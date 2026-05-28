Xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ để hút dòng vốn dài hạn

Việt Nam đang xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu có nhiều dịch chuyển. Ông Thomas Lanyi nhìn nhận, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không phải chỉ để thu hút thêm dòng tiền ngắn hạn, mà là tham vọng lớn hơn: biến Việt Nam thành nơi dòng vốn quốc tế thực sự “ở lại” và tạo ra giá trị lâu dài.

Theo ông Thomas, dòng vốn đầu tư danh mục vào - ra tại thị trường Việt Nam thời gian qua tương đối cân bằng và quy mô ngày càng tăng. Điều Việt Nam hướng tới không đơn thuần là vốn quốc tế chảy vào theo từng chu kỳ rồi rút đi, mà là xây dựng một điểm đến - nơi dòng vốn được quản lý, cấu trúc, tài trợ, tái phân bổ và tích lũy giá trị theo thời gian. Khi đó, nền kinh tế không chỉ hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư, mà còn thu được nhiều giá trị đi kèm, như phí dịch vụ tài chính, nguồn thu thuế, việc làm chất lượng cao, tri thức quản lý và sự ổn định dài hạn của dòng tiền.

Ông Thomas Lanyi đánh giá, tham vọng nói trên là có cơ sở nếu nhìn vào hành trình phát triển của Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. Việt Nam đã tạo ra một trong những câu chuyện tăng trưởng bền vững đáng chú ý trên thế giới và đang tiến gần hơn tới vị thế nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, năng lực triển khai chính sách và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ cũng là yếu tố giúp củng cố niềm tin của giới đầu tư quốc tế. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể của thị trường vốn.

Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 thu thú sự tham gia của đông đảo đại biểu. Ảnh: Lạc Nguyên

Tuy nhiên, theo ông Thomas Lanyi, sự thành công của trung tâm tài chính quốc tế phụ thuộc rất lớn vào khâu thực thi. Các mô hình thành công như Singapore, Hồng Kông, Dubai hay Abu Dhabi đều được xây dựng theo một hệ sinh thái hoàn chỉnh, thay vì chỉ dựa vào một vài chính sách ưu đãi riêng lẻ.

Trong đó, các yếu tố như khung thuế cạnh tranh, sự chắc chắn trong thực thi pháp lý, chất lượng nguồn nhân lực và hệ sinh thái dịch vụ tài chính phải vận hành đồng bộ với nhau.

"Các quỹ đầu tư sẽ không cam kết vốn nếu thiếu sự ổn định pháp lý. Ngược lại, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính cũng sẽ không đến nếu chưa có khách hàng hiện diện. Trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng khó hình thành nếu môi trường chưa đủ hấp dẫn. Dòng vốn rất lý trí và luôn chảy đến nơi có điều kiện tốt nhất” - ông Thomas Lanyi phân tích.

Theo vị chuyên gia này, Việt Nam cần xác định rõ những yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh và đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành đồng bộ. Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc ban hành chính sách gì, mà là cách thiết kế và triển khai chính sách.

“Với mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam cần một cách tiếp cận tích hợp hơn, có tầm nhìn dài hạn và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam cũng nên tận dụng kinh nghiệm từ những mô hình thành công trên thế giới thay vì “tự thiết kế lại bánh xe” trong các lĩnh vực đã có công thức vận hành hiệu quả” - ông Thomas Lanyi khuyến nghị.

Nhấn mạnh, với dòng vốn tư nhân, yếu tố quan trọng nhất vẫn là niềm tin, tính dự đoán được và sự ổn định dài hạn của môi trường đầu tư, ông Thomas Lanyi chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ đầu tư, mà còn xây dựng mối quan hệ. Một khi đã cam kết, chúng tôi thường đồng hành rất lâu dài”.