Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.916.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.916.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.328.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 75.439.811 đồng/lượng (mua vào) và 77.759.806 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào).

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,9772 USD/ounce, giảm 9,01% so với hôm qua, giảm 5,44% so với tuần trước và giảm 3,13% so với cùng kỳ tháng trước.

Theo giới phân tích, nguyên nhân lớn nhất khiến bạc suy yếu đến từ việc nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Đồng thời, áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt tại Mỹ tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ neo ở vùng cao cũng khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khỏi nhóm kim loại quý để tìm đến các tài sản an toàn có lợi suất tốt hơn.

Theo nhận định của chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis, bạc từng có giai đoạn tăng rất mạnh trong tuần qua, tuy nhiên áp lực bán tháo nhanh chóng xuất hiện khi giá tiến sát vùng 90 USD/ounce. Điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện vẫn khá mong manh và thiếu sự ổn định cần thiết để duy trì xu hướng tăng dài hạn.

Sau khi không thể giữ được đà tăng, bạc đã quay đầu lao dốc và rơi xuống dưới mốc 80 USD/ounce. Đây được xem là tín hiệu kỹ thuật không tích cực đối với xu hướng ngắn hạn của kim loại quý này.

Chuyên gia Christopher Lewis cho rằng, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến, giá bạc hoàn toàn có thể giảm sâu về vùng hỗ trợ 70 USD/ounce. Theo ông, mốc 70 USD/ounce hiện là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, giá bạc có nguy cơ tiếp tục lùi về vùng 64 USD/ounce trong thời gian tới.

Ngược lại, trong kịch bản thị trường phục hồi, vùng 80 USD/ounce sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngắn hạn đầu tiên. Xa hơn, mốc 90 USD/ounce vẫn được đánh giá là “rào cản cứng” mà bạc cần vượt qua nếu muốn xác lập xu hướng tăng bền vững./.