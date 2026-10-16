Ngân hàng - Bảo hiểm

ADB bổ nhiệm tân Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
09:00 | 16/10/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 16/10 thông tin, ABD đã bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc Quốc gia mới của ADB tại Việt Nam. Ông chính thức nhậm chức tại Hà Nội từ hôm nay.
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Ông Scott Roberts sẽ lãnh đạo Cơ quan Đại diện thường trú của ADB tại Hà Nội và phụ trách các hoạt động, đối thoại chính sách và quan hệ đối tác của ngân hàng tại Việt Nam.

ADB bổ nhiệm tân Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam
Tân Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, Scott Roberts. Ảnh: ADB

Trong cương vị mới, ông Scott Roberts sẽ chỉ đạo việc triển khai Chiến lược Đối tác quốc gia của ADB tại Việt Nam, tập trung vào tăng trưởng xanh và bao trùm, tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan, cũng như quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao hơn do khu vực tư nhân làm đầu tàu.

Ông sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và tổ chức xã hội dân sự nhằm hỗ trợ các khoản đầu tư chất lượng cao và những cải cách giúp thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Scott Roberts chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được làm việc tại Việt Nam, một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á và là đối tác quan trọng của ADB. Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng về tăng trưởng xanh hơn và bao trùm hơn. ADB sẽ giúp Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu này thông qua tài trợ cho cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, huy động nguồn vốn tư nhân và hỗ trợ đổi mới sáng tạo - những yếu tố sẽ tạo động lực cho giai đoạn phát triển bền vững tiếp theo của đất nước”.

Ông Scott Roberts có hơn 27 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển quốc tế, trong đó có 16 năm làm việc tại ADB. Gia nhập ADB vào tháng 3/2010, ông từng phụ trách các giao dịch tài trợ cơ sở hạ tầng tại Vụ Hoạt động Khu vực tư nhân, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và lãnh đạo khác nhau.

Trước khi được bổ nhiệm vào cương vị Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông là Trưởng Bộ phận Lưới điện ASEAN và Quỹ Đặc biệt của ADB, chịu trách nhiệm điều phối mục tiêu đầu tư 10 tỷ USD của ngân hàng nhằm tăng cường kết nối tại Đông Nam Á, đồng thời quản lý các quan hệ đối tác và quỹ đồng tài trợ liên quan đến ASEAN.

Trước khi gia nhập ADB, ông đã thành lập chi nhánh tại Bắc Kinh của công ty tư vấn toàn cầu Cambridge Energy Research Associates (hiện thuộc S&P Global) và từng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách đầu tư năng lượng của GE Capital.

ADB là đối tác lâu năm của Việt Nam và ASEAN. Với vai trò là ngân hàng chủ chốt của khu vực, ADB hỗ trợ các hoạt động đầu tư và cải cách tại Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, chuyển dịch sang năng lượng sạch, dịch vụ đô thị và cấp thoát nước, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và phát triển kỹ năng, cũng như quản lý tài chính công.

ADB cũng hợp tác với Chính phủ và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy huy động nguồn tài chính giúp tăng khả năng chống chịu và phát huy hiệu quả các hình thức đối tác công - tư. Hoạt động hỗ trợ của ADB phù hợp với Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030 của Việt Nam.

Hà My
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