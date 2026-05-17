Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

10:03 | 17/05/2026
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/5) tiếp tục lao dốc khi áp lực chốt lời gia tăng trước lo ngại lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Nhiều chuyên gia cảnh báo, bạc có thể giảm sâu về mốc 70 USD/ounce nếu chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục kéo dài.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục lao dốc. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.916.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.916.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.328.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 75.439.811 đồng/lượng (mua vào) và 77.759.806 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào).

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,9772 USD/ounce, giảm 9,01% so với hôm qua, giảm 5,44% so với tuần trước và giảm 3,13% so với cùng kỳ tháng trước.

Theo giới phân tích, nguyên nhân lớn nhất khiến bạc suy yếu đến từ việc nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Đồng thời, áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt tại Mỹ tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ neo ở vùng cao cũng khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khỏi nhóm kim loại quý để tìm đến các tài sản an toàn có lợi suất tốt hơn.

Theo nhận định của chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis, bạc từng có giai đoạn tăng rất mạnh trong tuần qua, tuy nhiên áp lực bán tháo nhanh chóng xuất hiện khi giá tiến sát vùng 90 USD/ounce. Điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện vẫn khá mong manh và thiếu sự ổn định cần thiết để duy trì xu hướng tăng dài hạn.

Sau khi không thể giữ được đà tăng, bạc đã quay đầu lao dốc và rơi xuống dưới mốc 80 USD/ounce. Đây được xem là tín hiệu kỹ thuật không tích cực đối với xu hướng ngắn hạn của kim loại quý này.

Chuyên gia Christopher Lewis cho rằng, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến, giá bạc hoàn toàn có thể giảm sâu về vùng hỗ trợ 70 USD/ounce. Theo ông, mốc 70 USD/ounce hiện là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, giá bạc có nguy cơ tiếp tục lùi về vùng 64 USD/ounce trong thời gian tới.

Ngược lại, trong kịch bản thị trường phục hồi, vùng 80 USD/ounce sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngắn hạn đầu tiên. Xa hơn, mốc 90 USD/ounce vẫn được đánh giá là “rào cản cứng” mà bạc cần vượt qua nếu muốn xác lập xu hướng tăng bền vững./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Giá cao su thế giới hôm nay (16/5) biến động trái chiều khi tăng tại Thái Lan và Nhật Bản. Ngược lại, giá tại Trung Quốc và Singapore giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ổn định.
Giá heo hơi hôm nay (16/5) ổn định ở cả 3 miền trên cả nước. Trong đó, Đồng Nai tiếp tục là nơi có giá cao nhất với 71.000 đồng/kg, hiện giá heo đang dao động ở mức 66.000 - 71.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
(TBTCO) - Việc UAE tuyên bố chính thức rút khỏi OPEC từ 1/5 không chỉ tác động tới thị trường dầu mỏ mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu, kéo theo nhiều thách thức và cơ hội đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.
(TBTCO) - Tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu.
Giá heo hơi hôm nay (15/5) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại cả 3 miền. Sau nhiều phiên biến động nhẹ, thị trường heo hơi hiện chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Khảo sát mới nhất cho thấy, heo hơi trên toàn quốc đang được giao dịch trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc hôm nay (15/5) tăng mạnh. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn giao tháng 10/2026 tại Nhật Bản tăng 11,4 Yên/kg; hợp đồng giao tháng 9 tại Trung Quốc tăng 500 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.
Giá gạo nguyên liệu hôm nay (15/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi đó, giá lúa ổn định, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
