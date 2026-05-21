Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng trở lại tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg. Heo hơi tại Hà Nội và Hải Phòng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước, lên mức 69.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, Hưng Yên trở thành địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 68.000 đồng/kg. Riêng Cao Bằng tiếp tục duy trì mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi lên. Theo đó, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng lên mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục giữ giá 67.000 đồng/kg. Đắk Lắk duy trì mức 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng neo ở mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Tháp và Cà Mau cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ hiện cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg, không ghi nhận thêm biến động mới.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay phục hồi tại nhiều địa phương sau các phiên điều chỉnh nhẹ trước đó. Việc nhiều tỉnh thành đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg cho thấy thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên./.