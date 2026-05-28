Thuế - Hải quan

Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

Song Linh

[email protected]
12:16 | 28/05/2026
(TBTCO) - Trước thời điểm chính thức triển khai thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 1/6/2026, Cục Hải quan đã huy động lực lượng từ nhiều đơn vị nghiệp vụ tham gia tổ hỗ trợ thường trực 24/7 nhằm bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt ngay từ giai đoạn đầu vận hành.
Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026 Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

Cụ thể, ngày 27/5/2026, Cục Hải quan đã hanh hành Công văn 16759/CHQ-GSQL (ngày 27/5/2026) thành lập Tổ hỗ trợ xử lý vướng mắc hoạt động 24/7, nhằm bảo đảm mô hình thông quan tập trung vận hành ổn định từ ngày 1/6/2026. Tổ hỗ trợ gồm 12 thành viên do ông Đào Duy Tám - Trưởng ban Ban Giám sát quản lý về hải quan làm Tổ trưởng.

Quy trình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026. Nguồn: Cục Hải quan.

Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo, công chức thuộc nhiều đơn vị chuyên môn của Cục Hải quan, như Ban Giám sát quản lý về hải quan, Ban Pháp chế, Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Ban Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, Ban Quản lý rủi ro.

Đáng chú ý, Cục Hải quan bố trí 3 công chức thuộc các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp thường trực tại Chi cục Hải quan khu vực III để hỗ trợ xử lý các phát sinh liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, quy trình thủ tục và nghiệp vụ thuế trong quá trình vận hành mô hình mới.

Chi cục Hải quan khu vực III khẳng định sẽ tiếp nhận và phản hồi nhanh các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa quản lý hải quan theo hướng công khai, minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Trước đó, Chi cục Hải quan khu vực III đã chủ động thành lập Tổ giải quyết vướng mắc của đơn vị gồm 10 thành viên, do Phó Chi cục trưởng Lại An Ninh làm Tổ trưởng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và công chức hải quan trong quá trình triển khai thông quan tập trung.

Liên quan đến việc triển khai mô hình mới, ngày 25/5/2026, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường đã có Thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Theo ông Trần Mạnh Cường, từ ngày 1/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ chính thức vận hành mô hình thông quan tập trung, mô hình được lãnh đạo Bộ Tài chính và Cục Hải quan lựa chọn thí điểm với kỳ vọng tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý hải quan và đặt nền móng cho hải quan số, hải quan thông minh trong tương lai.

Thông quan tập trung được đánh giá là xu hướng tất yếu, phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cùng các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Theo Chi cục Hải quan khu vực III, mô hình mới sẽ giúp rút ngắn thời gian thông quan, tăng tính minh bạch trong xử lý thủ tục, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp với công chức hải quan và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai có thể phát sinh một số khó khăn về kỹ thuật, quy trình hoặc thao tác nghiệp vụ. Vì vậy, doanh nghiệp được khuyến nghị chủ động liên hệ trực tiếp với các tổ hỗ trợ để được hướng dẫn, xử lý kịp thời khi phát sinh vướng mắc.

Cần sự chung tay của doanh nghiệp

Đề cập lợi ích của việc triển khai thông quan tập trung, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn cho biết, mô hình này được xây dựng với mục tiêu chuyên môn hóa sâu hơn các khâu nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ và quản lý tập trung dữ liệu nhằm giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Điểm thay đổi lớn nhất của mô hình là doanh nghiệp không còn phải làm việc với nhiều đầu mối như trước. Toàn bộ công tác tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ được xử lý tập trung tại Đội Thông quan, trong khi hải quan cửa khẩu tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hải quan và quản lý hàng hóa chịu sự giám sát.

Mô hình mới được vận hành theo nguyên tắc “xuôi chiều”, tức thủ tục kết thúc ở đơn vị nào thì đơn vị đó chịu trách nhiệm xử lý các công việc phát sinh liên quan. Toàn bộ quy trình hướng tới thực hiện phi giấy tờ, giảm tối đa tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp với công chức hải quan, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Tuy nhiên, để mô hình vận hành hiệu quả, cơ quan hải quan khuyến nghị, doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với phương thức quản lý mới và tăng cường tuân thủ pháp luật hải quan, bởi mô hình mới sẽ chuyển mạnh sang hậu kiểm và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu. Những doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt sẽ được hưởng lợi lớn hơn từ cơ chế tạo thuận lợi.

Đồng thời, doanh nghiệp cần nâng cao mức độ sẵn sàng về hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh sử dụng chứng từ điện tử, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình khai báo nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý tập trung, phi giấy tờ. Ngoài ra, việc cập nhật thường xuyên các quy trình nghiệp vụ mới, chủ động phối hợp với cơ quan hải quan trong quá trình chuyển đổi cũng được xem là yếu tố quan trọng để hạn chế phát sinh vướng mắc trong giai đoạn đầu triển khai.

Theo lộ trình của Cục Hải quan, sau khi triển khai thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III, ngành Hải quan sẽ tổ chức đánh giá tổng thể để hoàn thiện mô hình trước khi mở rộng ra các chi cục hải quan khu vực khác trên phạm vi toàn quốc.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng phát triển nhanh, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ngày càng cao, mô hình thông quan tập trung sẽ trở thành “cú hích” mới cho tiến trình hiện đại hóa ngành Hải quan, tạo nền tảng để Việt Nam tiến gần hơn tới mô hình hải quan số, hải quan thông minh theo chuẩn mực quốc tế.
Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

(TBTCO) - Quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam vài năm trước chỉ khoảng 10 tỷ USD, đến năm 2025 đã tăng lên khoảng 31 tỷ USD và được dự báo có thể đạt 50 - 70 tỷ USD vào năm 2030. Đằng sau đà tăng trưởng mạnh mẽ ấy là sự thay đổi sâu sắc trong cách vận hành thị trường số, đặc biệt liên quan đến quản lý dữ liệu, hóa đơn điện tử và kiểm soát dòng tiền.
Chiều 27/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Phiên họp ghi nhận nhiều góp ý liên quan đến cơ chế phối hợp liên ngành, quản lý dữ liệu và hoàn thiện quy định đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.
(TBTCO) - Trong hai ngày 26 - 27/5/2026, Cục Hải quan tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức hải quan tại các khu vực có cửa khẩu biên giới đường bộ nhằm triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hướng tới mô hình quản lý tập trung trên nền tảng dữ liệu số.
(TBTCO) - Sau gần 5 tháng thực hiện, lộ trình chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang tự kê khai thuế vẫn còn vấp phải những phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định mới đang “làm khó” hộ kinh doanh, thậm chí là nguyên nhân khiến hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa. Liệu thuế kê khai có thực sự là “chiếc vòng kim cô” siết chặt hộ kinh doanh, hay đó chỉ là cái cớ cho sự chậm trễ thay đổi của một bộ phận tư duy cũ?
(TBTCO) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng phục hồi của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tạm dừng thông quan đối với hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào hàng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, kho ngoại quan và các nhóm hàng rủi ro cao.
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm nhiên liệu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, chủ yếu do giá năng lượng trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao. Trong 4 tháng, cả nước đã chi hơn 10,35 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Thuế TP. Cần Thơ vinh dự được xướng tên ở vị trí á quân trong khối các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn TP. Cần Thơ về chỉ số cải cách hành chính năm 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng, phản ánh khách quan hành trình bứt phá mạnh mẽ bằng tư duy phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kỷ cương của toàn ngành.
