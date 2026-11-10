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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:37 | 10/11/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 69 USD/ounce, lên 4.141 USD. Trong nước, vàng miếng tăng 200.000 - 300.000 đồng/lượng, còn vàng nhẫn tăng 100.000 - 500.000 đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tăng 69 USD/ounce so với sáng qua, lên 4.141 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 128,7 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí.

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà tăng diễn ra trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Hai, khi giá vàng có lúc tăng gần 2%. Đồng USD suy yếu và giá dầu thô giảm mạnh đã hỗ trợ kim loại quý. Giá dầu đi xuống sau những tín hiệu mới về khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột Mỹ - Iran, đồng thời phần nào làm dịu lo ngại lạm phát.

Diễn biến này góp phần giúp vàng phục hồi sau một tuần biến động mạnh. Trước đó, chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD giảm. Tuy nhiên, số liệu việc làm công bố hôm thứ Sáu tốt hơn dự báo đã củng cố kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, gây sức ép trở lại lên giá vàng.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Ba, và cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 8 - 9/12. Các số liệu kinh tế và tín hiệu về lãi suất có thể tác động đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và diễn biến của vàng.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể biến động theo kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ, sức mạnh của đồng USD và nhu cầu đối với tài sản an toàn. Đồng USD suy yếu hoặc lợi suất giảm thường hỗ trợ kim loại quý, trong khi diễn biến ngược lại có thể tạo áp lực lên giá.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 9/11, giá vàng trong nước tăng trở lại ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 200.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 137,7 - 141,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng, niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng, giá vàng tăng lên mức 137 - 141 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và SJC tăng 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng, giao dịch tại 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn tăng lên ngưỡng 136,4 - 140,6 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 10/11/2026 07:00

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