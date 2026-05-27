Tài chính

Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

Vân Hà

06:37 | 27/05/2026
(TBTCO) - Trước áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp theo hướng cải cách thủ tục, đẩy mạnh số hóa quy trình, tăng cường giao dịch điện tử và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin phục vụ công tác điều hành của các cấp chính quyền.
Kiểm soát chặt nhưng không để “tắc” dòng vốn đầu tư công

Những năm gần đây, áp lực giải ngân vốn đầu tư công luôn ở mức rất lớn khi quy mô kế hoạch vốn liên tục tăng cao. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35,5% tổng chi ngân sách nhà nước, đánh dấu mức cao kỷ lục và tăng đáng kể so với mức 30,6% của năm 2025. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, nên yêu cầu giải ngân sớm, tạo dư địa cho tăng trưởng càng trở nên cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục giữ vai trò “gác cửa” dòng tiền ngân sách, vừa bảo đảm thanh toán kịp thời cho các dự án, vừa kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đầu tư công theo đúng quy định.

Số hóa thanh toán vốn đầu tư công
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 14/5/2026 là 166.018,4 tỷ đồng, đạt 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Dù tỷ lệ giải ngân chưa cao, song đây vẫn là giai đoạn đầu năm - thời điểm đầu tư công thường có độ trễ do nhiều dự án còn trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng hoặc hoàn tất hồ sơ pháp lý. Điều này cũng đồng nghĩa áp lực giải ngân sẽ dồn mạnh vào các quý tiếp theo, kéo theo khối lượng hồ sơ thanh toán tăng cao tại hệ thống KBNN.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra với KBNN không đơn thuần là xử lý nhanh hồ sơ thanh toán, mà còn phải duy trì được kỷ luật tài chính, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, tránh tình trạng giải ngân bằng mọi giá.

Đại diện KBNN cho hay, thời gian qua, KBNN sẽ tiếp tục thực hiện nguyên tắc thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế của dự án. Theo đó, chỉ các khoản chi đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ pháp lý, dự toán, hợp đồng, biên bản nghiệm thu và các thủ tục liên quan mới được thanh toán.

Cách kiểm soát này giúp hạn chế nguy cơ thanh toán vượt khối lượng, chi sai mục đích hoặc giải ngân đối với các dự án chưa đủ điều kiện theo quy định. Đây cũng được xem là “hàng rào kỹ thuật” quan trọng nhằm bảo đảm đồng vốn ngân sách được sử dụng đúng mục tiêu, đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, yêu cầu kiểm soát chặt luôn đi kèm sức ép xử lý hồ sơ nhanh. Nếu quy trình phối hợp giữa các bên chưa đồng bộ hoặc hồ sơ từ chủ đầu tư chưa đầy đủ, nguy cơ phát sinh tình trạng chậm thanh toán là rất lớn. Chính vì vậy, cùng với việc siết chặt kỷ luật thanh toán, KBNN đã tập trung cải cách mạnh mẽ quy trình xử lý hồ sơ theo hướng tinh gọn, minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng hơn trong toàn hệ thống.

Đẩy mạnh số hóa để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ

Một trong những thay đổi rõ nét của hệ thống KBNN thời gian gần đây là việc đẩy mạnh số hóa trong thanh toán vốn đầu tư công. Nếu trước đây, nhiều chủ đầu tư phải trực tiếp mang hồ sơ giấy đến giao dịch tại Kho bạc, bổ sung chứng từ nhiều lần hoặc mất nhiều thời gian đối chiếu thủ công, thì nay, các quy trình này đã được thực hiện trên môi trường điện tử.

Thông qua việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường giao dịch điện tử và số hóa hồ sơ, thời gian xử lý chứng từ đã từng bước được rút ngắn, đồng thời giảm đáng kể áp lực hành chính cho cả cơ quan kho bạc và chủ đầu tư.

Tiếp tục cải cách và hoàn thiện quy trình thanh toán

Để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên phạm vi toàn quốc, Kho bạc Nhà nước đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ và hoàn thiện quy trình thanh toán theo hướng vừa chặt chẽ, vừa tạo thuận lợi cho chủ đầu tư.

