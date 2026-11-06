Tài chính

DATC tăng tốc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026

22:29 | 06/11/2026
(TBTCO) - Ngày 3/11/2026, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11/2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và 10 tháng đầu năm, đồng thời rà soát, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm.
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Hội nghị do Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc đồng chủ trì, với sự tham dự của Thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, Kiểm soát viên cùng lãnh đạo các đơn vị tại Hội sở chính và các Chi nhánh tham gia trực tuyến.

DATC tăng tốc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026
Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Duy Thịnh và Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thường đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, những kết quả đạt được và các công việc cần tiếp tục tập trung triển khai. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể, yêu cầu toàn Công ty tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công việc và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Duy Thịnh đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ, đồng thời yêu cầu việc hoàn thiện thể chế phải được đẩy nhanh, nội dung rõ ràng, thiết thực và thuận tiện trong quá trình áp dụng, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro để bảo đảm các phương án thực hiện an toàn, hiệu quả tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, các đơn vị cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công ty để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

DATC tăng tốc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026
Đại diện các phòng, Ban trong công ty phát biểu tại Hội nghị.

Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thường đánh giá, tính đến hết tháng 10/2026, Công ty cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong hai tháng cuối năm, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý nhóm phương án còn tồn đọng, đồng thời tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được Công ty giao từ đầu năm. Các đơn vị cần đánh giá sát mức độ rủi ro để xác định việc trích lập dự phòng phù hợp, tối ưu trong quá trình thực hiện phương án. Đối với phương án cần sử dụng nguồn vốn huy động, đơn vị cần đưa vào kết cấu phương án ngay từ khâu xây dựng phương án, bảo đảm tính chủ động và khả thi trong quá trình thực hiện.

Về công tác xây dựng kế hoạch năm 2027, Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị đánh giá kỹ mức độ khả thi của từng nhiệm vụ, chỉ tiêu và phương án thực hiện, bảo đảm kế hoạch được xây dựng sát với điều kiện thực tế và có phương án triển khai cụ thể.

DATC tăng tốc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026
Đại diện các phòng, Ban trong công ty phát biểu tại Hội nghị.

Với yêu cầu tập trung cao độ trong hai tháng cuối năm, DATC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch năm 2027, bảo đảm các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo được chuẩn bị chủ động, có cơ sở và khả thi trong thực hiện.

PV
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