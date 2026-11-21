Thêm công cụ hỗ trợ, lượng OMO lưu hành thấp nhất 16 tháng

Thị trường tiền tệ tuần từ ngày 16 - 20/11 ghi nhận Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng qua kênh OMO, khi khối lượng đáo hạn vượt lượng trúng thầu mới.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 10.825,96 tỷ đồng qua kênh thị trường mở, nâng mức hút ròng 3 tuần của tháng 11 lên 40.075,17 tỷ đồng. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh OMO giảm còn 83.151,45 tỷ đồng, thấp nhất từ tháng 7/2025 đến nay.

Theo đó, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước ghi nhận tổng khối lượng trúng thầu đạt 22.788,71 tỷ đồng trong tuần, tại các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm.

Trong khi đó, khối lượng đáo hạn lên tới 33.614,67 tỷ đồng, cao gấp gần 1,5 lần lượng trúng thầu mới.

Diễn biến trên thị trường liên ngân hàng cho thấy, thanh khoản kỳ hạn ngắn có dấu hiệu ổn định hơn, dù nhu cầu vay mượn vốn giữa các tổ chức tín dụng vẫn duy trì ở mức rất lớn.

Đáng chú ý, doanh số giao dịch kỳ hạn qua đêm trong hai phiên 13/11 và 16/11 đều vượt 1 triệu tỷ đồng, phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn ở mức cao.

Tuy nhiên, lãi suất qua đêm không tăng tương ứng với quy mô giao dịch, cho thấy áp lực thanh khoản chưa đáng kể.

Cơ cấu giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cũng xuất hiện những chuyển động đáng chú ý. Bên cạnh doanh số vay mượn qua đêm duy trì ở mức cao, giao dịch kỳ hạn 2 tuần có dấu hiệu gia tăng, đạt gần 39.000 tỷ đồng trong phiên 19/11; doanh số kỳ hạn 3 tháng cũng lên khoảng 14.000 tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh, nhu cầu vay mượn vốn không chỉ tập trung ở kỳ hạn qua đêm, mà còn mở rộng sang các kỳ hạn dài hơn.

Chốt ngày 19/11, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ở mức 4,68%/năm, giảm 0,86 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,49 điểm phần trăm, xuống 4,8%/năm.

Trái chiều, nhu cầu vốn ở các kỳ hạn dài hơn vẫn duy trì ở mức cao, đẩy lãi suất cao hơn. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,92 điểm phần trăm, lên 5,33%/năm; kỳ hạn 1 tháng nhích 0,05 điểm phần trăm, lên 5,36%/năm. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng mạnh nhất, thêm 1,22 điểm phần trăm, lên 7,85%/năm.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước đồng thời hút ròng qua OMO và mở thêm các kênh cung ứng VND cho thấy nhà điều hành đang đa dạng hóa công cụ hỗ trợ thanh khoản, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn OMO ngắn hạn.

“Ngân hàng Nhà nước đang điều chỉnh cơ cấu hỗ trợ thanh khoản theo hướng giảm lượng vốn ngắn hạn và duy trì nguồn vốn có kỳ hạn dài hơn cho hệ thống”, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta nhận định.

Trong ngắn hạn, kỳ vọng thanh khoản hệ thống sẽ duy trì ổn định, nhờ sự kết hợp giữa OMO và các nghiệp vụ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ giá USD/VND chịu áp lực tăng, tỷ giá trung tâm neo vùng đỉnh

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND tiếp tục xu hướng tăng. Cụ thể, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 20/11 ở mức 25.659 đồng, tăng 22 đồng so với cuối tuần trước và neo ở vùng đỉnh lịch sử.

Hơn 40.000 tỷ đồng được hút ròng trong 3 tuần qua. Ảnh: Đức Thanh.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.570 - 25.980 VND/USD, cùng tăng 70 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng tăng 40 đồng, lên mức 25.580 - 25.960 VND/USD.

Trên thị trường tự do, đà tăng của USD diễn ra mạnh hơn đáng kể, lên 26.250 - 26.290 VND/USD, tăng khoảng 150 đồng hai chiều.

Theo quan sát của Công ty Chứng khoán Yuanta, tỷ giá trong nước đảo chiều tăng trước áp lực từ đà phục hồi của USD và thông tin Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay.

Chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước mở rộng các nghiệp vụ mua ngoại tệ là yếu tố đáng chú ý đối với triển vọng tỷ giá. Nếu triển khai với quy mô lớn, việc hấp thụ USD và cung ứng VND có thể tạo thêm áp lực lên tỷ giá, đặc biệt khi chênh lệch lãi suất VND - USD qua đêm đã thu hẹp xuống còn 48 điểm cơ bản.

“Dù vậy, khả năng hấp thụ thực tế còn phụ thuộc vào trạng thái ngoại tệ, nhu cầu thanh khoản VND của các ngân hàng thương mại và mức độ hấp dẫn của tỷ giá mua”, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Trong khi đó, Bộ phận Phân tích kinh tế và Thị trường tài chính Khối Ngân hàng doanh nghiệp và định chế tài chính Techcombank kỳ vọng tỷ giá USD/VND duy trì trạng thái ổn định tương đối trong phần còn lại của 2026, dao động quanh vùng 25.600 VND/USD từ nay đến cuối năm.

“Tuy nhiên, dư địa lên giá của VND có thể bị hạn chế nếu mặt bằng lãi suất trong nước tiếp tục giảm hoặc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn kỳ vọng”, nhóm phân tích của Techcombank lưu ý.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 103,81 điểm, tăng 0,38% trong tuần qua.

Theo hai chiến lược gia Sim Moh Siong và Christopher Wong của ngân hàng OCBC (Singapore), đồng USD được hỗ trợ bởi tâm lý né tránh rủi ro, nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn và kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Các chuyên gia dự báo, Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, song khả năng nâng mạnh hơn 50 điểm cơ bản là rất thấp.

Các quan chức Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ bước vào giai đoạn hạn chế phát biểu công khai từ ngày 28/11. Như vậy, Fed chỉ còn khoảng một tuần để định hướng kỳ vọng thị trường./.