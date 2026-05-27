Tài chính

Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

Linh Đan

Linh Đan

13:27 | 27/05/2026
(TBTCO) - Tình trạng giải ngân đầu tư công của các sở, ngành, xã, phường tại Lâm Đồng từ đầu năm 2026 đến nay đạt rất thấp, thậm chí chưa giải ngân khiến lãnh đạo tỉnh này hết sức “sốt ruột”, phải lập đến 6 Tổ công tác để đốc thúc tiến độ.
aa

Rất thấp và rất chậm

Có đến 121 dự án do các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2, 3 và các Ban khu vực (sau đây gọi tắt là Ban) của tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư gặp vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đó là cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Cụ thể, tính đến tháng 5/2026, mặc dù có nhiều cố gắng, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân của Ban 1, 2, 3 và các Ban khu vực trực thuộc chỉ đạt 7,26% (trong đó, Ban số 1 chỉ 6,92%, Ban số 2 chỉ 10,36%, Ban số 3 chỉ 7,52%), tỷ lệ giải ngân đạt được còn thấp, chưa đạt mục tiêu đã đề ra từ đầu năm 2026.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp chưa tốt giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng có liên quan trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, giá đất cụ thể chưa quyết liệt để hoàn thành các thủ tục, chính sách cho người dân để bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện dự án.

Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công
Dự án sửa chữa và nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) đang đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ do khan hiếm nguồn vật liệu cát. Ảnh: Hoàng Sa

Ông Phan Thanh Hoàng - Giám đốc Ban số 2 cho biết, hiện giá nguyên vật liệu, nhiên liệu biến động tăng mạnh làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Đối với Dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà (dài 25,6 km với tổng vốn đầu tư 1.274 tỷ đồng), hiện đang vướng chiều dài khoảng 3,88 km, do tuyến đường đi qua dự án khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường đến nay chưa bàn giao mặt bằng thi công…

Đáng nói, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường: “Có trường hợp nhà thầu có mặt bằng nhưng không tổ chức triển khai thi công, đến thời điểm giá nhiên liệu tăng cao thì trì hoãn, thi công cầm chừng, giãn tiến độ hoặc điều chỉnh biện pháp thi công dẫn đến công trình thi công chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu”.

Trong khi đó, một số dự án có phạm vi thực hiện chồng lấn với quy hoạch khoáng sản bô xít phải thực hiện đánh giá lại hiệu quả kinh tế, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan này sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề để giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên của các dự án.

Không những các Ban, tiến độ giải ngân của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh của Lâm Đồng cũng khá ì ạch. Theo báo cáo mới nhất của Sở Tài chính, tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2026 của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh là 6.101 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 là 1.752 tỷ đồng và kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2026 là 4.349 tỷ đồng.

Tính đến nay, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh mới giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 379 tỷ đồng, tương ứng 6,2% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh là 7,4%.

Trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư công năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao kế hoạch vốn lớn nhất với 4.689 tỷ đồng, chiếm 76,6% tổng kế hoạch vốn của khối sở, ngành cấp tỉnh, nhưng đến nay đơn vị này mới giải ngân được 86 tỷ đồng, đạt 1,8% kế hoạch.

Nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp hoặc chưa phát sinh giải ngân, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công chung của toàn tỉnh.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Tài chính, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay còn rất chậm do nhiều nguyên nhân, như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao; thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu; một số dự án vướng thủ tục đầu tư hoặc chưa hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi; chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành…

Phê bình nghiêm khắc, ra “tối hậu thư”

Tình trạng chậm giải ngân đầu tư công còn diễn ra tại nhiều xã, phường của tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo tỉnh phải tổ chức cuộc họp riêng với 10 xã, phường để “nắn chỉnh”. Theo ông Nguyễn Hữu Thông - Bí thư Đảng ủy phường Phú Thuỷ, năm 2026 địa phương được giao vốn hơn 19,5 tỷ đồng. Tính đến nay, địa phương mới giải ngân đạt 1,5%. Lãnh đạo phường cho biết, địa phương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan và báo cáo cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Còn theo ông Trịnh Anh - Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa, năm 2026, phường được giao 16,9 tỷ đồng thực hiện 8 dự án, đến nay đã thực hiện 4,5% kế hoạch vốn. Các dự án chậm giải ngân là do có 8 công trình mở mới, trong đó có 4 công trình giao thông hồ sơ phức tạp, liên quan đến quy hoạch đô thị, dẫn đến hồ sơ thủ tục còn chậm. Lãnh đạo phường Bắc Gia Nghĩa cam kết đến 30/6/2026 sẽ giải ngân đạt trên 41% tỷ lệ vốn đầu tư công được giao, tương ứng hơn 7 tỷ đồng.

