Ngày 22/5: Giá heo hơi duy trì ở mức 68.000 - 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Cao Bằng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hưng Yên tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg, không có biến động mới.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Cụ thể, tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giữ mức 68.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng. Theo đó, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ giá 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên phạm vi cả nước. Riêng Cao Bằng tăng 1.000 đồng/kg, thị trường chưa xuất hiện biến động mạnh và mặt bằng giá vẫn neo ở mức cao tại nhiều địa phương./.