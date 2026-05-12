Thuế - Hải quan

Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

Ánh Tuyết

[email protected]
20:05 | 12/05/2026
Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị phối hợp từ cơ quan Công an, qua đó, góp phần phát hiện nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn và truy thu, truy hoàn, xử phạt hàng nghìn tỷ đồng. Theo Ban Kiểm tra thuế, việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách.
Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 14,6 triệu tỷ đồng trong giai đoạn mới

Phối hợp liên ngành trước thủ đoạn trốn thuế ngày càng tinh vi

Tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính với Cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030 diễn ra chiều 12/5, ông Nguyễn Tiến Trung - Trưởng ban Kiểm tra thuế (Cục Thuế) đã trình bày nội dung về công tác phối hợp với cơ quan công an trong phòng, chống trốn thuế, chuyển giá và chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo ông Nguyễn Tiến Trung, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, kinh tế số, chuyển đổi số, các hành vi vi phạm hiện tại không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực truyền thống, mà còn chuyển sang các hoạt động xuyên biên giới, chuyển giá, kinh doanh trên nền tảng số, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức.

“Những hành vi kê khai sai, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, lập doanh nghiệp trung gian tại nước ngoài để thực hiện hành vi chuyển nhượng vốn hay chuyển lợi nhuận ra nước ngoài gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh” - ông Trung nêu rõ.

Ông Nguyễn Tiến Trung - Trưởng ban Kiểm tra thuế (Cục Thuế) trình bày tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh.

Thông tin từ Ban Kiểm tra thuế (Cục Thuế) cho thấy, cơ quan Thuế các cấp đã chủ động, kịp thời phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đề nghị của cơ quan Công an, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế. Riêng năm 2025, đã tiếp nhận và xử lý gần 7.000 yêu cầu cung cấp thông tin.

Tính chung giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị từ cơ quan Công an và đều thực hiện cung cấp hồ sơ đúng quy định, qua đó, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác điều tra, xử lý vi phạm.

Trước yêu cầu đó, công tác quản lý thuế đòi hỏi phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý vi phạm không thể chỉ dựa vào cơ quan Thuế, do quy định về chức năng, theo đó cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đặc biệt là cơ quan Công an.

“Việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách và tăng cường tính răn đe đối với toàn xã hội” - Trưởng ban Kiểm tra thuế nhấn mạnh.

Nhìn lại kết quả phối hợp giai đoạn 2022 - 2025, Trưởng ban Kiểm tra thuế cho biết, ngành Thuế và Công an đã triển khai nhiều chương trình phối hợp trọng tâm, đặc biệt trong lĩnh vực kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số.

Nổi bật là sự phối hợp giữa Cục Thuế và Cục C06 (Bộ Công an) về việc đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa mã số thuế và căn cước công dân, tích hợp tài khoản định danh điện tử VNeID với các nền tảng quản lý thuế (eTax Mobile), cũng như phối hợp trong công tác thông báo về tạm hoãn xuất cảnh bằng hình thức điện tử.

Bên cạnh đó, hai ngành đã tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn, thông qua việc tổ chức hội thảo khoa học về hóa đơn điện tử và các khóa đào tạo nghiệp vụ phát hiện, xử lý vi phạm về thuế. Các hoạt động này góp phần khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong quản lý thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm kinh tế.

Xử lý loạt vụ trốn thuế, chuyển giá hàng nghìn tỷ đồng

Trên cơ sở thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an, thông tin từ Ban Kiểm tra thuế (Cục Thuế) cho thấy, thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về thuế đã được phối hợp triển khai xử lý.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Thuế cùng các đơn vị tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh.

Điển hình như vụ Bảo Tín Minh Châu với 9.690 tỷ đồng bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế giai đoạn 2020 - 2023, gây thiệt hại 154 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Vụ doanh nghiệp kinh doanh vàng Kim Chung tại Thanh Hóa có doanh thu giai đoạn 2020 - 2025 khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng, riêng một tài khoản cá nhân đứng tên nhân viên tại một ngân hàng phát sinh giao dịch khoảng 163 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm 2024, tương ứng số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có vụ TikToker Vũ Hồng Phúc (Cún Bông) cùng chồng là Đinh Nam Thắng và Công ty cổ phần Dược Hoa Kỳ có doanh thu lớn nhưng cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai đầy đủ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Vụ Hoàng Hường tổ chức mạng lưới kinh doanh lớn gồm 18 doanh nghiệp, 25 hộ và 44 cá nhân, phân tán doanh thu qua nhiều pháp nhân để che giấu quy mô, với khoảng 1.800 tỷ đồng doanh thu không ghi nhận và khoảng 2.100 tỷ đồng doanh thu kê khai sai thuế giá trị gia tăng...

