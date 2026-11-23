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Ai cũng mong chuẩn bị cho tương lai, nhưng những cam kết dài hạn không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Khi sức khỏe và thu nhập còn ổn định, rủi ro dường như còn rất xa. Thế nhưng, công việc, thu nhập hay trách nhiệm gia đình đều có thể thay đổi, khiến việc duy trì kế hoạch đã đặt ra trở nên khó khăn hơn.

Với bảo hiểm nhân thọ, nhận ra giá trị của sự bảo vệ mới chỉ là điểm khởi đầu. Để lựa chọn đúng và duy trì giải pháp đến cùng, khách hàng cần thấu hiểu sản phẩm, cân nhắc khả năng tài chính và đối chiếu với nhu cầu thực tế của chính mình.

Điều tương tự cũng đúng với những lựa chọn đời thường: dành dụm mua căn nhà đầu tiên, đầu tư cho tương lai con cái hay bắt đầu một hướng đi mới trong sự nghiệp. Mỗi mục tiêu đều đòi hỏi thời gian, nỗ lực và nguồn lực, trong khi biến động vẫn có thể xuất hiện ngoài dự tính.

Không có một kế hoạch tài chính phù hợp với tất cả mọi người. Đồng hành từ những quyết định đầu tiên, ACB hướng đến việc giúp khách hàng nhìn rõ bức tranh tài chính, xác định mục tiêu ở từng giai đoạn và cân nhắc giải pháp phù hợp. Tài chính vì thế không chỉ là tích lũy tài sản, mà còn là sử dụng nguồn lực cho những điều có ý nghĩa.

Đại diện ACB chia sẻ: “Sự vững vàng về tài chính không chỉ được đo bằng những gì chúng ta sở hữu, mà còn bằng khả năng chủ động đưa ra những lựa chọn cho tương lai. Với ACB, đồng hành cùng khách hàng không đơn thuần là đáp ứng một nhu cầu tài chính tại thời điểm hiện tại, mà còn là giúp họ có thêm nền tảng để theo đuổi những mục tiêu dài hạn. Đó là điều chúng tôi muốn gửi gắm qua ‘Tin Điều Mình Chọn’”.

Bổ trợ cho nền tảng ấy, các giải pháp bảo vệ từ Sunlife giúp khách hàng chuẩn bị trước rủi ro có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thu nhập và kế hoạch quan trọng. Khi phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, bảo hiểm có thể góp phần hạn chế tác động của biến cố, giúp khách hàng an tâm hơn với mục tiêu dài hạn.

Giá trị đó cần gắn với việc người tham gia hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và khả năng duy trì hợp đồng, cũng như vai trò của bảo hiểm trong kế hoạch tài chính tổng thể.

Ông Vũ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Kênh Kinh doanh Liên kết với Ngân hàng tại Sunlife Việt Nam, chia sẻ: “Không ai có thể dự đoán chính xác mọi thay đổi trong cuộc sống. Nhưng mỗi người đều có thể chủ động chuẩn bị để những biến cố bất ngờ ít ảnh hưởng hơn đến các kế hoạch quan trọng. Với Sunlife, bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ trước rủi ro, mà còn là một phần của nền tảng giúp khách hàng thêm vững tin theo đuổi những điều mình đã lựa chọn. Thông qua sự đồng hành cùng ACB, chúng tôi mong muốn đưa giá trị ấy đến gần hơn với những nhu cầu thực tế của khách hàng”.

Khách hàng vẫn là người quyết định và viết nên hành trình của mình. ACB giúp khách hàng nhìn rõ để chọn đúng, Sunlife giúp khách hàng vững tin để đi trọn hành trình.