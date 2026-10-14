Tài chính

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
13:52 | 14/10/2026
(TBTCO) - Ngày 14/10/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã tiếp và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam" cho ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác.
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Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cảm ơn ông Shantanu Chakraborty vì những đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và ADB, đặc biệt là mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa ADB với Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ công tác hơn 3 năm qua của ông Shantanu Chakraborty, sự hợp tác giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác phát triển. Đáng chú ý, việc hai bên hoàn tất đàm phán khoản vay hỗ trợ ngân sách trị giá 500 triệu USD vào đầu tháng 10/2026 đúng tiến độ đề ra là dấu mốc mang tính bước ngoặt.

Đánh giá cao vai trò của ADB trong hỗ trợ tài chính và đối thoại chính sách, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định ADB là một trong những đối tác phát triển hiệu quả nhất tại Việt Nam. Hai bên đã có những điều chỉnh chiến lược kịp thời, tập trung vào các dự án quy mô lớn có tính lan tỏa cao và tối ưu hóa thủ tục triển khai. Bên cạnh nguồn lực tài chính, các tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô của ADB và cá nhân ông Chakraborty có giá trị thiết thực đối với Chính phủ Việt Nam. Vai trò kết nối dẫn dắt của ông trong cộng đồng đối tác phát triển cũng được ghi nhận và đánh giá rất cao.

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương gửi lời cảm ơn tới cá nhân ông Chakraborty và toàn thể Văn phòng ADB tại Việt Nam vì sự đồng hành, chủ động tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị và triển khai các chương trình, dự án.

Chúc mừng ông Chakraborty chuẩn bị nhận trọng trách mới tại Ấn Độ, Thứ trưởng mong ông tiếp tục là cầu nối duy trì tình cảm hữu nghị, hỗ trợ Việt Nam trên các cương vị công tác tương lai.

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận Kỷ niệm chương, ông Shantanu Chakraborty trân trọng cảm ơn những tình cảm ấm áp từ Lãnh đạo Bộ Tài chính. Ông chia sẻ, thời gian đảm nhiệm cương vị Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam - một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á với sự lãnh đạo mạnh mẽ và môi trường phát triển ổn định - là một vinh dự lớn trong sự nghiệp.

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty
Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho ông Shantanu Chakraborty. Ảnh: Đức Minh

Ông Chakraborty gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Bộ Tài chính cùng các đồng sự đã luôn sát cánh, hỗ trợ ADB vượt qua khó khăn để đạt được những bước tiến quan trọng, tiêu biểu là việc thông qua khoản vay chính sách (PBL) và các dự án ODA trọng điểm.

Chia sẻ về nhiệm kỳ tiếp theo tại Ấn Độ - quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc với Việt Nam, ông Chakraborty tin tưởng rằng người kế nhiệm ông cùng tập thể ADB sẽ tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ADB đạt được nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tặng quà lưu niệm cho ông Shantanu Chakraborty. Ảnh: Đức Minh
Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty
Thứ trưởng Trần Quốc Phương, ông Shantanu Chakraborty và các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Đức Minh
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