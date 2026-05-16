Phát huy hiệu quả chính sách quản trị nguồn thu

Hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng

Với tinh thần luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành Thuế đã chủ động tham mưu Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất; đồng thời tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Các chính sách tập trung vào các giải pháp gia hạn, miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất và nhiều chính sách hỗ trợ khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch Covid-19 và ứng phó với các biến động kinh tế thế giới.

Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Theo đó, tính chung giai đoạn 2021 - 2025, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn hỗ trợ cho hàng triệu lượt người nộp thuế ước đạt gần 900 nghìn tỷ đồng, qua đó góp phần quan trọng trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng, kích thích tổng cầu và tạo động lực phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Song song với đó, ngành Thuế cũng tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc triển khai các chính sách hỗ trợ được nhanh chóng, công khai, minh bạch và đúng đối tượng thụ hưởng.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, cơ quan thuế tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế được giảm ước khoảng 36.965 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế giá trị gia tăng ước khoảng 18.477 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu khoảng 15.299 tỷ đồng; áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng khoảng 489 tỷ đồng; đồng thời việc chấm dứt thu lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026 ước làm giảm ngân sách nhà nước khoảng 2.700 tỷ đồng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Thuế, các chính sách hỗ trợ về thuế đã góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế; đồng thời thể hiện vai trò chủ động, linh hoạt của chính sách tài khóa và ngành Thuế trong đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.

Doanh nghiệp giảm áp lực dòng tiền

Là doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về thuế, ông Đàm Anh Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ, tỉnh Phú Thọ phấn khởi cho biết, nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% của Chính phủ, doanh nghiệp đã giảm bớt áp lực tài chính, dòng tiền, duy trì hoạt động ổn định trong năm 2025. Cũng nhờ chính sách giảm thuế mà doanh nghiệp đã giảm giá thành sản phẩm.

Ông Đàm Kỳ Anh cho rằng, việc tiếp tục được giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến hết năm 2026 cũng sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở để duy trì mức giá bán cạnh tranh, không phải điều chỉnh tăng giá, giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn lưu động, từ đó có điều kiện tái đầu tư vào công nghệ, hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm; kinh doanh có sự tăng trưởng, nộp thuế tăng lên và nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Ở khía cạnh khác, ông Bùi Văn Long - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Gia Huy 68, tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, mà còn kích thích nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Khi giá cả hàng hóa giảm nhờ thuế giá trị gia tăng thấp hơn, người tiêu dùng có xu hướng mua sắm nhiều hơn, góp phần tăng doanh thu cho các doanh nghiệp bán lẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thư (Hà Nội) cho rằng, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đã tạo ra sự thay đổi tích cực đối với chi tiêu hàng ngày của các gia đình, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi giá cả hàng hóa và dịch vụ liên tục tăng cao. Việc giảm thuế này giúp giảm chi phí cho những sản phẩm thiết yếu, như thực phẩm, hàng tiêu dùng và dịch vụ, nhờ đó gia đình chị có thể tiết kiệm được một phần chi phí trong ngân sách gia đình, đồng thời có thể tiêu dùng nhiều hơn mà không lo ngại quá nhiều về sự gia tăng giá cả.

“Các chính sách ưu đãi thuế không chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt, mà còn là công cụ quan trọng để tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn”. TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Chia sẻ kỹ hơn, chị Thư cho biết, trước đây mua một túi nước giặt omo matic có giá khoảng 150 nghìn đồng, được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%, giá nước giặt giảm khoảng 3, 4 nghìn đồng. Dù sự thay đổi không lớn nhưng với số lượng tiêu dùng hàng tháng, gia đình chị tiết kiệm được một khoản không nhỏ.

TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, các chính sách ưu đãi thuế có ý nghĩa rất thiết thực và kịp thời. Ông đánh giá, trước hết, việc giảm gánh nặng thuế sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí, cải thiện dòng tiền, nâng cao khả năng chống chịu với biến động của thị trường, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - khu vực còn nhiều hạn chế về nguồn lực. Khi gánh nặng tài chính được giảm bớt, doanh nghiệp sẽ có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nhân lực, từ đó tăng năng suất và sức cạnh tranh.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân - một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, chính sách ưu đãi thuế còn mang ý nghĩa khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút thêm nguồn lực đầu tư xã hội. Thông qua việc thiết kế ưu đãi có trọng tâm, Nhà nước cũng định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh..., góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

“Việc thực hiện các chính sách giảm thuế trong thời gian qua đã lan tỏa mạnh mẽ đến nền kinh tế, bởi đây là loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng. Đồng thời, sẽ giúp giảm chi phí đầu vào, từ đó hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nhiều nước gia tăng áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu” - TS. Tô Hoài Nam nhấn mạnh.