Đây là sự kiện quan trọng trong hợp tác tài chính khu vực giữa các nước ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (ASEAN+3). Tại Hội nghị, các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc đến từ các nước thành viên ASEAN+3 đã có phiên thảo luận quan trọng về tình hình kinh tế vĩ mô khu vực với lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO).

Các đại biểu cũng rà soát tiến độ triển khai các sáng kiến quan trọng trong hợp tác tài chính khu vực ASEAN+3, như: Thoả thuận Đa phương hoá Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM), Sáng kiến Thị trường Trái phiếu châu Á (ABMI), Sáng kiến Tài chính ứng phó với Rủi ro thiên tai (DRFI), và phê duyệt các chủ trương, định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW ASEAN+3 cùng các Trưởng đoàn IMF, ADB và AMRO tại Hội nghị AFCDM+3, Kyoto, Nhật Bản.

Kinh tế ASEAN+3 duy trì đà chống chịu, Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao

Trước những thách thức từ địa chính trị, biến động năng lượng, phân mảnh thương mại và chuyển đổi công nghệ, các tổ chức quốc tế đều đánh giá kinh tế toàn cầu và khu vực tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, song vẫn thể hiện khả năng chống chịu tương đối tốt.

IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu giảm từ 3,5% năm 2025 xuống 3,1% năm 2026, trước khi phục hồi lên 3,4% năm 2027; trong khi đó, dư địa tài khóa thu hẹp và rủi ro từ đầu tư AI đòi hỏi các nền kinh tế chủ động củng cố khả năng ứng phó cú sốc.

AMRO có đánh giá tích cực hơn, dự báo tăng trưởng ASEAN+3 đạt 4,2% năm 2026 và 4,1% năm 2027, với lạm phát tương ứng 1,6% và 1,7%, nhờ cú sốc năng lượng thấp hơn dự kiến, nhu cầu AI tăng mạnh và diễn biến thuận lợi của thị trường tài chính. ASEAN tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng; Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực, với dự báo của IMF lần lượt đạt 8,4% và 7,5%, của AMRO đạt 9,0% và 7,9% trong hai năm 2026 - 2027, song áp lực lạm phát vẫn cần được chú trọng (AMRO dự báo 4,7% và 4,4%).

Các tổ chức khuyến nghị các nền kinh tế ưu tiên khôi phục dư địa tài khóa, duy trì ổn định giá cả và tài chính, nâng cao khả năng thích ứng và tăng cường hợp tác quốc tế, nhấn mạnh liên kết đầu tư nội khối ngày càng sâu sắc là yếu tố quan trọng củng cố khả năng chống chịu của ASEAN+3. AMRO đề xuất nâng cao năng lực doanh nghiệp cung ứng nội địa, tăng cường liên kết giữa nghiên cứu và doanh nghiệp, đồng thời gắn chính sách ưu đãi đầu tư với kết quả thực chất.

Việt Nam đề xuất tăng cường kết nối chính sách và mạng lưới an toàn tài chính

Chia sẻ tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định thế giới đang chuyển dịch theo hướng đa cực, cạnh tranh chiến lược gia tăng, khiến môi trường kinh tế quốc tế đối mặt với nhiều bất định và rủi ro. Khu vực châu Á vừa có cơ hội từ chuyển dịch chuỗi cung ứng, phát triển công nghệ và liên kết kinh tế, vừa chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, năng lượng và rào cản thương mại.

Trong bối cảnh đó, cần ưu tiên duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường phối hợp chính sách và củng cố các cơ chế hợp tác tài chính khu vực. ASEAN+3 cần phát huy vai trò trong củng cố mạng lưới an toàn tài chính, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm và tăng cường kết nối lĩnh vực tài chính với thương mại, năng lượng, logistics.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương phát biểu.

Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề xuất các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTƯ ASEAN+3 tăng cường tiếng nói tại Hội nghị Cấp cao ASEAN Plus Three (APT), thúc đẩy kết nối Tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3 với các cơ chế hợp tác khác trong khuôn khổ ASEAN Plus Three Cooperation Workplan 2023 - 2027 và các giai đoạn tiếp theo.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, thu hút FDI chất lượng cao và thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác với các nước ASEAN+3 nhằm củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực, nâng cao hiệu quả CMIM, phát huy vai trò giám sát, tư vấn chính sách của AMRO và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác tài chính, góp phần tăng cường khả năng chống chịu và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Đồng thuận hoàn tất sửa đổi CMIM lần thứ ba và thông qua nhiều lộ trình mới

Đối với các sáng kiến hợp tác tài chính ASEAN+3, Hội nghị đã đạt được đồng thuận trong nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý là: Chính thức hoàn tất sửa đổi Thoả thuận CMIM lần thứ ba để đưa Công cụ Tài trợ Nhanh (RFF) vào hiệu lực.

Nhất trí phê duyệt Kế hoạch triển khai trung hạn (MTIP) 2027 - 2029 và Kế hoạch Ngân sách và Nhân sự của AMRO cho năm 2027.

Phê duyệt Lộ trình Sáng kiến Thị trường Tài chính - Trái phiếu châu Á (ABFMI) 2027 - 2030; Ghi nhận tiến độ triển khai Lộ trình Sáng kiến Tài chính ứng phó với Rủi ro thiên tai (DRFI) 2026 - 2028.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Trần Quốc Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các nền kinh tế thành viên phối hợp với AMRO thúc đẩy triển khai những cải cách mới trong CMIM, đặc biệt là tiến triển đàm phán về mô hình đóng góp tài chính mới và hoàn tất sửa đổi Thoả thuận CMIM lần thứ ba. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng hoan nghênh ADB (Ban thư ký ABMI) đã hoàn thiện báo cáo đánh giá và xây dựng Lộ trình trung hạn cho sáng kiến mới ABFMI giai đoạn 2027 - 2030 với cấu trúc 3 động lực rõ nét trên cơ sở kế thừa kết quả của ABMI.

Đối với Sáng kiến Tài chính ứng phó Rủi ro thiên tai (DRFI), Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với DRFI và SEADRIF để chia sẻ kinh nghiệm triển khai bảo hiểm nông nghiệp, đồng thời mong muốn học hỏi kinh nghiệm về bảo hiểm tài sản công và các công cụ tài chính ứng phó rủi ro thiên tai.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị AMRO tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát kinh tế vĩ mô gắn với đối thoại chính sách tài khóa, tập trung phân tích sâu các rủi ro cấu trúc, tăng cường ứng dụng AI trong công việc để cung cấp tư vấn chính sách kịp thời cho các nước thành viên.

Thúc đẩy hợp tác song phương và mời đối tác dự Hội nghị APEC 2027 tại Việt Nam

Bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có các cuộc làm việc song phương với Thứ trưởng Tài chính Singapore, Hàn Quốc và chủ nhà Nhật Bản. Tại các cuộc làm việc, Thứ trưởng đã trao đổi tình hình hợp tác giữa hai bên, đề xuất các giải pháp thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, đặc biệt trong năm 2027 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì APEC.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đã mời Thứ trưởng Tài chính của các đối tác tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTƯ APEC tại Nha Trang vào cuối tháng 2/2027. Các Thứ trưởng Tài chính đối tác đều vui vẻ nhận lời và khẳng định đã có kế hoạch tham dự sự kiện này tại Việt Nam.