Ngày 23/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

06:15 | 23/05/2026
Giá lúa gạo hôm nay (23/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định khi giá hầu như không có biến động so với những phiên trước. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhẹ.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nguồn lúa Hè Thu sớm, thương lái hỏi mua khá, giá vững. Tại An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, giao dịch mua bán chậm, do giá nông dân chào giá cao, giá ít biến động. Tại Tây Ninh, sức mua yếu, giá vững.

Với mặt hàng gạo, giá gạo thành phẩm IR 504 hôm nay dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu dao động ở mức 9.100 - 9.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp duy không đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhẹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 524 - 528 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 505 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 3 USD/tấn dao động từ 339 - 343 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo tại các quốc gia xuất khẩu lớn có xu hướng biến động nhẹ. Cụ thể, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan tăng 5 USD/tấn dao động 434 - 438 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 6 USD/tấn dao động từ 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ ghi nhận mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với khu vực. Theo đó, gạo 5% tấm dao động ở mức 342 - 346 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Chỉ còn 10 ngày nữa là đến thời điểm bắt buộc triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Điều đáng chú ý là thị trường không còn tâm lý dè dặt như giai đoạn thử nghiệm nhiều năm trước. Giá bán thấp hơn xăng khoáng, nguồn cung được chuẩn bị quy mô lớn cùng sự nhập cuộc đồng loạt của các "ông lớn" xăng dầu đang tạo cú hích khiến E10 nhanh chóng trở thành lựa chọn mới của người tiêu dùng.
(TBTCO) - Theo số liệu Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/5/2026, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 394 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 190 tỷ USD; nhập khẩu đạt 204 tỷ USD; cán cân thương mại thâm hụt 14 tỷ USD.
(TBTCO) - Vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam tràn ngập thông tin VinFast ra mắt thế hệ mới của mẫu SUV điện cỡ D - VF 8. Cộng đồng yêu xe dành nhiều lời khen cho thiết kế đột phá, nền tảng khung gầm và hệ thống điện-điện tử mới do chính đội ngũ kỹ sư Việt làm chủ, đồng thời háo hức chờ tới thời điểm mở bán chính thức 27/5.
Giá cà phê trong nước hôm nay (22/5) quay đầu giảm nhẹ sau phiên phục hồi. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 85.500 - 86.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động mạnh trước đó.
Giá heo hơi hôm nay (22/5) duy trì trạng thái ổn định tại nhiều địa phương trên cả nước. Riêng Cao Bằng ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá khu vực miền Bắc tiếp tục neo ở mức cao.
Giá cao su thế giới hôm nay (22/5) có xu hướng phân hóa trên các sàn giao dịch quốc tế khi Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore đồng loạt giảm, trong khi Thái Lan đi ngang. Trong nước, giá cao su thu mua tại Nhà máy của Công ty Bình Long ở mức 505 đồng/độ TSC/kg.
(TBTCO) - Biến động mới trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sau quyết định rời OPEC của UAE đang đặt ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Tuy nhiên, theo PGS. TS. Đinh Công Hoàng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây cũng là "thời điểm vàng" để Việt Nam tăng cường ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa nguồn cung trong dài hạn.
(TBTCO) - Chiều 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả kiểm tra, rà soát liên quan sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi sau cảnh báo thu hồi tự nguyện tại thị trường Mỹ.
