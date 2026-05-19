Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

09:36 | 19/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/5) bất ngờ “quay đầu” tăng trở lại sau nhiều phiên giảm mạnh liên tiếp. Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi lực bắt đáy quay trở lại, đồng USD hạ nhiệt cùng kỳ vọng nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng trong dài hạn.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay bất ngờ “quay đầu” tăng trở lại. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h sáng 19/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.994.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.812.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.899.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.994.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.416.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 74.439.806 đồng/lượng (mua vào) và 79.839.800 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.461.290 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h ngày 19/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Sau chuỗi ngày lao dốc, giá bạc hôm nay trên thị trường thế giới đã ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Tại thời điểm 9h sáng ngày 19/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 77,2245 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với mức 74,9405 USD/ounce của phiên trước.

Đáng chú ý, biên độ dao động trong ngày của bạc khá lớn, từ 73,8770 USD đến 78,1820 USD/ounce. Điều này cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn khá nhạy cảm và dòng tiền đầu cơ tiếp tục hoạt động mạnh trên thị trường kim loại quý.

Diễn biến phục hồi của giá bạc xuất hiện trong bối cảnh áp lực bán tháo đã giảm nhiệt sau nhiều phiên liên tục lao dốc. Không ít nhà đầu tư bắt đầu quay lại thị trường với tâm lý “bắt đáy”, kỳ vọng giá bạc đã chạm vùng hấp dẫn sau đợt điều chỉnh mạnh.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu nhẹ trong các phiên gần đây cũng giúp kim loại quý hồi phục. Thông thường, khi đồng bạc xanh giảm giá, các mặt hàng định giá bằng USD như bạc sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư toàn cầu.

Ngoài yếu tố tài chính, bạc còn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp. Đây là điểm khác biệt lớn giữa bạc và nhiều kim loại quý khác. Không chỉ đóng vai trò tài sản trú ẩn, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghệ hiện đại.

Theo chuyên gia tiền tệ và kim loại quý Muhammad Umair của FX Empire, môi trường lãi suất cao sẽ còn khiến thị trường bạc biến động mạnh trong ngắn hạn, nhất là khi nhu cầu công nghiệp có thể chịu tác động tiêu cực từ đà giảm tốc của kinh tế toàn cầu. Dù vậy, nếu lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, bạc nhiều khả năng vẫn được nhà đầu tư ưu tiên như một tài sản phòng vệ trước rủi ro tiền tệ và những bất ổn tài chính./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi giá dầu tăng mạnh trở lại trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, thị trường kim loại lại chịu áp lực điều chỉnh trước kỳ vọng lãi suất cao kéo dài tại Mỹ.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước giảm xuống vùng thấp nhất trong vòng 4 tháng qua, kéo chênh lệch với giá vàng thế giới thu hẹp còn khoảng 17 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh thị trường vàng toàn cầu vẫn giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều. Dù dư địa để Việt Nam thu hẹp khoảng cách giá vàng với thế giới lớn, song điều này cũng đi kèm những đánh đổi nhất định.
Giá cao su thế giới hôm nay (18/5) biến động trái chiều khi sàn Tocom Tokyo đi ngang ở mức 403,30 Yên/kg đối với kỳ hạn tháng 7/2026, trong khi sàn SHFE Thượng Hải đồng loạt giảm mạnh, có hợp đồng mất tới 625 Nhân dân tệ/tấn do áp lực chốt lời và lo ngại nhu cầu tiêu thụ công nghiệp suy yếu.
Giá lúa gạo hôm nay (18/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Trong khi giá lúa và gạo trong nước ổn định, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam neo cao ở nhiều chủng loại, đặc biệt là gạo Jasmine và gạo thơm 5% tấm.
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, GS.TS Andreas Stoffers (Đại học FOM, Đức) cho rằng, tác động lớn nhất từ việc UAE rời OPEC không nằm ở giá dầu tăng hay giảm, mà ở mức độ khó lường ngày càng lớn của thị trường năng lượng toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải nâng cao khả năng chống chịu, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng.
Giá lúa gạo hôm nay (17/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 7 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn.
Giá cao su thế giới hôm nay (17/5) đồng loạt giảm về mức thấp nhất tuần khi chi phí nguyên liệu tăng cao làm biên lợi nhuận bị thu hẹp và nguồn cung vẫn trong trạng thái thắt chặt. Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn.
