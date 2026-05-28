Tài chính

Xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ để hút dòng vốn dài hạn

Lạc Nguyên

[email protected]
11:42 | 28/05/2026
(TBTCO) - Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026), ông Thomas Lanyi - Tổng Giám đốc CDH Investment Singapore, Cố vấn cấp cao của Câu lạc bộ Nhà đầu tư vốn tư nhân (VPCA) cho rằng, Việt Nam có cơ sở để theo đuổi mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Để hút dòng vốn dài hạn, yếu tố quan trọng nhất vẫn là một hệ sinh thái tài chính đồng bộ, ổn định, đủ sức cạnh tranh.
Việt Nam đang xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu có nhiều dịch chuyển. Ông Thomas Lanyi nhìn nhận, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không phải chỉ để thu hút thêm dòng tiền ngắn hạn, mà là tham vọng lớn hơn: biến Việt Nam thành nơi dòng vốn quốc tế thực sự “ở lại” và tạo ra giá trị lâu dài.

Theo ông Thomas, dòng vốn đầu tư danh mục vào - ra tại thị trường Việt Nam thời gian qua tương đối cân bằng và quy mô ngày càng tăng. Điều Việt Nam hướng tới không đơn thuần là vốn quốc tế chảy vào theo từng chu kỳ rồi rút đi, mà là xây dựng một điểm đến - nơi dòng vốn được quản lý, cấu trúc, tài trợ, tái phân bổ và tích lũy giá trị theo thời gian. Khi đó, nền kinh tế không chỉ hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư, mà còn thu được nhiều giá trị đi kèm, như phí dịch vụ tài chính, nguồn thu thuế, việc làm chất lượng cao, tri thức quản lý và sự ổn định dài hạn của dòng tiền.

Ông Thomas Lanyi đánh giá, tham vọng nói trên là có cơ sở nếu nhìn vào hành trình phát triển của Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. Việt Nam đã tạo ra một trong những câu chuyện tăng trưởng bền vững đáng chú ý trên thế giới và đang tiến gần hơn tới vị thế nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, năng lực triển khai chính sách và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ cũng là yếu tố giúp củng cố niềm tin của giới đầu tư quốc tế. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể của thị trường vốn.

Muốn thành trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam phải tạo được niềm tin dài hạn
Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 thu thú sự tham gia của đông đảo đại biểu. Ảnh: Lạc Nguyên

Tuy nhiên, theo ông Thomas Lanyi, sự thành công của trung tâm tài chính quốc tế phụ thuộc rất lớn vào khâu thực thi. Các mô hình thành công như Singapore, Hồng Kông, Dubai hay Abu Dhabi đều được xây dựng theo một hệ sinh thái hoàn chỉnh, thay vì chỉ dựa vào một vài chính sách ưu đãi riêng lẻ.

Trong đó, các yếu tố như khung thuế cạnh tranh, sự chắc chắn trong thực thi pháp lý, chất lượng nguồn nhân lực và hệ sinh thái dịch vụ tài chính phải vận hành đồng bộ với nhau.

"Các quỹ đầu tư sẽ không cam kết vốn nếu thiếu sự ổn định pháp lý. Ngược lại, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính cũng sẽ không đến nếu chưa có khách hàng hiện diện. Trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng khó hình thành nếu môi trường chưa đủ hấp dẫn. Dòng vốn rất lý trí và luôn chảy đến nơi có điều kiện tốt nhất” - ông Thomas Lanyi phân tích.

Theo vị chuyên gia này, Việt Nam cần xác định rõ những yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh và đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành đồng bộ. Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc ban hành chính sách gì, mà là cách thiết kế và triển khai chính sách.

“Với mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam cần một cách tiếp cận tích hợp hơn, có tầm nhìn dài hạn và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam cũng nên tận dụng kinh nghiệm từ những mô hình thành công trên thế giới thay vì “tự thiết kế lại bánh xe” trong các lĩnh vực đã có công thức vận hành hiệu quả” - ông Thomas Lanyi khuyến nghị.

Nhấn mạnh, với dòng vốn tư nhân, yếu tố quan trọng nhất vẫn là niềm tin, tính dự đoán được và sự ổn định dài hạn của môi trường đầu tư, ông Thomas Lanyi chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ đầu tư, mà còn xây dựng mối quan hệ. Một khi đã cam kết, chúng tôi thường đồng hành rất lâu dài”.

Theo các chuyên gia, với định hướng phát triển đến năm 2045 cùng sự phối hợp giữa Chính phủ, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư, Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành một hệ sinh thái vốn tư nhân có vị thế quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
trung tâm tài chính quốc tế dòng vốn đầu tư hệ sinh thái tài chính vốn tư nhân

Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

(TBTCO) - Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đảm bảo thời gian hoàn thành mua 300.000 tấn gạo nhập kho chậm nhất đến hết ngày 10/7/2026.
Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, tại Nam Phi, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã có cuộc họp với Bộ Tài chính Nam Phi, nhằm trao đổi về công tác quản lý nợ công và huy động vốn của Chính phủ thông qua phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế.
Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

(TBTCO) - Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính thống nhất phương án sẽ tập trung xác định các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn để đóng vai trò dẫn dắt. Những doanh nghiệp có cùng ngành nghề sẽ được nghiên cứu đưa về doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt này.
Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Hai bên cùng trao đổi, đánh giá hiệu quả của các dự án ODA trong các lĩnh vực then chốt và đẩy nhanh tiến độ ký kết các dự án ODA trong giai đoạn mới.
Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh xử lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Dự thảo được chỉnh lý theo hướng tăng phân cấp, rút ngắn thủ tục, bổ sung cơ chế linh hoạt để sớm đưa tài sản công vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực.
Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

(TBTCO) - Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các bộ, ngành tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh dòng vốn vào nền kinh tế.
Mở rộng không gian tri thức, kết nối động lực phát triển miền Trung

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu tại TP. Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường, ngành Tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.
Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Tình trạng giải ngân đầu tư công của các sở, ngành, xã, phường tại Lâm Đồng từ đầu năm 2026 đến nay đạt rất thấp, thậm chí chưa giải ngân khiến lãnh đạo tỉnh này hết sức “sốt ruột”, phải lập đến 6 Tổ công tác để đốc thúc tiến độ.
