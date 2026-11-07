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Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:32 | 07/11/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, còn 4.072 USD. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.072 USD/ounce, giảm 16 USD so với sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng.

Đà giảm diễn ra sau khi báo cáo việc làm Mỹ công bố ngày 6/11 tốt hơn dự báo. Số liệu này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó tạo thêm sức ép lên kim loại quý. Thị trường hiện hướng sự chú ý sang báo cáo lạm phát Mỹ dự kiến công bố trong tuần tới, bởi kết quả có thể tác động đến nhận định về bước đi tiếp theo của Fed và diễn biến giá vàng.

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trao đổi với Kitco News, ông Phillip Streible - Chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, cho rằng nếu lạm phát cao hơn dự kiến, khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 có thể được củng cố. Theo ông, kịch bản này có thể khiến giá vàng lùi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Dù vậy, ông Streible nhìn nhận đợt giảm sắp tới có thể là nhịp điều chỉnh cuối cùng của vàng. Ông cho rằng kết quả bầu cử đang tác động đến hoạt động kinh tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trong đó có việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Nếu những diễn biến này làm suy yếu triển vọng kinh tế, Fed có thể phải từ bỏ xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, tạo điều kiện để giá vàng phục hồi. Từ góc nhìn đó, ông cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc tìm kiếm cơ hội mua vào khi giá giảm từ tuần tới.

Các chuyên gia khác cũng lưu ý mốc 4.000 USD/ounce, song đánh giá triển vọng ngắn hạn thận trọng hơn. Ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu và dự báo vàng có thể giữ được vùng hỗ trợ trên mốc này. Tuy nhiên, ông cho rằng kim loại quý khó tăng giá trong thời gian ngắn sắp tới.

Cùng đề cập ngưỡng 4.000 USD/ounce, ông Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, xem đây là mức giá quan trọng cần theo dõi trong tuần tới. Theo ông, vàng đã thể hiện khả năng phục hồi trước số liệu việc làm tích cực hơn dự kiến, nhưng báo cáo lạm phát sắp tới sẽ giúp đánh giá liệu nhịp phục hồi gần đây có thể duy trì hay không.

Ông Simon-Peter Massabni - Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cũng nhận thấy rủi ro giảm giá của vàng tăng lên sau báo cáo việc làm khả quan. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt chưa đồng nghĩa triển vọng tăng giá dài hạn của vàng bị suy yếu.

Như vậy, trong ngắn hạn, diễn biến của kim loại quý vẫn phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng lãi suất, trong đó mốc 4.000 USD/ounce cùng báo cáo lạm phát tuần tới là những yếu tố được thị trường theo dõi sát sao.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 6/11, giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng về 136,5 - 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng xuống ngưỡng 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,9 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch tại 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ giảm 1,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về lên ngưỡng 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng. SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 07/11/2026 08:30

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