Theo đại diện KBNN, việc chuyển đổi từ xử lý thủ công sang xử lý điện tử không chỉ giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, mà còn hạn chế tình trạng thất lạc chứng từ, sai lệch thông tin hoặc phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần như trước đây.

Đáng chú ý, việc số hóa dữ liệu còn giúp hệ thống KBNN nâng cao khả năng giám sát, theo dõi tiến độ giải ngân theo thời gian thực. Thay vì chờ tổng hợp thủ công theo từng kỳ báo cáo, nhiều thông tin về giải ngân hiện đã được cập nhật thường xuyên, phục vụ công tác quản lý, điều hành của các bộ, ngành và địa phương.

Trong bối cảnh áp lực giải ngân ngày càng lớn, dữ liệu từ hệ thống KBNN đang trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan quản lý nhanh chóng nhận diện các dự án chậm tiến độ, các địa phương giải ngân thấp hoặc những điểm nghẽn trong quá trình triển khai để kịp thời xử lý.

“Việc nâng cao chất lượng dữ liệu không chỉ phục vụ yêu cầu báo cáo, mà còn góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành sát thực tiễn hơn. Trong điều kiện tiến độ giải ngân được Chính phủ theo dõi thường xuyên, việc có số liệu cập nhật, chính xác và minh bạch sẽ giúp các địa phương chủ động hơn trong xử lý các khó khăn phát sinh” - đại diện KBNN cho biết thêm.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, quá trình số hóa của hệ thống KBNN đang góp phần thay đổi phương thức quản lý ngân quỹ nhà nước theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiến tới hình thành Kho bạc số trong thời gian tới.

Dù vậy, áp lực giải ngân trong những tháng cuối năm được dự báo còn rất lớn khi quy mô vốn đầu tư công tiếp tục mở rộng, trong khi nhiều dự án trọng điểm đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm.

Thực tế cho thấy, tiến độ giải ngân không chỉ phụ thuộc vào khâu thanh toán vốn của KBNN, mà còn liên quan chặt chẽ đến công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, năng lực triển khai của chủ đầu tư, nhà thầu cũng như tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ gửi đến Kho bạc.

Do đó, bên cạnh nỗ lực cải cách từ hệ thống KBNN, việc nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cơ quan liên quan cũng được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm dòng vốn đầu tư công được vận hành thông suốt.

Thời gian tới, KBNN tiếp tục yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện nghiêm việc thanh toán kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ đủ điều kiện; đồng thời duy trì kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, việc tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa quy trình điện tử, tăng cường kết nối dữ liệu và đẩy mạnh số hóa hồ sơ của KBNN được kỳ vọng sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong giải ngân vốn đầu tư công.

Chuẩn hóa dữ liệu giải ngân

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước liên tục yêu cầu toàn hệ thống tăng cường công tác tổng hợp, cung cấp và chuẩn hóa dữ liệu giải ngân.

Đặc biệt, ngày 8/4/2026, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 1989/KBNN-CSPC yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống tăng cường cung cấp thông tin về giải ngân vốn đầu tư công phục vụ cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo đó, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; các đơn vị phải thực hiện theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất và kịp thời.
Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

(TBTCO) - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất thiết lập bộ tiêu chí KPI đo lường kết quả phát triển không chỉ bằng quy mô kinh tế mà phải bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công, công bằng xã hội, sức mạnh văn hóa, năng lực tự cường quốc gia...
(TBTCO) - Hàng loạt dự án vốn ngoài ngân sách tại Đà Nẵng vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc kéo dài, khiến nguồn lực đất đai, tài chính bị đình trệ. Thành phố đang quyết liệt tháo gỡ để khơi thông nguồn lực khổng lồ này.
(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
(TBTCO) - Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Hayakawa Yuho, nhằm thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược và định hướng tương lai cho nguồn vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành các Quyết định số 1308/QĐ-BGDĐT và 1309/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, Hồng Kông, do Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông), Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh làm Trưởng đoàn.
(TBTCO) - Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu sẽ được khai thác để sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.
