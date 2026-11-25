Nhiều doanh nghiệp “vượt đích” từ sớm

Bức tranh thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Sau 9 tháng, một số doanh nghiệp đã vượt đích lợi nhuận cả năm, trong khi không ít đơn vị vẫn còn chặng đường dài để hoàn thành mục tiêu. Bước sang tháng 10, kết quả kinh doanh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, khi một số doanh nghiệp lớn đã hoàn thành hoặc tiến sát kế hoạch doanh thu năm.

Nổi bật là PVI, với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.748,8 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ, vượt 41% kế hoạch cả năm. Không chỉ trong top đầu về lợi nhuận, PVI còn ghi nhận tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao nhất trong nhóm doanh nghiệp khảo sát.

Nguồn: Tổng hợp từ các doanh nghiệp. Đồ họa: Ánh Tuyết

Theo sau là Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), với lợi nhuận trước thuế đạt 61,9 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã đảo chiều từ mức lỗ 13,4 tỷ đồng cùng kỳ, tương ứng cải thiện 75,3 tỷ đồng. Bảo hiểm Bảo Long cũng sớm vượt đích, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 58,7 tỷ đồng, hoàn thành 125% kế hoạch năm, dù giảm 12,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, PVI, BSH và Bảo hiểm Bảo Long là ba doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 chỉ sau 9 tháng, trong đó PVI tạo khoảng cách đáng kể về cả quy mô lợi nhuận, lẫn tỷ lệ hoàn thành mục tiêu.

Ở nhóm tiếp theo, nhiều doanh nghiệp cũng bám sát kế hoạch năm đề ra. Đơn cử, Bảo hiểm Agribank (ABIC) đạt lợi nhuận trước thuế 333,3 tỷ đồng, tương đương 95% kế hoạch năm, tăng 33% so với cùng kỳ, nhờ đó, tiến gần mức đỉnh năm 2020 (366 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Bảo Minh đạt 304,7 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch.

Trước áp lực mùa vụ, vẫn kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan Theo ông Trần Duy Cương, Kế toán trưởng Công ty cổ phần PVI, quan sát chu kỳ bồi thường, quý III-IV thường là quý có tỷ lệ tổn thất khá lớn, có yếu tố mùa vụ về mặt rủi ro; đồng thời, phát sinh nhiều khoản chi. Dù vậy, khi thị trường chưa xuất hiện những diễn biến quá tiêu cực, PVI đánh giá tương đối tích cực về triển vọng kinh doanh cuối năm.

Dù vậy, khoảng cách tới “vạch đích” lợi nhuận vẫn còn khá lớn tại một số doanh nghiệp, khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm mới đạt 54 - 64% sau 9 tháng.

Kết quả 10 tháng tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực về doanh thu, đặc biệt tại các doanh nghiệp có quy mô lớn. Trong đó, PVI ước đạt tổng doanh thu 27.050 tỷ đồng, chính thức hoàn thành 100% kế hoạch năm, vượt nhẹ mục tiêu 27.045 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.550 tỷ đồng, tương đương 159% kế hoạch.

Việc hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận khi năm tài chính vẫn còn hai tháng cho thấy kết quả kinh doanh tích cực của Bảo hiểm PVI. Đây cũng là bước tiếp nối quá trình mở rộng quy mô hoạt động, sau khi doanh nghiệp lần đầu vượt cột mốc 1 tỷ USD tổng doanh thu trong năm 2025.

Cùng ghi nhận kết quả khả quan, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ước đạt tổng doanh thu hơn 7.052 tỷ đồng sau 10 tháng, tăng 17,12% và hoàn thành 97,14% kế hoạch năm do Hội đồng quản trị giao.

Bớt nỗi lo bão lũ, thêm phép thử “lãi suất” với lợi nhuận

Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chịu tác động từ nhiều yếu tố, từ tăng trưởng doanh thu phí, chi phí bồi thường, dự phòng nghiệp vụ, lãi suất, hiệu quả đầu tư tài chính... Nhìn về chặng nước rút cuối năm, triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp được đánh giá tích cực hơn so với cùng kỳ.

Theo Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), lợi nhuận quý IV của PVI có cơ sở tăng mạnh so với mức lỗ cùng kỳ khi rủi ro thiên tai thấp hơn. Mức lỗ của quý IV/2025 đến từ cụm bão cuối năm cùng chi phí quyết toán dồn vào cuối kỳ.

“Năm nay, cơ quan khí tượng dự báo chỉ còn 1 - 2 cơn bão ảnh hưởng đất liền, còn danh mục 15.673 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tiếp tục hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất cao” - nhóm phân tích TCBS nhận định.

Điểm TCBS lưu ý quan sát nằm ở hai yếu tố. Một là, biên lãi gộp bảo hiểm thường thấp hơn vào quý IV do trích lập dự phòng và quyết toán chi phí cuối năm. Hai là, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng từ tháng 10, nên lợi suất các khoản tiền gửi tái tục sẽ thấp hơn.

Cũng theo đánh giá của TCBS, cơ cấu doanh thu của Bảo Việt đang dịch từ nhân thọ sang phi nhân thọ và đây là dịch chuyển có lợi cho biên lợi nhuận vì phi nhân thọ không phải trích dự phòng dài hạn. Bên cạnh đó, lãi suất cũng đóng vai trò quan trọng đến kết quả của Bảo Việt.

Lý giải về đặc thù dòng tiền của lĩnh vực này, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch GAMA Global-Vietnam cho rằng, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có đặc trưng dòng tiền ngắn hạn, sản phẩm bán theo năm và quyền lợi bảo hiểm thường phải được tính toán khoản dự phòng nghiệp vụ để đảm bảo chi trả ngay trong năm.

Mặt khác, đặc thù thu phí bảo hiểm trước, thực hiện chi trả bồi thường sau tạo ra nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để doanh nghiệp đầu tư, trong đó tiền gửi ngân hàng là một kênh quan trọng.

Chính vì vậy, trong bối cảnh Chính phủ định hướng giảm mặt bằng lãi suất, các khoản tiền gửi đáo hạn và tái tục có thể phải chấp nhận mức sinh lời thấp hơn, qua đó gây áp lực lên thu nhập tài chính và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong thời gian tới.

Dù vậy, triển vọng tăng trưởng của hoạt động kinh doanh bảo hiểm cốt lõi vẫn được đặt nhiều kỳ vọng. Với mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10% trong giai đoạn 2026 - 2030, cùng xu hướng cải thiện thu nhập bình quân đầu người và mở rộng tầng lớp trung lưu, nhu cầu đối với các sản phẩm bảo hiểm được kỳ vọng tiếp tục gia tăng.

Đáng chú ý, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại Việt Nam hiện mới khoảng 2,5% GDP, còn thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực, cho thấy dư địa mở rộng thị trường vẫn rất lớn. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ gia tăng doanh thu phí, mở rộng tệp khách hàng.