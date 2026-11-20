Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.626 USD/ounce, giảm hơn 99 USD/ounce so với sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 113,7 triệu đồng/lượng. Sau nhịp giảm mạnh hôm thứ tư, kim loại quý vẫn quanh vùng thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Diễn biến kinh tế Mỹ đưa ra những tín hiệu trái chiều cho thị trường. Số liệu công bố hôm thứ năm cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu yếu đi, trong khi hoạt động sản xuất khu vực suy giảm mạnh. Những thông tin này có thể làm gia tăng quan ngại về sức khỏe kinh tế, nhưng chưa đủ để đảo chiều kỳ vọng của nhà đầu tư về chính sách tiền tệ.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Tâm điểm chú ý vẫn là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong hai ngày 8 - 9/12. Biên bản cuộc họp chính sách ngày 27 - 28/10, được công bố hôm thứ tư, cho thấy gần như toàn bộ các nhà hoạch định chính sách cho rằng Fed có thể cần tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong những tháng tới.

Một số quan chức cũng đề cập khả năng tăng lãi suất mạnh hơn nếu lạm phát duy trì ở mức cao. Theo đánh giá từ thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 hiện vào khoảng 90%, còn khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm là 10%.

Ông Chris Gaffney - Giám đốc thị trường toàn cầu tại EverBank, nhận định kỳ vọng lãi suất tăng và đồng USD mạnh lên là hai yếu tố chính gây áp lực lên giá vàng. Chỉ số USD trong tuần đã lên mức cao nhất kể từ ngày 2/4/2025, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Kỳ vọng lãi suất cao cũng làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời, qua đó gây bất lợi cho kim loại quý.

Theo ông Gaffney, để giá vàng phục hồi, thị trường cần thêm lực đỡ từ nhu cầu tiêu dùng và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương. Ông cũng cho rằng những lo ngại về sự cố hệ thống máy tính và trí tuệ nhân tạo có thể thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản hữu hình như vàng.

Trong khi đó, ông Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, cảnh báo giá vàng có thể lùi về 3.500 USD/ounce. Theo ông, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và hỗ trợ đồng USD, tạo thêm sức ép giảm giá đối với vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 19/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 136,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 131,8 - 136,2 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 132 - 136 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch tại 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về giao dịch ở ngưỡng 132 - 136 triệu đồng/lượng. PNJ giảm sâu nhất lên tới 1,6 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 129,2 - 133,4 triệu đồng/lượng.