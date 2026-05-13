Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Giá cà phê tăng mạnh

Thị trường cà phê trong nước hôm nay ghi nhận đà phục hồi mạnh sau phiên điều chỉnh trước đó. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng từ 1.000 - 1.200 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch trở lại vùng cao. Hiện giá tại các vùng trọng điểm giao dịch trong khoảng 87.500 - 88.200 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước khi tăng thêm 1.100 đồng/kg, lên mức 88.200 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường với thêm 1.200 đồng/kg, đưa giá thu mua lên khoảng 87.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, tại sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 tăng mạnh 92 USD/tấn, tương đương 2,69%, lên mức 3.506 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 80 USD/tấn, đạt 3.382 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất của cà phê Robusta trong khoảng hai tuần trở lại đây.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng bật tăng mạnh sau giai đoạn giảm sâu trước đó. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 7,5 US cent/pound, tương đương 2,73%, lên mức 282,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 7,7 US cent/pound, đạt 274,85 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước duy trì ổn định

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ trước đó. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.000 - 144.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước với giá 144.000 đồng/kg. Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai với cùng mức giao dịch 142.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường khi duy trì quanh mức 141.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu trong phiên giao dịch mới nhất tăng nhẹ tại Indonesia và Brazil.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.967 USD/tấn, tăng thêm 12 USD/tấn so với phiên trước, tương đương mức tăng 0,17%.

Tương tự, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 cũng tăng 50 USD/tấn, tương đương 0,82%, lên mức 6.150 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia tiếp tục đi ngang ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với thị trường Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l hiện vẫn duy trì ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng nhẹ 15 USD/tấn, lên mức 9.179 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hiện được báo giá khoảng 9.000 USD/tấn, còn Malaysia duy trì ở mức cao 12.200 USD/tấn./.