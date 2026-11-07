Cục Thuế ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế hộ kinh doanh

Cục Thuế vừa có công văn gửi Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế Thương mại điện tử về việc triển khai Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Công chức Thuế tỉnh Nghệ An hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: TN

Công văn của Cục Thuế cho biết, ngày 29/6/2026, Cục trưởng Cục Thuế đã ký Quyết định số 919/QĐ-CT ban hành quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Để bảo đảm quy trình được triển khai thống nhất, đồng bộ, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn, Cục Thuế đã xây dựng, ban hành tài liệu nội bộ “Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”.

Sổ tay nhằm cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ, hệ thống hóa các bước công việc, đầu mối thực hiện, trách nhiệm phối hợp và kết quả cần đạt đối với từng khâu xử lý. Qua đó, hỗ trợ công chức thuế thực hiện đúng, đủ, kịp thời nhiệm vụ được giao, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm giải trình, hạn chế sai sót, chậm trễ và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo Cục Thuế, sổ tay được ban hành để công chức thuộc cơ quan thuế các cấp nghiên cứu, tra cứu và sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tài liệu có tính chất hướng dẫn nghiệp vụ, được sử dụng thống nhất cùng với quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-CT và các văn bản pháp luật, quy trình nghiệp vụ có liên quan; không thay thế, không làm thay đổi các quy định pháp luật hiện hành.

Sổ tay gồm 2 phần. Phần I quy định chung, làm rõ phạm vi, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ. Phần II hướng dẫn thực hiện từng quy trình nghiệp vụ.

Trong đó, sổ tay có sơ đồ tổng thể quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, giúp nhận diện trình tự công việc và mối liên hệ giữa các khâu nghiệp vụ.

Đối với từng quy trình, tài liệu làm rõ các bước xử lý, việc tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ, phân công thực hiện, trách nhiệm phối hợp và kết quả giải quyết. Các nội dung hướng dẫn bao gồm quy định chung về tiếp nhận, chuyển giao, phân công và kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; các nghiệp vụ quản lý thuế và lưu trữ hồ sơ.

Cụ thể, chương 1 hướng dẫn quy trình đăng ký thuế, gồm đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng hoặc khôi phục kinh doanh, chấm dứt hoạt động, khôi phục mã số thuế và quy trình quản lý hóa đơn.

Chương 2 hướng dẫn xử lý hồ sơ khai thuế và nộp thuế, gồm quy trình xử lý hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ đề nghị tra soát, bù trừ nghĩa vụ thuế, đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế và xử lý không hoàn trả khoản nộp thừa.

Chương 3 hướng dẫn xử lý hồ sơ miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế. Chương 4 hướng dẫn quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, gồm quy trình quản lý nợ và cưỡng chế tiền thuế nợ.

Ngoài ra, sổ tay hướng dẫn lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác quản lý, tra cứu và theo dõi quá trình giải quyết nghiệp vụ./.