Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Cập nhật lúc 9h15 ngày 25/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.947.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.038.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.948.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.947.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.038.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.947.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.467.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 78.586.470 đồng/lượng (mua vào) và 81.013.131 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.477.000 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 25/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,5150 USD/ounce, giảm 1,57% so với hôm qua, giảm 0,61% so với tuần trước và giảm 2,84% so với cùng kỳ tháng trước.

Tại thời điểm lúc 9h15 ngày 25/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 77,8775 USD/ounce, tăng 3,14% so với ngày hôm qua.

Thị trường bạc tiếp tục chịu sức ép khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất ngày càng trở nên mong manh hơn.

Theo ông James Hyerczyk - chuyên gia của FX Empire, áp lực lớn nhất đối với bạc hiện nay đến từ quan điểm thận trọng của Fed trong điều hành chính sách tiền tệ. Các tín hiệu mới từ giới chức Fed cho thấy, lạm phát tại Mỹ vẫn chưa thực sự hạ nhiệt, khiến khả năng cắt giảm lãi suất có thể tiếp tục bị trì hoãn sang những tháng cuối năm, thậm chí lâu hơn.

Khi lãi suất neo cao đang tạo sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý. Lợi suất trái phiếu hấp dẫn hơn, dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời, thay vì nắm giữ vàng và bạc, những tài sản không tạo ra lợi suất.

Chuyên gia của FX Empire cho rằng, bạc thường gặp bất lợi mỗi khi đồng USD và lợi suất trái phiếu duy trì ở vùng cao, bởi điều này làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý trong mắt giới đầu tư. Ngoài ra, đà suy yếu của vàng cùng với sự tăng giá của đồng USD cũng khiến bạc giảm mạnh hơn do đặc tính biến động cao và thanh khoản thấp hơn so với vàng.

Tuy vậy, triển vọng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp tiếp tục mở rộng. Các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, điện tử và sản xuất công nghệ cao đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ bạc./.