Xử lý các tập thể, cá nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Nội vụ phối hợp với các địa phương rà soát, tham mưu phương án kiện toàn, luân chuyển, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2026.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê bình nghiêm khắc 10 Chủ tịch UBND xã, phường được giao kế hoạch vốn năm 2026 lớn nhưng chưa giải ngân.

Giải trình về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, Chủ tịch UBND các xã, phường nhận trách nhiệm, khuyết điểm trước lãnh đạo UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đến ngày 30/6/2026, tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 40% kế hoạch vốn được giao.

“Đây là mệnh lệnh, là nhiệm vụ chính trị cao nhất của tỉnh hiện nay. Cá nhân các lãnh đạo cùng cơ quan, đơn vị phải nâng cao vai trò, trách nhiệm. Nếu không quyết liệt, đột phá phương pháp thực hiện thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Các địa phương loại bỏ ngay tâm lý chủ quan, chờ đến cuối năm như hiện nay. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu phải cùng chịu trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, quyết tâm chính trị cao nhất trong tổ chức thực hiện” - ông Mười nhấn mạnh.

Tổ chức họp “nắn chỉnh” các cơ quan, đơn vị, địa phương thôi chưa đủ, Chủ tịch UBND tỉnh phải lập đến 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; nghiên cứu các cơ chế, giải pháp đột phá để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện và kế hoạch bố trí vốn; kiểm tra, chấn chỉnh các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu, các chủ đầu tư, nhà thầu dự án thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, Tổ công tác có chức năng chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Tổ công tác đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan làm ảnh hưởng đến việc chậm triển khai dự án, không đảm bảo tiến độ giải ngân và chất lượng công trình./.

Linh Đan
Từ khóa:
giải ngân đầu tư công đốc thúc tiến độ tiến độ giải ngân lâm đồng

Bài liên quan

Giải ngân đầu tư công: Chuyển động mạnh nhưng chưa đều

Giải ngân đầu tư công: Chuyển động mạnh nhưng chưa đều

Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn

Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên

Dành cho bạn

Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên

Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên

Cả nước có 21,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Cả nước có 21,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp từ ưu đãi lớn nhất năm của VietinBank

Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp từ ưu đãi lớn nhất năm của VietinBank

Phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân

Phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân

Hải quan diễn tập đấu tranh chống ma túy tại cảng biển Nghi Sơn

Hải quan diễn tập đấu tranh chống ma túy tại cảng biển Nghi Sơn

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico tổ chức phiên chào giá cạnh tranh tiêu thụ tinh quặng sắt

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico tổ chức phiên chào giá cạnh tranh tiêu thụ tinh quặng sắt

Đọc thêm

Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau khi thực thi xong Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa được 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 33,9%.
Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

(TBTCO) - Trước áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp theo hướng cải cách thủ tục, đẩy mạnh số hóa quy trình, tăng cường giao dịch điện tử và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin phục vụ công tác điều hành của các cấp chính quyền.
Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc giai đoạn 2027 - 2031 cần chuyển mạnh sang quan hệ đối tác bình đẳng hơn, phù hợp với vị thế và trình độ phát triển mới của Việt Nam và nâng tầm theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.
Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

(TBTCO) - Đảng ủy Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐUKB về thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2026 gắn với triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.
Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

(TBTCO) - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất thiết lập bộ tiêu chí KPI đo lường kết quả phát triển không chỉ bằng quy mô kinh tế mà phải bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công, công bằng xã hội, sức mạnh văn hóa, năng lực tự cường quốc gia...
Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách

Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách

(TBTCO) - Hàng loạt dự án vốn ngoài ngân sách tại Đà Nẵng vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc kéo dài, khiến nguồn lực đất đai, tài chính bị đình trệ. Thành phố đang quyết liệt tháo gỡ để khơi thông nguồn lực khổng lồ này.
Cải cách triệt để, mở đường cho kinh tế tăng tốc

Cải cách triệt để, mở đường cho kinh tế tăng tốc

(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

(TBTCO) - Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Nắng nóng cực đoan đẩy phụ tải điện liên tiếp lập kỷ lục

Nắng nóng cực đoan đẩy phụ tải điện liên tiếp lập kỷ lục

Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng trong top 200 toàn cầu và thứ 3 cả nước vào năm 2030

Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng trong top 200 toàn cầu và thứ 3 cả nước vào năm 2030

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục