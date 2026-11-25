Số hóa quy trình, rút ngắn thời gian thanh toán

Chuyển đổi số tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) trước hết thể hiện ở sự thay đổi phương thức giao dịch với các đơn vị sử dụng ngân sách. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được cung cấp qua Dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các khoản chi ngân sách (trừ trường hợp thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải giao dịch trực tiếp theo quy định) đều có thể thực hiện trực tuyến từ khâu nộp hồ sơ đến nhận kết quả. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng có thể gửi hồ sơ thanh toán vốn đầu tư công, theo dõi quá trình xử lý mà không phụ thuộc thời gian, địa điểm.

Đáng chú ý, số hóa tại KBNN còn được triển khai song hành với cải cách quy trình nghiệp vụ. Theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, nhiều tài liệu trước đây phải gửi khi thanh toán như hợp đồng, dự toán, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được thay thế bằng bảng tổng hợp thông tin; một số chỉ tiêu, giấy tờ không cần thiết cũng được lược bỏ.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI. Ảnh: Đức Minh

Theo quy trình mới, trong vòng 8 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, KBNN thông báo chấp nhận hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu đơn vị chỉnh sửa, bổ sung. Thời gian giải quyết hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành tối đa 2 ngày làm việc, riêng các khoản tạm ứng là 1 ngày.

Đối với chi thường xuyên, Nghị định số 347/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN đã cắt giảm 21/25 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ thanh toán, tương đương 84%. Thời gian giải quyết thủ tục giảm từ 2 ngày xuống còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và có đủ điều kiện thanh toán.

Việc cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý giúp các đơn vị sử dụng ngân sách giảm chi phí giao dịch, hạn chế việc đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần. Với KBNN, dữ liệu được tiếp nhận và luân chuyển trên môi trường điện tử cũng tạo điều kiện giảm thao tác hành chính, tập trung nhân lực vào xử lý nghiệp vụ, bảo đảm các khoản chi ngân sách được thanh toán đúng quy định, kịp thời.

Hiệu quả của phương thức giao dịch này còn được phản ánh qua mức độ hài lòng của người sử dụng. Theo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2026, tỷ lệ hài lòng của người dùng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của KBNN đạt trên 99%. Đây là kết quả cho thấy việc chuyển dịch sang giao dịch điện tử không chỉ thay đổi cách tiếp nhận hồ sơ mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng phục vụ của hệ thống.

Tự động hóa thanh toán, khai thác dữ liệu phục vụ điều hành

Không chỉ số hóa hồ sơ, KBNN còn mở rộng ứng dụng công nghệ trong tổ chức thanh toán, từng bước giảm các thao tác thủ công và tăng cường kết nối với ngân hàng, các cơ quan liên quan.

Theo đó, KBNN đã ban hành Quyết định số 4983/QĐ-KBNN về quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi danh sách thanh toán qua Cổng trao đổi dữ liệu. Đồng thời, KBNN ký thỏa thuận với 6 ngân hàng thương mại gồm VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank, LPBank và MB. Với việc ký kết này, sau khi danh sách thanh toán được xác nhận, ngân hàng tự động tiếp nhận thông tin; hệ thống hỗ trợ kiểm tra định dạng, đối chiếu số liệu, phát hiện sai lệch. Dữ liệu được mã hóa, ký số tự động để bảo đảm an toàn thông tin.

VDBAS - nền tảng cho lộ trình xây dựng Kho bạc số Theo Quyết định số 1852/QĐ-BTC ngày 10/7/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), do Kho bạc Nhà nước (KBNN) chủ trì triển khai. Hệ thống hướng tới phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính, KBNN và các cơ quan liên quan trên phạm vi toàn quốc; tăng cường kết nối, tích hợp, chia sẻ và sử dụng chung dữ liệu. Trên cơ sở đó, KBNN đặt mục tiêu tập trung nguồn lực xây dựng, triển khai VDBAS, phấn đấu đưa hệ thống vào vận hành trong tháng 12/2027. Đây được xem là bước phát triển quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Kho bạc số.

Cách thức này giúp rút ngắn các khâu trao đổi danh sách, chuyển thông tin thanh toán giữa KBNN và ngân hàng, đồng thời tăng khả năng phát hiện sai lệch trước khi thực hiện chi trả. Việc tự động hóa không chỉ giảm khối lượng thao tác của công chức mà còn góp phần hạn chế sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu thanh toán.

Cùng với tự động hóa giao dịch, khai thác dữ liệu đang góp phần thay đổi cách thức quản lý, điều hành trong hệ thống KBNN. Điển hình, KBNN khu vực XIII (phụ trách TP. Đà Nẵng và TP. Huế) đã xây dựng hệ thống thông tin điều hành tích hợp, phục vụ theo dõi thu, chi ngân sách, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Thay vì tổng hợp thông tin từ nhiều đầu mối theo từng thời điểm, lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi các nhóm dữ liệu trên cùng hệ thống, qua đó nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo xử lý công việc.

Việc khai thác dữ liệu cũng được mở rộng ra ngoài phạm vi quản lý nội bộ. Theo danh mục dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2026 được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt, KBNN khu vực XIII được giao xây dựng ứng dụng kết xuất dữ liệu đầu tư công từ các hệ thống nghiệp vụ, kết nối API với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và cung cấp dữ liệu hằng ngày. Đơn vị đồng thời được giao chủ trì cung cấp dữ liệu giải ngân vốn đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn.

Bên cạnh đó, KBNN khu vực XIII phát triển các tiện ích cảnh báo thời hạn xử lý hồ sơ, theo dõi tạm ứng vốn đầu tư công, đối chiếu chứng từ và nhận diện rủi ro hợp đồng, bảo lãnh. Những ứng dụng này hỗ trợ công chức theo dõi tiến độ công việc, nhận diện các vấn đề cần xử lý, giảm phụ thuộc vào việc rà soát thủ công. Qua đó, dữ liệu nghiệp vụ không chỉ được sử dụng để hoàn thành giao dịch mà còn trở thành nguồn thông tin phục vụ quản lý, giám sát và điều hành.

Thực tiễn trên cho thấy, khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, giá trị của chuyển đổi số không dừng ở việc thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử. Thông tin được cập nhật và chia sẻ kịp thời còn giúp KBNN nâng cao khả năng phối hợp với các cơ quan liên quan, hỗ trợ chính quyền địa phương theo dõi tình hình thực hiện ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đổi mới cách thức quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành

Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi công nghệ được gắn với đổi mới phương thức tổ chức và giải quyết công việc. Vì vậy, KBNN còn chú trọng rà soát quy trình nghiệp vụ, phân định trách nhiệm trong xử lý hồ sơ, đồng thời khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, dữ liệu hiện có.

Bên cạnh đó, KBNN cũng chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, duy trì hạ tầng ổn định và kiểm soát quyền truy cập, trao đổi dữ liệu. Đây là yêu cầu quan trọng bởi hoạt động của hệ thống gắn trực tiếp với thông tin ngân sách, kế toán nhà nước và các giao dịch thanh toán.

Có thể thấy, chuyển đổi số đang làm thay đổi cả quy trình giao dịch bên ngoài lẫn phương thức vận hành bên trong KBNN, mỗi khâu nghiệp vụ đều đang được điều chỉnh theo hướng giảm thao tác thủ công, tăng tính liên thông và khả năng xử lý thông tin. Đây là nền tảng để KBNN nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước ngày càng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.