Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, trong 4 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tăng cường nắm địa bàn, chống thất thu, đẩy mạnh quản lý nợ thuế, giám sát hóa đơn điện tử và hỗ trợ người nộp thuế.

Với phương châm lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ, Thuế tỉnh Điện Biên tiếp tục chủ động tuyên truyền những chính sách thuế mới, hỗ trợ người nộp thuế, tạo sự đồng thuận, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế... Đây cũng là thước đo chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đoàn thanh niên Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ hộ kinh doanh.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế quý II/2026, ông Việt cho hay, trong tháng 5/2026, Thuế tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên về nhiệm vụ công tác thuế; chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước;

Đồng thời, tổ chức điều hành các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao trong tháng 5 là 268 tỷ đồng, trong đó thuế, phí là 135 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất là 133 tỷ đồng./.