Ngân hàng - Bảo hiểm

SHB lãi trước thuế 4.656 tỷ đồng quý I, thu nhập dịch vụ tăng mạnh, tiếp tục tăng cường nền tảng vốn

16:03 | 12/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm.
Tổng thu nhập thuần đạt 7.471 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.288 tỷ đồng, tăng 291%, trở thành điểm sáng nổi bật trong cơ cấu thu nhập quý đầu năm.

Kết quả trên cho thấy SHB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, đồng thời ghi nhận điểm sáng nổi bật ở mảng dịch vụ – lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với các ngân hàng trong bối cảnh thị trường đặt yêu cầu cao hơn về chất lượng lợi nhuận và khả năng đa dạng hóa nguồn thu. Việc thu nhập dịch vụ tăng mạnh không chỉ phản ánh hiệu quả khai thác khách hàng và hệ sinh thái sản phẩm, mà còn cho thấy SHB đang từng bước mở rộng thu nhập từ dịch vụ, qua đó nâng cao tính bền vững trong mô hình tăng trưởng.

Tại ngày 31/03/2026, tổng tài sản hợp nhất của SHB đạt 930.983 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cuối năm 2025. Tổng huy động vốn thị trường I đạt 675.520 tỷ đồng, tăng 4,7%; trong khi dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ đạt 619.549 tỷ đồng, tăng 2,22% so với cuối năm 2025. Diễn biến này cho thấy SHB tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trên nền thanh khoản ổn định, đồng thời bám sát định hướng điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong quý I/2026.

Tiếp tục nâng cao nền tảng tài chính

Bên cạnh tăng trưởng về quy mô và thu nhập, SHB tiếp tục duy trì các chỉ số an toàn ở mức tích cực. Tại ngày 31/03/2026, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) đạt 12,39%. Đây là một trong những chỉ số được nhà đầu tư và giới tài chính đặc biệt quan tâm, bởi phản ánh năng lực vốn, khả năng chống chịu rủi ro và dư địa tăng trưởng của ngân hàng trong trung và dài hạn.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục tăng so với cuối năm 2025, cho thấy SHB tiếp tục chủ động nâng cao bộ đệm dự phòng và nâng cao năng lực hấp thụ rủi ro. Trong bối cảnh thị trường tài chính tiếp tục phân hóa mạnh về chất lượng tài sản, việc gia tăng bao phủ nợ xấu là tín hiệu tích cực, giúp củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác và giới đầu tư đối với nền tảng an toàn của ngân hàng.

Kết quả quý I/2026 cũng tạo nền tảng quan trọng để SHB triển khai kế hoạch kinh doanh năm nay. Tại đại hội, SHB đưa ra kế hoạch kinh doanh 2026 theo hai kịch bản, tương ứng với hạn mức tăng trưởng tín dụng được phê duyệt, qua đó thể hiện tư duy điều hành chủ động, linh hoạt nhưng vẫn nhất quán về nguyên tắc tăng trưởng đi cùng an toàn.

Ở kịch bản thuận lợi hơn, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 19.165 tỷ đồng, tăng 28%; đồng thời tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, nâng vốn điều lệ lên 58.786 tỷ đồng và dự kiến cổ tức 2026 ở mức 18%. Với nhà đầu tư, đây là thông điệp rõ ràng: SHB không theo đuổi quy mô bằng mọi giá, mà đang chủ động chuẩn bị nguồn lực để tăng trưởng trên nền tảng vốn mạnh hơn, chuẩn an toàn cao hơn và chất lượng tài sản tốt hơn. Song song với đó, ngân hàng đang trong lộ trình tăng vốn điều lệ, nâng cao thêm năng lực tài chính và đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế.

Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

Trong giai đoạn phát triển mới, SHB tiếp tục kiên định chiến lược tăng trưởng dựa trên các trụ cột: lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị, mở rộng hệ sinh thái khách hàng. Ngân hàng cũng tiếp tục đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn và các chuỗi giá trị trọng điểm của nền kinh tế, đồng thời mở rộng phục vụ tới khách hàng SME và khách hàng cá nhân trong hệ sinh thái.

SHB cũng chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới – điểm nhấn quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trên hành trình đổi mới toàn diện. Lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S và triết lý “trời tròn đất vuông”, bộ nhận diện thể hiện sự kết nối với bản sắc văn hóa dân tộc và đồng hành cùng đất nước, đồng thời mang tinh thần hiện đại, công nghệ và hội nhập.

Không chỉ là thay đổi về hình ảnh, đây còn là tuyên ngôn cho một giai đoạn phát triển mới – nơi các giá trị truyền thống được kế thừa, làm mới bằng tư duy số hóa, đổi mới sáng tạo. SHB qua đó tái khẳng định định vị “Future Bank” – ngân hàng thế hệ mới, hướng tới tầm vóc quốc gia và vươn ra khu vực.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy SHB đang vận hành đúng quỹ đạo chiến lược đã xác lập: tăng trưởng có chọn lọc, cải thiện chất lượng thu nhập, củng cố nền tảng vốn, nâng cao bộ đệm an toàn và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn tới. Trên nền tảng đó, SHB tiếp tục khẳng định vị thế của một ngân hàng có năng lực tài chính vững mạnh, quản trị thận trọng và định hướng phát triển dài hạn, bền vững.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, DN nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, chuỗi giá trị, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tiếp tục tập trung triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, với 6 giá trị cốt lõi: Tâm - Tin – Tín - Tri - Trí - Tầm.

Nhung Hồng
(TBTCO) - Cuối quý I/2026, nợ xấu nhóm 5 tại 27 ngân hàng niêm yết tăng 12,7% cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng gần 19.000 tỷ đồng, dù vậy, có 12/27 nhà băng ghi nhận xu hướng “lội ngược dòng”. Áp lực vẫn rất lớn khi quy mô nợ nhóm 5 lên tới 168.543 tỷ đồng, chiếm 57,7% tổng nợ xấu, thậm chí có ngân hàng ghi nhận 95% nợ xấu thuộc nhóm có khả năng mất vốn.
(TBTCO) - Sáng ngày 12/5, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 5 đồng, lên 25.123 đồng, trong khi USD tự do giảm mạnh về quanh 26.350 - 26.380 VND/USD. Chỉ số DXY nhích lên 98,02 điểm khi nhà đầu tư lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài. Thị trường dõi theo cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh từ ngày 13 - 15/5, liên quan nhiều vấn đề chiến lược, trong đó có chiến sự tại Iran.
(TBTCO) - Nợ xấu tại 27 ngân hàng niêm yết tăng 10,6% trong quý I/2026, tương ứng tăng hơn 28.000 tỷ đồng chỉ sau một quý. Một số ngân hàng nỗ lực duy trì nợ xấu ở mức thấp, trong khi nhiều nhà băng chủ động tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm” và đẩy nhanh xử lý nợ tồn đọng.
(TBTCO) - Sacombank vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Đáng chú ý, cả hai lãnh đạo này trước đó đều từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại LPBank.
(TBTCO) - Ngân hàng OCB vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc sau 2 năm điều hành, trong bối cảnh OCB đang bước vào một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi những định hướng và mô hình điều hành phù hợp hơn trong bối cảnh mới.
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất cho phép các ngân hàng tiếp tục được tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn huy động khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR). Động thái này được đưa ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và thanh khoản ngân hàng chịu áp lực, trong khi tỷ lệ LDR tại "big 4" tiến sát ngưỡng tối đa 85%.
(TBTCO) - Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.
