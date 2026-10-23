Tài chính

Xuất cấp bổ sung gần 451 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
11:17 | 23/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3502/QĐ-BTC ngày 21/10/2026 giao Cục Dự trữ nhà nước xuất cấp bổ sung 450.677 kg gạo dự trữ quốc gia (DTQG) nhập kho năm 2026 cho tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2026-2027 theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
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Căn cứ số lượng gạo DTQG tại thời điểm xuất cấp, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức giao, nhận gạo DTQG bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

Xuất cấp bổ sung gần 451 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi
Chi cục DTNN khu vực X đã hoàn thành xuất cấp đợt I khoảng 1.554 tấn gạo cho tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 55.111 học sinh. Ảnh:

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ, đảm bảo việc tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo DTQG hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, không để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo DTQG.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, số liệu, căn cứ đề xuất sử dụng gạo DTQG để cấp cho địa phương thực hiện chính sách và báo cáo kết quả việc tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo DTQG theo quy định tại các Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ.

Triển khai nhiệm vụ được giao, Phó cục trưởng Cục DTNN Phạm Vũ Anh đã ký bàn hành Quyết định số 449/QĐ-CDT ngày 20/10/2026 giao nhiệm vụ cho Chi cục DTNN khu vực X xuất cấp bổ sung (không thu tiền) 450.677 kg gạo DTQG nhập kho năm 2026, vận chuyển, giao cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2026-2027. Thời hạn hoàn thành giao nhận đến hết ngày 15/11/2026.

Chi cục DTNN khu vực X khẩn trương báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ học kỳ I năm học 2026-2027.

Đồng thời, Chi cục DTNN khu vực X phối hợp với đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc xuất cấp, vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Quảng Ngãi./.

Đức Minh
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