng không, hỗ trợ kế hoạch phát triển đội tàu bay và hoạt động của Vietjet.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Viện Niels Bohr, Đại học Copenhagen, về nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin lượng tử.

Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Hateco và Công ty APM Terminals (Tập đoàn Maersk) về hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển và vận hành ga hàng hóa đường sắt tại Hải Phòng.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Copenhagen Airport nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng không và vận hành sân bay.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Danish Industry về phát triển các lĩnh vực hợp tác tiềm năng cùng có lợi, xem xét khả năng Vietnam Airlines trở thành thành viên của Danish Industry.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Scandinavian Airlines (SAS) nhằm mở rộng hợp tác liên danh (codeshare) trong vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, chương trình khách hàng thường xuyên, khách hàng doanh nghiệp và quản lý hệ thống phân phối mới.

Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) về triển khai phát triển dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.

Ý định thư giữa UBND TP. Huế và Công ty Carlsberg về đầu tư mở rộng nhà máy bia tại Khu công nghiệp Phú Bài, TP. Huế.

Ý định thư giữa UBND TP. Đà Nẵng và Công ty Carlsberg về cam kết đầu tư của Carlsberg Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030.

Biên bản ghi nhớ giữa UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn LEGO về hợp tác triển khai dự án giáo dục STEAM.

Biên bản hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng, Khí hậu và Hạ tầng Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng./.

Theo TTXVN
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