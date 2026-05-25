Bộ Tài chính công bố cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 6566/BTC-CNTT ngày 21/5/2026 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc công bố thông tin cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Cụ thể, thực hiện yêu cầu tại Nghị quyết số 66.7/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ về quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành các quyết định về tài liệu hướng dẫn kết nối phục vụ khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ TTHC và hướng dẫn kết nối để khai thác liên quan đến các cơ sở dữ liệu (CSDL) về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; CSDL quốc gia về bảo hiểm; CSDL chuyên ngành về đấu thầu.

Để triển khai đồng bộ việc kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính thông báo đến các bộ, ngành, địa phương các quyết định về tài liệu hướng dẫn kết nối phục vụ khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ TTHC và hướng dẫn kết nối để khai thác, gồm:

Quyết định số 50/QĐ-BTC ngày 14/1/2026 về công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối sử dụng dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thay thế giấy tờ trong giải quyết TTHC.

Quyết định số 241/QĐ-BTC ngày 5/2/2026 về công bố dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu quốc gia về bảo hiểm thay thế giấy tờ trong giải quyết TTHC.

Quyết định số 1090/QĐ-BTC ngày 7/5/2026 về công bố dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu thay thế giấy tờ trong giải quyết TTHC.