Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay bất ngờ "quay đầu" tăng trở lại.

Cập nhật lúc 9h sáng 19/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.994.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.812.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.899.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.994.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.416.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 74.439.806 đồng/lượng (mua vào) và 79.839.800 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.461.290 đồng/lượng (mua vào).

Sau chuỗi ngày lao dốc, giá bạc hôm nay trên thị trường thế giới đã ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Tại thời điểm 9h sáng ngày 19/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 77,2245 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với mức 74,9405 USD/ounce của phiên trước.

Đáng chú ý, biên độ dao động trong ngày của bạc khá lớn, từ 73,8770 USD đến 78,1820 USD/ounce. Điều này cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn khá nhạy cảm và dòng tiền đầu cơ tiếp tục hoạt động mạnh trên thị trường kim loại quý.

Diễn biến phục hồi của giá bạc xuất hiện trong bối cảnh áp lực bán tháo đã giảm nhiệt sau nhiều phiên liên tục lao dốc. Không ít nhà đầu tư bắt đầu quay lại thị trường với tâm lý “bắt đáy”, kỳ vọng giá bạc đã chạm vùng hấp dẫn sau đợt điều chỉnh mạnh.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu nhẹ trong các phiên gần đây cũng giúp kim loại quý hồi phục. Thông thường, khi đồng bạc xanh giảm giá, các mặt hàng định giá bằng USD như bạc sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư toàn cầu.

Ngoài yếu tố tài chính, bạc còn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp. Đây là điểm khác biệt lớn giữa bạc và nhiều kim loại quý khác. Không chỉ đóng vai trò tài sản trú ẩn, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghệ hiện đại.

Theo chuyên gia tiền tệ và kim loại quý Muhammad Umair của FX Empire, môi trường lãi suất cao sẽ còn khiến thị trường bạc biến động mạnh trong ngắn hạn, nhất là khi nhu cầu công nghiệp có thể chịu tác động tiêu cực từ đà giảm tốc của kinh tế toàn cầu. Dù vậy, nếu lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, bạc nhiều khả năng vẫn được nhà đầu tư ưu tiên như một tài sản phòng vệ trước rủi ro tiền tệ và những bất ổn tài chính./.