Về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết và chuyển nhượng vốn tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Thuế đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong toàn ngành thuế lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 5.083 doanh nghiệp có giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 12.195 tỷ đồng; giảm lỗ 97.502 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 41.421 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá giao dịch liên kết đã truy thu 4.444 tỷ đồng, giảm lỗ 51.323 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 29.382 tỷ đồng.

Một số cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết điển hình mà bộ phận kiểm tra của Cục Thuế đã thực hiện thu được kết quả cao như: thanh tra tại Công ty Metro Việt Nam truy thu gần 500 tỷ đồng; thanh tra tại Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam với tổng số truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế qua thanh tra là 800 tỷ đồng; thanh tra tại Công ty TNHH Hyosung Việt Nam với tổng số tiền xử lý qua thanh tra trên 320 tỷ đồng...

Chỉ rõ xu thế tổ chức hoạt động tại cơ quan thuế của một số nước trên thế giới, Trưởng ban Kiểm tra thuế Nguyễn Tiến Trung cho biết, nhiều quốc gia đã trao quyền điều tra thuế cho cơ quan thuế như Hoa Kỳ, Singapore...; nhiều nước tổ chức lực lượng điều tra chuyên trách như Nhật Bản, Malaysia; còn Trung Quốc áp dụng quản lý rủi ro, phân tích dữ liệu để lựa chọn đối tượng điều tra. Xu hướng chung là bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế hoặc tăng cường phối hợp sâu giữa cơ quan thuế và cơ quan điều tra.

Để triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm phòng, chống chuyển giá, trốn thuế thời gian tới, Ban Kiểm tra thuế đề nghị sớm phê duyệt Đề án kiện toàn mô hình tổ chức của Ban Kiểm tra. Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung các bước làm việc trực tiếp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an tại cơ quan thuế trước khi thực hiện các bước tố tụng.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động chuyển giá, tập trung kiểm tra giá chuyển nhượng tại các tập đoàn có nhiều doanh nghiệp thành viên; các doanh nghiệp có giá trị giao dịch liên kết lớn, giao dịch với các quốc gia có thuế suất thấp hoặc doanh nghiệp liên kết thua lỗ liên tiếp nhiều năm.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy trình phối hợp; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu liên ngành với ngân hàng, hải quan, đăng ký kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng Big Data, trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận diện hành vi gian lận trong môi trường số, nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường tuyên truyền và hoàn thiện hành lang pháp luật./.

Từ khóa:
ngân sách nhà nước thuế cục thuế sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hóa đơn điện tử eTax Mobile công an bảo tín minh châu vàng Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Minh Châu trốn thuế vàng Kim Chung giao dịch liên kết chuyên gia doanh nghiệp kinh doanh vàng

(TBTCO) - Từ cuối tháng 4/2026 đến đầu tháng 5/2026, lực lượng Hải quan liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ vi phạm quy mô lớn tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) với tổng số gần 20.000 sản phẩm, gồm mỹ phẩm hết hạn và hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng.
(TBTCO) - Việc bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh nhằm xử lý bất cập đối với các khoản nợ rất nhỏ. Dự kiến có hơn 50% người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ dưới 1 triệu đồng sẽ không bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi thực hiện quy định mới.
(TBTCO) - Ngay sau khi Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngành Hải quan đã phát lệnh khẩn siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.
(TBTCO) - Đến nay nhiều nội dung tại Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu hiện đã được quy định đầy đủ trong Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc bãi bỏ Quy chế phối hợp liên ngành sẽ giúp hệ thống pháp luật thống nhất hơn, tăng tính chủ động cho các cơ quan quản lý, trong đó cơ quan Hải quan.
(TBTCO) - Chiếm gần 94% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo các chuyên gia, việc bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế sẽ tạo “đòn bẩy” cho khu vực doanh nghiệp này phát triển, hội nhập sâu hơn với nền kinh tế.
(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách do Thuế tỉnh Sơn La thực hiện được 1.694,5 tỷ đồng, đạt 35,63% dự toán pháp lệnh, đạt 33,55% dự toán HĐND tỉnh giao.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lạng Sơn, lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 2.043,9 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Đắk Lắk đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp như chuẩn hóa mã số thuế, kiểm soát hóa đơn điện tử, tăng cường quản lý hộ kinh doanh và thương mại điện tử nhằm chống thất thu ngân sách, minh bạch nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
