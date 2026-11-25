Gỡ điểm nghẽn thực thi để đảm bảo tiến dộ giải ngân

Báo cáo nhanh của Bộ Tài chính cho thấy, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 12/11/2026 đạt 730.006,4 tỷ đồng, tương ứng 75,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tương đương 30.675,4 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt 77,7% kế hoạch.

Đáng chú ý, bên cạnh 6 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên, vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung. Trong đó, 5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân.

Thi công tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên tại Việt Nam, kết nối Sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC ở phía Nam đảo, Đặc khu Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Đức Thanh

Kết quả này cho thấy, tiến độ giải ngân tiếp tục được cải thiện, lượng vốn được đưa vào thực hiện tăng lên trong giai đoạn cuối năm. Theo TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là kết quả thể hiện quyết tâm rất lớn của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, với tỷ lệ giải ngân hiện tại, khối lượng vốn cần thực hiện trong thời gian còn lại của năm vẫn rất lớn. Điều này tạo sức ép đáng kể đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhất là những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

TS. Nguyễn Văn Hiến, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing (Bộ Tài chính) cho rằng, quý IV là giai đoạn áp lực tăng trưởng rất cao, do đó đầu tư công cần được ưu tiên để tạo sức bật ngay trong những tháng cuối năm. So với nhiều động lực khác, đầu tư công có lợi thế là nguồn vốn đã được bố trí, nhiều dự án đang triển khai và tiến độ có thể được thúc đẩy trực tiếp thông qua các quyết định điều hành. Nếu những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn toàn có thể được cải thiện.

Chính phủ đã đặt ra yêu cầu phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm, đồng thời tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm và tháo gỡ khó khăn cho những dự án còn tồn đọng. Đây là dư địa cần được khai thác hiệu quả để bảo đảm tiến độ giải ngân, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Để nguồn lực phát huy tác dụng ngay trong quý IV, TS. Nguyễn Văn Hiến cho rằng, cần ưu tiên các dự án đã có mặt bằng, đủ điều kiện thi công, các công trình sắp hoàn thành; đồng thời xử lý nhanh những vướng mắc về thủ tục, nguồn cung vật liệu xây dựng và thanh toán, giải ngân. Theo ông, thước đo quan trọng phải là khối lượng thực hiện và hiệu quả của công trình, chứ không chỉ là con số giải ngân.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 12/11, về giá trị giải ngân lớn tại khối địa phương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có lượng vốn được giải ngân lớn nhất, lần lượt đạt 127.300 tỷ đồng và 113.100 tỷ đồng. Ở khối bộ, ngành, Bộ Quốc phòng giải ngân 38.700 tỷ đồng, Bộ Công an đạt 35.100 tỷ đồng và Bộ Xây dựng đạt 23.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, cần tập trung xử lý những điểm nghẽn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ dự án như thủ tục hành chính, sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan và trách nhiệm thực thi chưa rõ ràng ở một số khâu. Những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là tại các dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia, cần được xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xử lý, thời hạn hoàn thành và kết quả cụ thể. Việc kiểm tra tiến độ cần được thực hiện thường xuyên theo tuần, tháng để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, việc tháo gỡ khó khăn cần căn cứ vào từng nguyên nhân cụ thể. Dự án thiếu mặt bằng phải tập trung giải quyết khâu giải phóng mặt bằng; dự án thiếu vật liệu cần khơi thông nguồn cung; những công trình đã có khối lượng hoàn thành phải đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán. Cách làm này sẽ giúp xử lý đúng điểm nghẽn, tránh tình trạng đôn đốc chung chung nhưng không giải quyết được nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ.

Điều chuyển vốn, lấy hiệu quả làm thước đo

Một giải pháp quan trọng khác được các chuyên gia nhấn mạnh là phải thực hiện quyết liệt việc rà soát, điều chuyển vốn từ những dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân tốt hơn. Việc phân bổ, sử dụng vốn cần gắn với năng lực tổ chức thực hiện, tiến độ thi công và trách nhiệm của người đứng đầu, thay vì để nguồn lực tiếp tục nằm tại những dự án trì trệ.

“Phải áp dụng triệt để cơ chế điều chuyển nguồn vốn theo thẩm quyền sang dự án có khả năng thực hiện tốt từ các dự án đang trì trệ, để gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ và chất lượng thi công công trình”, TS. Nguyễn Văn Hiến khẳng định.

Đồng quan điểm này, TS. Nguyễn Quốc Việt nhấn mạnh, cần kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang những dự án có khả năng giải ngân và phát huy hiệu quả tốt hơn. Đây không chỉ là giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực đầu tư công.

Đáng chú ý, theo TS. Nguyễn Quốc Việt, khi đánh giá hiệu quả đầu tư công, không nên chỉ nhìn vào tỷ lệ giải ngân, mà cần xem xét hiệu quả sử dụng vốn thông qua các chỉ tiêu như hệ số ICOR, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và tác động thực tế của dự án đối với tăng trưởng kinh tế.

Theo ông, cần kiên quyết tránh tư duy chạy theo thành tích giải ngân bằng mọi giá, không vì áp lực hoàn thành chỉ tiêu mà đánh đổi hiệu quả và chất lượng dự án. Mỗi đồng vốn đầu tư công chỉ thực sự phát huy giá trị khi được sử dụng cho những dự án có chất lượng, triển khai đúng tiến độ và sau khi hoàn thành tạo ra giá trị gia tăng, có tác động lan tỏa đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng không thể để nguồn lực quốc gia bị đình trệ, đóng băng bởi tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm hoặc sự lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc nguồn vốn không được đưa vào nền kinh tế đúng thời điểm không chỉ gây chậm trễ, lãng phí, mà còn có thể tạo tác động tiêu cực đến thị trường tài chính và sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia.

Bởi vậy, điều kiện tiên quyết là phải giải ngân đúng trọng tâm, đúng dự án và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác quản lý, giám sát quá trình triển khai cần được tăng cường, bám sát thực tế để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, thay vì chỉ tập trung theo dõi tỷ lệ giải ngân.

Từ khâu chuẩn bị, thẩm định đến tổ chức thực hiện và giám sát dự án đều cần được thực hiện chặt chẽ, gắn với trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan. Khi những điểm nghẽn được xử lý kịp thời, nguồn vốn được phân bổ đúng địa chỉ và các dự án được giám sát theo kết quả thực chất, đầu tư công mới có thể phát huy đầy đủ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững.