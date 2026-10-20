Doanh nghiệp

Urban Development và Taseco Land “bắt tay” hợp tác phát triển Khu đô thị 115ha tại miền Bắc

08:25 | 20/10/2026
(TBTCO) - Taseco Land và NTT UD Asia Pte., Ltd., công ty thành viên của NTT Urban Development Corporation (Nhật Bản) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển một số phân khu thuộc Dự án Khu đô thị Duy Tiên quy mô 115 ha tại tỉnh Ninh Bình.
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Đứng sau kết nối và thúc đẩy “cái bắt tay” giữa Urban Development và Taseco Land là One - Vallue, đơn vị tư vấn chiến lược kinh doanh, xúc tiến thương mại, đầu tư và M&A giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Urban Development (NTT UD) là thành viên của Tập đoàn NTT, tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin của Nhật Bản. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển và quản lý bất động sản, với định hướng kết hợp năng lực phát triển đô thị cùng nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), năng lượng và công nghệ môi trường trong hệ sinh thái NTT.

Sau quá trình đầu tư và phát triển các dự án tại khu vực phía Nam, Khu đô thị Duy Tiên đánh dấu sự tham gia đầu tiên của NTT Urban Development tại thị trường bất động sản miền Bắc Việt Nam.

Urban Development và Taseco Land “bắt tay” hợp tác phát triển Khu đô thị 115ha tại miền Bắc
Đại diện Urban Development và Taseco Land ký kết thỏa thuận hợp tác tại Tokyo, Nhật Bản.

Taseco Land là doanh nghiệp có kinh nghiệm phát triển dự án tại Việt Nam, am hiểu thị trường, môi trường đầu tư và đặc thù địa phương. Doanh nghiệp định hướng mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm bổ sung nguồn lực, tiếp cận kinh nghiệm phát triển và nâng cao năng lực triển khai các dự án quy mô lớn.

Tại khu vực Duy Tiên, bên cạnh Dự án Khu đô thị Duy Tiên quy mô 115 ha, Taseco Land đang phát triển Khu công nghiệp Taseco Land Đồng Văn 3 quy mô 223 ha. Các dự án này gắn với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ của khu vực.

Dự án Khu đô thị Duy Tiên có tổng quy mô 115 ha, nằm tại khu vực phường Đồng Văn và Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Khu vực dự án gắn với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ, có khả năng kết nối với Hà Nội và các trung tâm kinh tế phía Bắc.

Theo thỏa thuận hợp tác lần này, Taseco Land và NTT UD Asia Pte. Ltd., sẽ cùng nghiên cứu, phát triển một số phân khu thuộc Dự án Khu đô thị Duy Tiên theo định hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững, trên cơ sở phát huy lợi thế và kinh nghiệm của mỗi bên.

Phạm vi hợp tác của hai bên tập trung vào một số phân khu thuộc dự án, theo định hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững. Sau quá trình đầu tư và phát triển các dự án tại phía Nam, đây là dự án đầu tiên đánh dấu sự tham gia của NTT Urban Development tại thị trường bất động sản miền Bắc Việt Nam.

Đối với Taseco Land, hợp tác góp phần mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và tạo điều kiện tiếp cận thêm kinh nghiệm phát triển, quản lý bất động sản. Sự kết hợp giữa năng lực triển khai tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hai bên nghiên cứu các giải pháp phù hợp cho dự án, hướng tới không gian đô thị có chất lượng và giá trị sử dụng lâu dài.

Mai Lâm
Từ khóa:
Urban Development và Taseco Land dự án khu đô thị Duy Tiên khu đô thị Duy Tiên phát triển bất động sản miền Bắc

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