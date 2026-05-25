Tài chính

Bộ Tài chính công bố cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính

Hà Phương

10:27 | 25/05/2026
(TBTCO) - Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu sẽ được khai thác để sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 6566/BTC-CNTT ngày 21/5/2026 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc công bố thông tin cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Cụ thể, thực hiện yêu cầu tại Nghị quyết số 66.7/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ về quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành các quyết định về tài liệu hướng dẫn kết nối phục vụ khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ TTHC và hướng dẫn kết nối để khai thác liên quan đến các cơ sở dữ liệu (CSDL) về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; CSDL quốc gia về bảo hiểm; CSDL chuyên ngành về đấu thầu.

Để triển khai đồng bộ việc kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính thông báo đến các bộ, ngành, địa phương các quyết định về tài liệu hướng dẫn kết nối phục vụ khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ TTHC và hướng dẫn kết nối để khai thác, gồm:

Quyết định số 50/QĐ-BTC ngày 14/1/2026 về công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối sử dụng dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thay thế giấy tờ trong giải quyết TTHC.

Quyết định số 241/QĐ-BTC ngày 5/2/2026 về công bố dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu quốc gia về bảo hiểm thay thế giấy tờ trong giải quyết TTHC.

Quyết định số 1090/QĐ-BTC ngày 7/5/2026 về công bố dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu thay thế giấy tờ trong giải quyết TTHC.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Bộ Tài chính.

Đầu mối hỗ trợ kết nối, khai thác CSDL về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, liên hệ đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh - chuyên viên; Điện thoại: 02438489912; Email: [email protected].

Đầu mối hỗ trợ kết nối, khai thác CSDL quốc gia về bảo hiểm, liên hệ đồng chí: Nguyễn Việt Cường - Phó Trưởng phòng Quản lý Dữ liệu Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số; Điện thoại: 0904250708; Email: [email protected].

Đầu mối hỗ trợ kết nối, khai thác CSDL chuyên ngành về đấu thầu, liên hệ đồng chí: Nguyễn Trọng Khải - chuyên viên; Điện thoại: 081.389.4350; Email: [email protected].

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào đợt rà soát và xử lý quyết liệt chưa từng có đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Hàng trăm dự án ngoài ngân sách kéo dài nhiều năm, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc “đắp chiếu” gây lãng phí tài nguyên đang được đưa vào diện kiểm tra, phân loại để tháo gỡ hoặc thu hồi theo quy định.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(TBTCO) - Chiều ngày 22/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew.
Hoàn thiện "trụ cột" an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Nghị định 85/2026/NĐ-CP tạo khuôn khổ pháp lý triển khai hiệu quả, bền vững chính sách cho bảo hiểm hưu trí bổ sung. Bộ Tài chính kỳ vọng Nghị định góp phần đa dạng hóa chương trình an sinh xã hội, giảm gánh nặng ngân sách trong bối cảnh chuẩn bị giai đoạn già hóa dân số. Đồng thời, thúc đẩy hình thành nguồn vốn dài hạn, phát triển cơ sở nhà đầu tư dài hạn trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu.
Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

(TBTCO) - Tại Hội nghị tham vấn chính sách cho Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) do Bộ Tài chính tổ chức sáng 22/5, nhiều đại biểu quan tâm đến nội dung mở rộng danh mục tài sản có thể trưng dụng, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số, và phân cấp thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản.
Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Để khẩn trương đưa Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.
Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 6585/BTC - KHTC gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đổi mới phương pháp làm việc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục; giảm mạnh số lượng hội họp, văn bản hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính.
