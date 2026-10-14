Tài chính

Xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm trong kinh doanh xổ số, bổ sung hành vi rửa tiền

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
14:35 | 14/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh xổ số, với mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định xử phạt các hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
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Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, thay thế Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 98/2013/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, đồng bộ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành của doanh nghiệp, đại lý xổ số và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều văn bản pháp luật mới đã được ban hành, trong đó có Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Thanh tra và Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn các Luật nêu trên.

Vì vậy, Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP để đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành.

Xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm trong kinh doanh xổ số, bổ sung hành vi rửa tiền
Xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm trong kinh doanh xổ số, bổ sung hành vi rửa tiền. Ảnh minh họa.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 32 điều, quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Một trong những nội dung đáng chú ý là mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm được quy định là 200 triệu đồng; mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt áp dụng cho tổ chức đối với cùng hành vi vi phạm. Theo đó, mức phạt tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, dự thảo xác định 5 hành vi vi phạm chỉ áp dụng đối với cá nhân, gồm: (1) cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số; làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng; (2) cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số mua vé xổ số để dự thưởng; (3) sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo các tài liệu trong hồ sơ làm đại lý xổ số; (4) sử dụng kết quả xổ số để tổ chức các chương trình dự thưởng không đúng quy định của pháp luật; (5) cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, dự thảo còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung, bao gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn và tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Các quy định này bao gồm hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, được xây dựng trên cơ sở pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền và các hoạt động tài trợ bị cấm.

Về thời hiệu xử phạt, dự thảo quy định việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số thực hiện theo Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung nếu có. Đồng thời, dự thảo làm rõ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với một số trường hợp cụ thể để làm căn cứ xác định thời hiệu xử phạt.

Căn cứ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự thảo Nghị định bổ sung quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Cùng với việc hoàn thiện các quy định về hành vi vi phạm và chế tài xử lý, dự thảo cũng xác định thẩm quyền xử phạt của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp xã, Công an nhân dân; đồng thời quy định thẩm quyền lập biên bản, nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
bộ tài chính Nghị định số 98/2013/NĐ-CP kinh doanh bảo hiểm xổ số rửa tiền kinh doanh xổ số vé xổ số

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