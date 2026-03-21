Giải đáp nhiều câu hỏi thiết thực liên quan đến công tác quyết toán thuế

(TBTCO) - Chi cục Thuế thương mại điện tử giải đáp trực tiếp nhiều câu hỏi thiết thực liên quan đến công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 từ phía doanh nghiệp và người nộp thuế, góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao tính tuân thủ và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp, người nộp thuế.

Chi cục Thuế thương mại điện tử vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu các chính sách thuế mới và hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho toàn bộ doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc tham gia, tiếp cận đầy đủ, kịp thời các nội dung chính sách thuế mới.

Ông Cáp Quý Phúc - Chi cục trưởng Chi cục Thuế thương mại điện tử phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Theo ông Cáp Quý Phúc, hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu kịp thời các điểm mới của chính sách thuế, hướng dẫn chi tiết về công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân năm 2025. Đồng thời, qua hội nghị, cơ quan thuế mong muốn lắng nghe, trao đổi, đối thoại và giải đáp nhiều câu hỏi, những vướng mắc thường gặp khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ phía doanh nghiệp, người nộp thuế. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế của cơ quan thuế trong bối cảnh kinh tế số, thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế thương mại điện tử Cáp Quý Phúc cho biết, từ ngày 1/1/2026, đơn vị chính thức tiếp nhận và quản lý 202 doanh nghiệp. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự mở rộng phạm vi quản lý cũng như yêu cầu ngày càng cao đối với công tác hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trong bối cảnh nền kinh tế số và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, hệ thống chính sách thuế cũng liên tục được hoàn thiện nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, đồng thời hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Thuế thương mại điện tử đã giới thiệu những nội dung chính sách thuế mới áp dụng từ kỳ quyết toán năm 2025; hướng dẫn chi tiết việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân; đồng thời những nội dung cần lưu ý, những vướng mắc thường gặp khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh việc phổ biến chính sách, hội nghị dành thời lượng cho hoạt động trao đổi, giải đáp trực tiếp nhiều câu hỏi thiết thực từ phía doanh nghiệp và người nộp thuế, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao tính tuân thủ và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai, quyết toán thuế.

Lãnh đạo Chi cục Thuế thương mại điện tử ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia tích cực, tinh thần hợp tác và những ý kiến trao đổi trách nhiệm, thiết thực của các đại biểu, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham dự hội nghị. Đối với những câu hỏi chưa được giải đáp trực tiếp do giới hạn thời gian, Chi cục Thuế thương mại điện tử sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu và phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Chi cục Thuế thương mại điện tử sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế; tăng cường sự kết nối, đồng hành giữa cơ quan thuế với cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước./.