Thời sự

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Ba Lan

17:55 | 26/10/2026
(TBTCO) - Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan.
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TUYÊN BỐ CHUNG VỀ VIỆC THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CỘNG HÒA BA LAN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Đức Thanh

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10 năm 2026.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Việt Nam và Ba Lan đã phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ghi nhận những thành tựu đạt được trong hơn 75 năm qua và tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ba Lan lên Đối tác Chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

1. Hai Thủ tướng nhấn mạnh rằng lợi ích chung, sự tôn trọng lẫn nhau cùng những gắn kết lịch sử là nền tảng cốt lõi của quan hệ đối tác song phương đang ngày càng phát triển. Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.

Quan hệ chính trị

2. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần duy trì tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh, nhằm tăng cường đối thoại chính trị song phương và đề xuất các sáng kiến cùng có lợi.

3. Việt Nam và Ba Lan bày tỏ hài lòng về các hoạt động trao đổi và hợp tác giữa các đại biểu Quốc hội hai nước, trong đó có các chuyến thăm và hoạt động chung của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

4. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương và thúc đẩy giao lưu nhân dân, đồng thời khuyến khích thiết lập các khuôn khổ hợp tác giữa các địa phương, bộ, ngành của hai nước, phù hợp với pháp luật và quy định của mỗi nước.

Hợp tác kinh tế và thương mại

5. Xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là những trụ cột của quan hệ song phương, hai bên khẳng định sẵn sàng tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực này thông qua việc giảm các rào cản thương mại phi thuế quan, trong đó có các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan hải quan và tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường của nước kia, hướng tới cơ cấu thương mại cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Để thực hiện mục tiêu này, hai nhà lãnh đạo khuyến khích các cơ quan liên quan tổ chức họp Nhóm công tác Việt Nam - Ba Lan về Hợp tác Nông nghiệp ít nhất hai năm một lần, với phiên họp tiếp theo được tổ chức chậm nhất vào tháng 4 năm 2027.

6. Hai bên khẳng định sự cần thiết phải thực thi đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam nhằm khai thác các tiềm năng mà Hiệp định mang lại cho cả hai bên, tập trung đặc biệt vào các lĩnh vực công nghệ hiện đại, tiên tiến, công nghiệp, nông nghiệp, hàng tiêu dùng và dịch vụ.

An ninh và quốc phòng

7. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác công nghiệp quốc phòng, mua bán thiết bị quốc phòng, trao đổi đào tạo sĩ quan cùng các quân nhân khác, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương, bao gồm các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

8. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bao gồm tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, trong đó có buôn bán tiền chất và hóa chất dùng để sản xuất ma túy tổng hợp; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nhập cư bất hợp pháp, mua bán người, rửa tiền và bảo vệ hạ tầng thiết yếu, đồng thời thúc đẩy trao đổi thông tin và hợp tác về các vấn đề ảnh hưởng đến toàn vẹn thông tin và khả năng thích ứng của xã hội, phù hợp với pháp luật mỗi nước.

Giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân

9. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục song phương thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, sinh viên, và thúc đẩy giảng dạy tiếng Việt và tiếng Ba Lan tại các trường đại học.

10. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

11. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, đặc biệt thông qua đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan quản lý của hai nước, nhằm thúc đẩy và triển khai kịp thời, hiệu quả các dự án nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chung.

12. Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan văn hóa và hợp tác trong các lĩnh vực thể thao và du lịch, phù hợp với Bản ghi nhớ đã ký giữa các Bộ liên quan.

13. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân và hoan nghênh việc khai trương các đường bay thẳng giữa hai nước do Hãng hàng không Ba Lan LOT khai thác.

14. Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường phối hợp nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Ba Lan và công dân Ba Lan tại Việt Nam cư trú, làm việc và học tập, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại và phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

15. Hai bên hoan nghênh việc kết thúc đàm phán Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định về chuyển giao và tiếp nhận trở lại công dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm ký kết Hiệp định này.

Hợp tác khu vực và toàn cầu

16. Hai bên nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên hợp quốc và tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

17. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi trong các khuôn khổ khu vực và đa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn hợp tác trong khuôn khổ quan hệ EU - Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam và EU đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

18. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Ba Lan - ASEAN sau khi Ba Lan gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), cũng như trong khuôn khổ quan hệ ASEAN - EU. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Ba Lan đẩy mạnh hợp tác, tăng cường gắn kết với ASEAN.

19. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ucraina, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

20. Hai bên tái khẳng định ủng hộ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), nhấn mạnh Công ước này xác lập khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Hai bên ủng hộ nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp và kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế. Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở ở Biển Đông và trên toàn thế giới. Hai bên bày tỏ ủng hộ các nỗ lực của khu vực nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Triển khai và giám sát

21. Hai bên nhất trí thông qua Kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026 - 2030 nhằm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược.

22. Thủ tướng Donald Tusk cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị dành cho Thủ tướng và đoàn đại biểu Ba Lan, đồng thời mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Ba Lan./.

Theo chinhphu.vn
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