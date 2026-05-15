Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
16:56 | 15/05/2026
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên, thu ngân sách tháng 4/2026 do đơn vị thực hiện đạt 143 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 đạt 623,4 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán và tăng 14,2% so với cùng kỳ.
aa
Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, trong 4 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tăng cường nắm địa bàn, chống thất thu, đẩy mạnh quản lý nợ thuế, giám sát hóa đơn điện tử và hỗ trợ người nộp thuế.

Với phương châm lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ, Thuế tỉnh Điện Biên tiếp tục chủ động tuyên truyền những chính sách thuế mới, hỗ trợ người nộp thuế, tạo sự đồng thuận, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế... Đây cũng là thước đo chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán
Đoàn thanh niên Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ hộ kinh doanh.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế quý II/2026, ông Việt cho hay, trong tháng 5/2026, Thuế tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên về nhiệm vụ công tác thuế; chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước;

Đồng thời, tổ chức điều hành các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao trong tháng 5 là 268 tỷ đồng, trong đó thuế, phí là 135 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất là 133 tỷ đồng./.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên, đơn vị tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; rà soát, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn; triển khai các chính sách thuế mới, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế; đẩy mạnh quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, chống thất thu, chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.
Đức Việt
Từ khóa:
thuế tỉnh điện biên thu ngân sách ông nguyễn quang việt dự toán ngân sách nhà nước

Bài liên quan

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 4 tháng đạt 11.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 4 tháng đạt 11.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Dành cho bạn

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 5.600 vốn đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 5.600 vốn đầu tư công năm 2026

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

Đọc thêm

Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt 14.127 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán Trung ương giao, bằng 42,6% dự toán tỉnh giao. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp.
Hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin trong quản lý thuế đáp ứng điều ước quốc tế về thuế

Hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin trong quản lý thuế đáp ứng điều ước quốc tế về thuế

(TBTCO) - Việt Nam đã ký kết 81 hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế. Việc xây dựng Quy chế trao đổi thông tin theo yêu cầu và trao đổi thông tin tự nguyện theo Điều ước quốc tế về thuế là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Hải quan thông quan hàng hóa vượt 345 tỷ USD, thu ngân sách tăng hơn 16%

Hải quan thông quan hàng hóa vượt 345 tỷ USD, thu ngân sách tăng hơn 16%

(TBTCO) - Bức tranh hoạt động hải quan 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 345 tỷ USD, thu ngân sách đạt 166.301 tỷ đồng, tăng 16,5%. Đồng thời, công tác chống buôn lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ được hải quan đẩy mạnh, phát hiện hơn 2.100 vụ vi phạm.
Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

(TBTCO) - Ngày 14/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VAFIE), tập trung giải đáp 21 nhóm vấn đề doanh nghiệp FDI quan tâm, từ thủ tục hải quan, chính sách thuế đến kiểm tra chuyên ngành, qua đó thúc đẩy cải cách, giảm chi phí tuân thủ.
Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay, đã có hơn 85.888 hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ trên 82%, cao hơn mức bình quân cả nước (80,84%).
Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

(TBTCO) - Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành Thuế. Các thế hệ công chức, người lao động làm công tác công nghệ thông tin ngành Thuế được ví như những “kiến trúc sư thầm lặng” trong tiến trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.
Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

(TBTCO) - Cục Hải quan phối hợp với Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) triển khai mô hình Nhóm xác định trọng điểm ma túy, tạo bước đột phá trong phân tích rủi ro, nhận diện sớm các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới theo hướng hiện đại, chuyên sâu, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới quốc tế.
Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

(TBTCO) - Không khai báo hàng hóa trong container quá cảnh, doanh nghiệp bị phát hiện vận chuyển hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu xa xỉ. Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã kịp thời kiểm tra, thu giữ toàn bộ lô hàng vi phạm, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng, để xử lý theo quy định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao